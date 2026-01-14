Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Цифровые платформы АНО

Цифровые платформы АНО

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


14.01.2026 В реестр отечественного ПО с боем прорвался новый «убийца» Android 1
30.09.2024 В Россию вернулись нелегальные таксисты. Водители бегут от агрегаторов в «серую» зону и ищут пассажиров в Telegram и «Вконтакте». Опрос 3
10.06.2024 Убит один из создателей российского магазина приложений для Android 5
01.08.2022 Россияне не хотят платить за контент, популярность пиратских сервисов бьет рекорды 2
25.05.2022 Разработчики RuStore обещают пользователям полную безопасность. Приложения будут прогонять через «песочницу» 1
16.05.2022 В России создан антисанкционный магазин приложений для Android. Он работает на Cloudflare и постоянно ломается 1
25.06.2020 Минкомсвязи хочет поднять НДС на ПО, чтобы «обнулить» «самые низкие налоги в мире» для ИТ-компаний 1

Публикаций - 7, упоминаний - 14

Цифровые платформы АНО и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8524 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4556 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5297 2
Microsoft Corporation 25283 2
VK - Mail.ru Group 3536 2
Google LLC 12295 2
SAP SE 5446 1
X Corp - Twitter 2910 1
Meta Platforms - Facebook 4542 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
IBM - International Business Machines Corp 9557 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 476 1
Крок - Croc 1816 1
Telegram Group 2602 1
Adobe Systems 1573 1
Cloudflare 131 1
ЕМПП - Адвокатское Бюро Города Москвы 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8248 1
Gett 86 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 510 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 174 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 130 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12933 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5279 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 715 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 791 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2259 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 914 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3260 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
АЮР - Ассоциация юристов России 50 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57449 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23210 3
Application store - магазин приложений 1370 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73522 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5722 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13649 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3967 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31865 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2350 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3278 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5950 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 958 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8472 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8767 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5146 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 451 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8138 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 870 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1615 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1482 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1763 1
Repository - Репозиторий 1053 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2432 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 1
Цифровые платформы АНО - NashStore 32 4
Google Android 14744 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3445 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 939 2
VK RuStore - Рустор 518 2
Microsoft Windows 16380 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5874 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2896 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1223 1
Google Android Package Kit - APK 232 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 231 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 116 1
Yandex.Store - Яндекс.Store 52 1
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 32 1
Zetflix - онлайн-кинотеатр 1 1
ViewBox - онлайн-кинотеатр 1 1
Vplay - онлайн-кинотеатр 1 1
Kinopub - онлайн-кинотеатр 1 1
Щельцин Арсений 9 4
Мишустин Михаил 746 2
Шадаев Максут 1155 2
Прибочий Михаил 44 2
Зыков Владимир 9 2
Медведкин Роман 2 1
Хамзаев Султан 1 1
Поздняков Иван 2 1
Корнеев Валерий 3 1
Жмакин Игорь 1 1
Путин Владимир 3370 1
Матвеев Лев 64 1
Белоусов Андрей 145 1
Мыздриков Иван 30 1
Кудрин Алексей 124 1
Лашин Ренат 83 1
Гусев Дмитрий 76 1
Сморгонский Анатолий 43 1
Семенов Анатолий 35 1
Садовникова Галина 4 1
Успенский Михаил 4 1
Гребенчук Антон 1 1
Минаева Ольга 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 157622 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 2
Европа 24655 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45913 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14516 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18293 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Ирландия - Республика 1026 1
Индия - Bharat 5710 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Украина 7802 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10367 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 615 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 811 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1054 1
Страхование - Автострахование - ОСГОП - обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика пассажиров 7 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2295 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2964 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 426 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 264 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 625 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 551 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
Импортозамещение - параллельный импорт 566 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2178 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1149 1
Ведомости 1265 1
ПрессИндекс 4 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 23 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412396, в очереди разбора - 730336.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще