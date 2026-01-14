Получите все материалы CNews по ключевому слову
Цифровые платформы АНО
СОБЫТИЯ
Цифровые платформы АНО и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 8524 4
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4556 4
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5297 2
|Microsoft Corporation 25283 2
|VK - Mail.ru Group 3536 2
|Google LLC 12295 2
|SAP SE 5446 1
|X Corp - Twitter 2910 1
|Meta Platforms - Facebook 4542 1
|Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
|IBM - International Business Machines Corp 9557 1
|SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 476 1
|Крок - Croc 1816 1
|Telegram Group 2602 1
|Adobe Systems 1573 1
|Cloudflare 131 1
|Щельцин Арсений 9 4
|Мишустин Михаил 746 2
|Шадаев Максут 1155 2
|Прибочий Михаил 44 2
|Зыков Владимир 9 2
|Медведкин Роман 2 1
|Хамзаев Султан 1 1
|Поздняков Иван 2 1
|Корнеев Валерий 3 1
|Жмакин Игорь 1 1
|Путин Владимир 3370 1
|Матвеев Лев 64 1
|Белоусов Андрей 145 1
|Мыздриков Иван 30 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Лашин Ренат 83 1
|Гусев Дмитрий 76 1
|Сморгонский Анатолий 43 1
|Семенов Анатолий 35 1
|Садовникова Галина 4 1
|Успенский Михаил 4 1
|Гребенчук Антон 1 1
|Минаева Ольга 7 1
|ПрессИндекс 4 1
|GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 23 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412396, в очереди разбора - 730336.
Создано именных указателей - 188642.
