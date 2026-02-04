Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190007
ИКТ 14664
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3549
Системы 26580
Персоны 82506
География 3023
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Kinopub онлайн-кинотеатр


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


04.02.2026 Исследование ICMR: почти 80% подписчиков онлайн-кинотеатров платят за свою подписку, бесплатное пользование резко снизилось 1
01.08.2022 Россияне не хотят платить за контент, популярность пиратских сервисов бьет рекорды 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Kinopub и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4584 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
Microsoft Corporation 25321 1
Yandex - Яндекс 8566 1
Цифровые платформы АНО 8 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 510 1
ЕМПП - Адвокатское Бюро Города Москвы 6 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3566 1
Repository - Репозиторий 1053 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 1
VK RuStore - Рустор 529 1
Zetflix - онлайн-кинотеатр 1 1
ViewBox - онлайн-кинотеатр 1 1
Vplay - онлайн-кинотеатр 1 1
Microsoft Windows 16417 1
Цифровые платформы АНО - NashStore 32 1
Мыздриков Иван 30 1
Зыков Владимир 11 1
Хамзаев Султан 1 1
Украина 7812 1
Россия - РФ - Российская федерация 158146 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11445 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Импортозамещение - параллельный импорт 566 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 814 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2201 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416904, в очереди разбора - 727370.
Создано именных указателей - 190007.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще