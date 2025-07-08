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Корнеев Валерий
УПОМИНАНИЯ
Корнеев Валерий и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7876 2
|Цифровые платформы АНО 6 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4229 1
|Telegram Group 2280 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
|Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 635 1
|Indels - Drivee - Сервис для заказа городских поездок 3 1
|Щельцин Арсений 8 1
|Жмакин Игорь 1 1
|Заболотский Спартак 1 1
|Мишустин Михаил 700 1
|Гусев Дмитрий 72 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150583 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44489 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2010 1
|Известия ИД 666 1
|ПрессИндекс 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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