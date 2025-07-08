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Индексная книга (каталог) CNews*
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Корнеев Валерий


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Деньги россиян спасены. Сайтам запретят автоматически списывать плату за подписки 1
23.10.2024 «Яндекс.Такси» резко повышает цены 1
30.09.2024 В Россию вернулись нелегальные таксисты. Водители бегут от агрегаторов в «серую» зону и ищут пассажиров в Telegram и «Вконтакте». Опрос 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Корнеев Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7876 2
Цифровые платформы АНО 6 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4229 1
Telegram Group 2280 1
Ситимобил - Служба такси 162 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5020 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 684 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3445 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2763 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2216 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 874 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 222 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53839 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5420 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2171 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7703 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4809 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10912 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11693 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 635 1
Indels - Drivee - Сервис для заказа городских поездок 3 1
Щельцин Арсений 8 1
Жмакин Игорь 1 1
Заболотский Спартак 1 1
Мишустин Михаил 700 1
Гусев Дмитрий 72 1
Россия - РФ - Российская федерация 150583 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44489 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6040 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 395 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5395 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2714 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53103 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19459 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 933 2
Страхование - Автострахование - ОСГОП - обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика пассажиров 7 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 560 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 190 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7490 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6197 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6590 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9193 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25015 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2010 1
Известия ИД 666 1
ПрессИндекс 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370146, в очереди разбора - 748503.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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