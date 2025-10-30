Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185066
ИКТ 14367
Организации 11148
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3522
Системы 26351
Персоны 79602
География 2978
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 873

Indels Drivee Сервис для заказа городских поездок

Indels - Drivee - Сервис для заказа городских поездок

Drivee — сервис, где заказчик и исполнитель напрямую договариваются о цене, пользователь может выбирать из предложений курьеров по их рейтингу и по стоимости доставки. Можно отправлять посылки до 20 кг и отслеживать курьера в режиме реального времени. Помимо возможности заказа курьерской доставки, в сервисе можно заказать поездку по городу или междугороднюю поездку на условиях взаимных договорённостей.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


30.10.2025 Технологии «2ГИС» для навигации по городу теперь в приложении Drivee 1
23.10.2024 «Яндекс.Такси» резко повышает цены 1
16.05.2024 Drivee внедрил машинное обучение для модерации заказов в сервисе 3
01.11.2023 Василий Попов возглавил Drivee 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Indels и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8303 1
Ситимобил - Citimobil - Служба такси 164 1
Лента - Сеть розничной торговли 2244 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 225 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4565 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56402 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12116 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5581 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14292 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12141 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5785 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 704 1
Google Play - Google Store - Android Market 3410 2
Apple - App Store 2986 2
Huawei AppGallery 316 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 681 1
Попов Василий 1 1
Аржакова Марина 1 1
Егоров Тарас 1 1
Заболотский Спартак 1 1
Корнеев Валерий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 155197 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45385 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20153 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1415 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1738 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2840 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 410 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1022 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6726 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25723 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54523 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6193 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5562 1
Страхование - Автострахование - ОСГОП - обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика пассажиров 7 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11390 1
Известия ИД 696 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396748, в очереди разбора - 732285.
Создано именных указателей - 185066.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/