Indels - Drivee - Сервис для заказа городских поездок

Drivee — сервис, где заказчик и исполнитель напрямую договариваются о цене, пользователь может выбирать из предложений курьеров по их рейтингу и по стоимости доставки. Можно отправлять посылки до 20 кг и отслеживать курьера в режиме реального времени. Помимо возможности заказа курьерской доставки, в сервисе можно заказать поездку по городу или междугороднюю поездку на условиях взаимных договорённостей.