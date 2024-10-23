«Яндекс.Такси» резко повышает цены

«Яндекс» через два дня повысит цены на такси в Москве. Другие города удорожание пассажирских перевозок пока не затронуло. Конкуренции «Яндекс» не боится – в Москве на рынке такси он монополист. По различным оценкам, его доля рынка варьируется от 96 до 99%.

Любишь кататься – люби и платить

Российский интернет-гигант «Яндекс» решил повысить расценки своего сервиса пассажирских перевозок «Такси» (входит в суперсервис Go). Времени на подготовку к этому россиянам он не оставил – новые тарифы вступят в силу 25 октября 2024 г.

Поездка на такси «Яндекса» станет дороже пока лишь только в Москве., сообщили CNews представители «Яндекса». Редакция CNews обратилась в «Яндекс» с вопросами о планах по переписыванию цен в других городах и ожидает ответа.

По информации «Известий», с 25 октября 2024 г., стоимость 1 км пути в тарифе «Комфорт» вырастет с нынешних 12 руб. до 15 руб. Сильно ухудшатся условия, входящие в цену подачи автомобиля – если сейчас это 2 км и 6 минут пути, то по новым тарифам останется лишь 1 км и 3 минуты.

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Помимо этого, на тарифе «Комфорт» подорожает и время ожидания водителя – будет 15 руб. вместо нынешних 13 руб. Как сильно изменятся прочие тарифы, к моменту выхода материала известно не было. Собеседник издания утверждает, что «Яндекс» сообщит о повышении цен 25 октября 2024 г. и в этот же день откроет всю обновленную сетку тарифов.

Главное – не перегнуть

Представители «Яндекса» поспешили заверить CNews, что средний чек на пассажирские перевозки вырастет в результате максимум на 3-4%».

«Цена поездки складывается не только из стоимости минут и километров пути. В нее включена подача автомобиля (в том числе когда водитель едет издалека), платные опции и другие факторы, – сказали CNews в «Яндексе». – На цене отражаются объем спроса и количество свободных машин на линии рядом с пассажиром, особенно в непогоду, – тогда может временно срабатывать повышающий коэффициент».

Нет водителей – цены растут

Существует вероятность, что цены вырастут еще сильнее. «Главный вклад в формирование цены дает не стоимость километра в тарифе, а динамическое ценообразование в периоды повышенного спроса. Стоимость поездок может вырасти больше, чем объявлено», – сказал «Известиям» председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой Мир» Валерий Корнеев.

Повышенный спрос, о котором говорит Корнеев – это, чаще всего, следствие нехватки водителей, что сказывается на простое автомобилей, сообщил изданию генеральный директор таксопарка «Шоколад» Спартак Заболотский. «В нашем таксопарке из-за нехватки водителей простой сейчас достигает 27%, а в прошлом году (в 2023 г. – прим. CNews) – 16%», – добавил он.

Водителей такси не хватает по самым разным причинам. CNews писал, что это в первую очередь постоянно нарастающая «зарегулированность» отрасли, проявляющаяся в виде увеличивающегося количества требований не только к автомобилям, но и к водителям. В частности, им теперь нужно покупать не только обязательный для всех автомобилистов полис ОСАГО, но и новый полис ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика). Его отсутствие с 31 октября 2024 г. будет грозить крупными штрафами – 50 тыс. для водителя и 1 млн руб. для организации, на которую он работает.

Из-за этого таксисты уходят в другие профессии или начинают работать «в серую». Власти уже начали работать в направлении упрощения действующего законодательства, но к моменту выхода материала никаких значимых шагов в этом плане сделано не было.

Как сообщили CNews представители «Яндекса», повышение цен на такси в Москве «поможет привлечь для выполнения заказов больше водителей в условиях их растущей нехватки». «Также корректировка тарифов позволит частично компенсировать партнерам увеличение цен на обслуживание и содержание автомобилей», – добавили они.

Важно отметить, что «Яндекс» еще в начале сентября 2024 г. предупреждал о резком росте цен на такси в обозримом будущем именно на фоне дефицита водителей.

Конкурентов все равно нет

Спартак Заболотский подчеркнул, что дефицит водителей наблюдается во многих автопарках. Это приводит к увеличению времени ожидания машины – весной 2024 г. оно составляло в среднем 5 минут, а к октябрю увеличилось более чем вдвое, до 11 минут. Едва ли это позитивно сказывается на лояльности клиентов, которым теперь придется не только дольше ждать, но и больше платить.

Нельзя исключать, что решение о повышении цен на такси «Яндекс» принимал из того расчета, что в Москве у него почти не осталось конкурентов на рынке пассажирских перевозок. В начале октября 2024 г. издание РБК со ссылкой на апрельскую презентацию столичного Дептранса сообщало, что в Москве «в 96% случаев заказа такси через мобильное приложение пользователи используют "Яндекс Go"» 3% заказов в апреле 2024 г. приходились на сервис Drivee, 0,86% – на «Ситимобил» и 0,14% – на «Максим».

Актуальная статистика может немного отличаться от апрельской. По словам сразу двух собеседников РБК на рынке перевозок, к августу 2024 г. доля «Яндекс Go» выросла приблизительно до 99%.