Таксистов услышали. Власти упростят драконовские законы после бегства водителей из агрегаторов

Законы, регулирующие деятельность водителей такси, в обозримом будущем могут быть упрощены. Власти уже работают в этом направлении – катализатором стало массовое переключение водителей, уставших от постоянных закручиваний гаек, на работу «в серую» – через соцсети и мессенджеры, а не через агрегаторов. Для государства это влечет потери в виде миллиардов рублей отчислений в бюджет, которые перестают платить водители.

Таксистам упростят жизнь

Группа депутатов Госдумы подготовила рекомендации по послаблению законов, регулирующих деятельность таксистов в России, пишет «Коммерсант». Они предлагают скорректировать новый закон «О такси», который действует с осени 2023 г. и накладывает на водителей массу ограничений.

Стоит отметить, что подобные шаги власти делают по необходимости. Рынок легальных такси в России стал быстро разрушаться – водителям надоело постоянно подстраиваться под все новые требования, и после того, как с осени 2024 г. от них потребовали еще и оформлять новый вид страховки (ОСГОП – обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика), они начали стремительно уходить в серую зону.

Водители стали искать клиентов в обход агрегаторов, через соцсети и мессенджеры – есть целые группы и каналы для этого. По подсчетам сервиса «Прессиндекс», в Telegram к моменту выхода материала числилось более 230 групп и около 30 чат-ботов для заказа такси, а социальная сеть «ВКонтакте» предлагала пользователям 3800 групп, где можно вызвать такси и организовать совместную поездку.

Яндекс Вернуть водителей в легальную сферу, вероятно, будет непросто. Потому что пассажирам тоже выгодно ездить нелегально

Работа «в серую» резко сокращает их издержки – не нужно отдавать агрегаторам часть заработка, не нужно оформлять платный полис ОСГОП и это лишь часть требований, которые водители могут не выполнять, работая неофициально.

Стоимость полиса ОСГОП для такси, рассчитанная по установленному Банком России тарифу, будет составлять от 1,3 тыс. до 5,4 тыс. рублей в год в зависимости от индивидуальных рисков перевозчика, указано на сайте Центробанка. Закон об ОСГОП подразумевает возможность ездить без полиса и штрафов за его отсутствие до 31 октября 2024 г. После этого дня наказание за отсутствие полиса ОСГОП будет неотвратимо. Важно отметить также, что полис ОСГОП перевозчикам нужно покупать на каждый автомобиль, который включен в реестр такси.

Пассажирам это тоже очень выгодно – поездки, организованные через соцсети, часто стоят вдвое дешевле. В итоге они голосуют кошельком.

К чему все это привело

Постоянно нарастающие требования к водителям и их машинам сделали свое дело. К концу 2024 г. дефицит таксистов в России, образовавшийся несколько лет назад, вырастет до 130 тыс. человек, приводит «Коммерсант» статистику «Цифрового мира». Летом 2024 г. 72% таксистов заявляли о готовности работать нелегально, если будут не в состоянии выполнить все требования нынешнего законодательства.

Уход таксистов в серую зону стал настоящей проблемой не только для агрегаторов, но и для государства. Первые лишаются водителей и дохода, а также клиентов, потому что последним неинтересно платить больше и тратить время на ожидание машины, расход которого тем больше, чем меньше машин в доступе. Государство же теряет поступления в бюджет – работающие неофициально водители совершенно не торопятся отдавать ему часть заработанных денег в виде налогов. Как итог, уход таксистов из легальной сферы грозит бюджету страны сокращением поступлений на несколько десятков миллиардов рублей.

По подсчетам директора управляющей организации службы заказа такси «Максим» Максима Шушарина, из-за ухода водителей такси бюджет ежегодно не дополучает 80 млрд руб., пишет «Коммерсант». Общественный совет по развитию такси оценили весь рынок пассажирских перевозок в стране в 1 трлн руб. в год. По их подсчетам, в сфере занято 2 млн водителей такси и 1,2 млн автомобилей такси.

Что предлагается изменить

Депутаты предлагают внести мягкие коррективы в действующее законодательство. Одна из их идей – это сокращение частоты прохождения «проверки здоровья водителей, техосмотра машин до появления предрейсовых осмотров в дистанционном режиме», пишет «Коммерсант».

Также звучат предложения по ослаблению требований к оклейке машин. Отдельно депутаты предложили обязать агрегаторов такси блокировать автомобили, на которые поступили жалобы пассажиров, в том числе на неудовлетворительное состояние транспортного средства.

Еще одна идея заключается в модернизации электронного путевого листа. В него предложено ввести «опросник для водителей о техническом состоянии машин и здоровье их самих».

Наряду с перечисленным прозвучало предложение по снятию с самозанятых водителей требования по окраске и оклейке автомобиля. Но главное – им предлагается разрешить не вносить свое транспортное средство в реестр такси. Депутаты понимают, что наличие пометки о работе машины в такси в любом из отчетов моментально снижает интерес к ней потенциальных покупателей.

Вследствие этого владельцы таких машин вынуждены терять деньги, выставляя их на продажу по более низкой цене – как правило, на 200-300 тыс. руб. Но всего этого можно избежать, если работать «в серую» – тогда и реестр можно игнорировать, и машину продавать по желаемой цене.

Что-то фантастическое

Участники рынка уже раскритиковали новые предложения чиновников. В частности, они уверены в нереальности определения состояния автомобиля дистанционно и по отзывам пассажиров. Такого мнения придерживаются, в частности, в «ГТК-Холдинге», управляющем сетью таксопарков.

Также бытует мнение, что жалобы пассажиров на состояние автомобиля мало кому будут интересны. Руководитель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов сообщил «Коммерсанту», что не уверен, что с этими жалобами «будет кто-то считаться».

Важно подчеркнуть также, что отмена обязательного оформления страхового полиса ОСГОП, против введения которого выступали как водители, так и агрегаторы, в список предложений депутатов не входит.