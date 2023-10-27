«Яндекс» объяснил, почему поездки на такси в России резко подорожали. Во всем виноваты водители

«Яндекс» в своем квартальном финансовом отчете рассказал, почему пассажирские перевозки в России в 2023 г. сильно подорожали. По мнению компании, всему виной нехватка водителей, а также машин эконом-класса. В августе 2023 г. стоимость поездки на такси достигла максимума за 10 лет.

Такси – не средство передвижения, а роскошь

Российский интернет-гигант «Яндекс» раскрыл причину подорожания услуг пассажирских перевозок, то есть такси. Являясь одним из крупнейших игроков этого рынка, «Яндекс» в своем финансовом отчете за III квартал 2023 г. сообщил, что это связано с дефицитом водителей и заодно с нехваткой автомобилей эконом-класса.

Статистика Росстата гласит, что с начала 2023 г. поездки на такси подорожали на 40% в Москве и на 25% за ее пределами. Сейчас цены на такие услуги достигли максимума за последние 10 лет, и все это на фоне резкого удорожания как новых, так и подержанных автомобилей, повышения цен на проезд в общественном транспорте во многих регионах и новых правилах пользования электросамокатами. По данным Росстата, к концу октября 2023 г. за каждый преодоленный километр пути пассажир такси заплатит в среднем около 32,5 руб.

Спрос есть, предложения нет

Потребность россиян в перемещениях на такси растет, утверждает «Яндекс» в своем квартальном отчете. При этом водителей больше не становится, а те, кто приходят в эту профессию, подключаются, в основном, к тарифам «Комфорт» и «Комфорт+».

Фото: Алексей В. / Яндекс Владельцы недорогих машин перестали активно идти в таксисты. Россияне вынуждены вызывать более дорогие машины, за что приходится переплачивать

Также «Яндекс» фиксирует приток машин высокого класса, тогда как в сегменте дешевых автомобилей для тарифа «Эконом» наблюдается весьма ощутимый дефицит.

«В такси растет спрос пользователей, продолжается нехватка водителей на российском рынке, растет доля повышенных тарифов в связи с притоком новых автомобилей более высокого класса и нехваткой автомобилей эконом-класса», – говорится в финансовом отчете «Яндекса» за III квартал 2023 г. (1 июля – 30 сентября)

Причин, почему в такси стало идти меньше россиян, «Яндекс» в своем отчете не приводит. Он отмечает лишь, по итогам одного III квартала 2023 г . приток водителей сократился на 15% год к году.

Никакие финансовые вливания не помогли «Яндексу» побороть дефицит водителей. Интернет-гигант нарастил размер субсидий для стимулирования увеличения числа таксистов на 66% за отчетный период, но людей больше пока не становится.

Невыгодные законодательные инициативы

Не исключено, что сложившаяся на российском рынке пассажирских перевозок ситуация как с водителями, так и автомобилями эконом-класса может быть в той или иной степени связана с новыми законодательными инициативами российских властей. 1 сентября 2023 г. в силу вступил закон о такси, против которого выступали все регуляторы – документ обязывает водителей получать специальную лицензию и приобретать специализированный стразовой полис.

Другими словами, на водителей, желающих устроиться в такси официально, ложится дополнительная финансовая нагрузка, особенно в плане полиса ОСАГО. Такой полис для таксиста будет стоить примерно в 10 раз дороже, чем для простого автомобилиста, по данным сервиса такси «Максим». При этом сумма страхового покрытия от стоимости полиса не зависит она одинаковая и для таксиста, и для обычного водителя.

«Яндекс» без денег не останется

Согласно отчету «Яндекса», валовая стоимость заказов такси за отчетный период выросла на 51% по сравнению с III кварталом 2022 г. Связано это с тем, что россияне на фоне нехватки машин эконом-класса вынуждены ездить по более дорогим тарифам на более дорогих автомобилях, говорится в документе.

Как результат, сегмент «Мобилити», в который, помимо такси, входят аренда самокатов и каршеринг, продемонстрировал рост совокупной выручки на 46% год к году. Отдельную статистику для такси, самокатов и каршеринга «Яндекс» не приводит.

«Золотая середина» в кибербезопасности: рассматриваем оптимальные сочетания продуктов Безопасность

Что касается общей статистики «Яндекса», то выручка интернет-гиганта по итогам III квартала 2023 г. выросла на 54% год к году, вплотную приблизившись к отметке в 205 млрд руб. Свыше 90% этой суммы компании принес ее поисковый сервис.

В то же время с чистой прибылью дела обстоят не так хорошо – она упала боле чем на 30% год к году, составив в итоге 3,4 млрд руб. В компании объяснил это «амортизацией, курсовой разницей и выплатами по долговым обязательствам».