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Индексная книга (каталог) CNews*
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ПрессИндекс

ПрессИндекс


01.04.2025 Россияне стали чаще сообщать о взломах своих аккаунтов в соцсетях 1
04.10.2024 Таксистов услышали. Власти упростят драконовские законы после бегства водителей из агрегаторов 1
30.09.2024 В Россию вернулись нелегальные таксисты. Водители бегут от агрегаторов в «серую» зону и ищут пассажиров в Telegram и «Вконтакте». Опрос 1
27.10.2023 ПрессИндекс на CNews Forum 2023: как бизнесу не потеряться в инфополе в период информационного хаоса 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

ПрессИндекс и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2103 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4045 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 283 2
Yandex - Яндекс 7547 2
Цифровые платформы АНО 5 1
X Corp - Twitter 2874 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4867 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3385 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 674 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2199 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 847 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7273 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10684 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4397 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51782 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9371 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2054 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3798 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2930 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4019 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28338 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 523 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20073 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2197 1
VK - Яндекс.Дзен 196 2
ByteDance - TikTok 266 1
Google YouTube - Видеохостинг 2782 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1814 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 175 1
Жмакин Игорь 1 1
Зотов Илья 1 1
Корнеев Валерий 2 1
Щельцин Арсений 8 1
Мишустин Михаил 688 1
Гусев Дмитрий 71 1
Россия - РФ - Российская федерация 146907 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5919 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2646 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18912 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6033 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8894 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 519 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7131 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51901 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5253 2
Страхование - Автострахование - ОСГОП - обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика пассажиров 7 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 874 2
Инфоповод - Информационный повод 11 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8147 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 384 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1923 2
Альтаир медиа - Пикабу 18 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1129 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350857, в очереди разбора - 760778.
Создано именных указателей - 172222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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