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Россияне стали чаще сообщать о взломах своих аккаунтов в соцсетях

За последние полгода россияне вдвое чаще сообщали друзьям и близким о фактах потери контроля над своими аккаунтами и предупреждали не совершать действия, к которым призывали злоумышленники. При этом пользователи Telegram, судя по сообщениям, подвергались взломам примерно в 1,7 раза чаще, чем пользователи всех остальных социальных платформ вместе взятых.

Команда аналитиков «ПрессИндекс» с помощью одноименной системы мониторинга СМИ и социальных сетей в режиме реального времени изучила сообщения россиян в соцсетях, в которых они заявили о фактах взлома, потери контроля над своими аккаунтами или просили не реагировать на поступающих просьбы о переводе денег или участии в голосовании.

За период с марта 2024 г. по март 2025 г. в мессенджере Telegram, видеохостинге YouTube, соцсети «Вконтакте» и «VK Видео», «Одноклассники», «Дзен», Rutube, «Пикабу», X (бывший Twitter), TikTok зафиксировано более 165 тыс. сообщений российских пользователей о взломах аккаунтов. В мониторинге учитывались публикации, комментарии, чаты и обсуждения. Более половины взломов пришлись на пользователей мессенджера Telegram. Об этом CNews сообщили представители «ПрессИндекс».

В общей сложности россияне сообщили о 61 432 случаях взлома, из них 18 856 сообщений пришлись на первое полугодие (март–август 2024 г.), и 42 576 — на второе (сентябрь 2024 – март 2025 г.). Таким образом, рост за полгода составил 125,8%. Пик сообщений пришелся на декабрь 2024 г.

В Telegram ситуация схожая: за год зафиксировано 104 273 сообщения, из которых 32 273 — в первом полугодии 2024 г. и 72 000 — во втором. Рост составил 123,1%. Пик роста оповещений о взломах пришелся на ноябрь 2024 г.

Суммарно по всем платформам количество сообщений о взломах аккаунтов увеличилось на 124,09%: с 51 129 в первом полугодии 2024 г. до 114 576 во втором. Динамика продолжает увеличиваться.

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