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Альтаир медиа Пикабу


01.04.2025 Россияне стали чаще сообщать о взломах своих аккаунтов в соцсетях 1
11.11.2024 Смартфоны любимого россиянами бренда нещадно блокируются при выезде за границу. Решение максимально нелогичное и очень дорогое 1
02.11.2024 Российская ИТ-компания отказалась принимать квалифицированного специалиста на работу, потому что так сказал таролог. Опрос 1
16.01.2024 С Android-смартфонов начали таинственно исчезать установленные приложения. Россияне в большой опасности? 1
05.12.2023 Быстрые процессоры не нужны, обновленная Windows 11 все равно их замедляет. Решение есть, но справятся с ним не все 1
09.11.2023 «Яндекс станции» с платной подпиской стали транслировать рекламу, «которую невозможно отключить». Пользователи грозятся продать колонки 1
24.07.2023 Власти ввели миллионные штрафы для владельцев соцсетей 1
10.04.2023 Прародителя «Пикабу» собираются заблокировать в России 1
01.02.2023 Добежать до кассы за 60 секунд: «Пакет» от X5 запустил игру, которая дарит промокоды 1
30.09.2022 Компания депутата Госдумы купила «Пикабу» 3
20.05.2022 Названы ИТ-вакансии с самой высокой зарплатой в мае 2022 года 1
24.01.2022 Российская ИТ-компания превращает программистов в рабов и требует с них миллионы за увольнение 1
10.06.2021 В «падении» половины мирового интернета и отключении десятков сайтов виноват один-единственный пользователь 1
03.07.2020 Apple сломала iPhone. С обновленной ОС они стали стремительно разряжаться даже при выключенном экране 1
28.08.2018 Российские хозяева Ждуна отсудили у «Мегафона» миллионы 1
12.07.2018 Россиянин обвинил Burger King в тайном сборе данных о банковских картах 1
12.05.2017 Полицейские ПК по всей России атакованы: Троян шифрует данные и требует выкуп. Видео 1
05.02.2016 Mail.ru открыла сайт для жалоб на саму себя 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

Альтаир медиа и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4038 5
Yandex - Яндекс 7540 3
МегаФон 9094 2
Apple Inc 12200 2
Microsoft Corporation 24736 2
X Corp - Twitter 2873 2
Telegram Group 2100 2
Samsung Electronics 10318 1
Virgin Group 139 1
Upwork 8 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8816 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 1
VK - Mail.ru Group 3470 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4970 1
Amazon Inc - Amazon.com 3027 1
GitHub 849 1
Gen Digital - Avast Software 175 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1493 1
PayPal 656 1
Cloudflare 113 1
Akamai Technologies - Limelight Networks 155 1
Roonyx - Руникс 1 1
Fastly 11 1
1С-Битрикс - Bitrix 587 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1086 1
Спортмастер Лаб - СМ Лаб - Sportmaster Lab - SM Lab 7 1
Meta Platforms - Facebook 4449 1
AMD - Advanced Micro Devices 4270 1
Intel Corporation 12249 1
Google LLC 11882 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 303 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12974 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 151 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7459 2
Unsplash 898 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1205 2
eBay Inc 1622 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1399 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 102 1
CD Land 2 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 248 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 87 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 465 1
Фаберлик - Faberlic 94 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1047 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 467 1
X5 Group - Перекрёсток 555 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1047 1
Iberdrola 17 1
Резонанс НПП 372 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3384 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2784 2
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 37 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1393 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1003 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 689 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2927 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5526 1
Судебная власть - Judicial power 2327 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 42 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24452 3
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12635 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4850 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20993 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9278 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28304 2
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10259 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1246 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5160 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10681 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7262 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1550 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9733 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2986 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 368 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2256 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1805 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12731 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2517 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20043 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6291 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2030 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5438 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7480 1
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 131 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3119 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5176 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24485 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16179 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 416 1
Apple iOS 7899 4
Microsoft Windows 15803 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7135 2
Apple iPad 3874 2
Google Play - Google Store - Android Market 3322 2
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 257 2
Google YouTube - Видеохостинг 2781 2
Google Android 14151 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 559 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1813 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 746 2
Apple - App Store 2915 1
Apple iPadOS 107 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 184 1
Apple iPhone 11 258 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1419 1
VK - Mail.ru Амиго (Amigo) - браузер 29 1
Microsoft Windows XP 2404 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 936 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 659 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 135 1
Microsoft Windows Server 2003 569 1
Hulu - онлайн-кинотеатр 96 1
Amazon CloudFront - Amazon CND - Amazon Content Delivery Network 8 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1101 1
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