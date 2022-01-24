Российская ИТ-компания превращает программистов в рабов и требует с них миллионы за увольнение

ИТ-компания Roonyx требует с сотрудников миллионы рублей просто за увольнение и заставляет их стажироваться почти целый год. Размер зарплаты определяет сама компания, и на время стажировки он не превышает МРОТ. Окончить стажировку досрочно тоже нельзя просто так – это тоже причина для гигантского штрафа, как и невыход на работу. Roonyx заявляет, что работает как минимум с начала XXI века, но на деле ее юрлицу нет и двух лет.

Современное ИТ-рабство

Ростовская ИТ-компания Roonyx ищет специалистов в свой штат, которых нанимает на условиях обязательной работы на нее в течение трех лет, притом исключительно на ее зарплатных условиях. Нарушение этого условия, а также попытка уйти со стажировки досрочно карается огромнейшими штрафами, исчисляющимися миллионами рублей.

Как сообщил пользователь «Пикабу» под псевдонимом ILONMASK, он искал работу и нашел открытую вакансию backend-разработчика в компании Roonyx. Он откликнулся на нее, после чего с ним связались представители компании и заявили о своей заинтересованности в долгосрочном сотрудничестве с ним.

Выдержка из договора с Roonyx

ILONMASK начал изучать договор, который Roonyx заключает с сотрудниками при их найме. В нем говорится о девяти месяцах стажировки с зарплатой на уровне МРОТ. Также документ обязывает специалиста по окончании стажировки отработать в компании минимум три года.

Если работник пожелает уйти из компании после трех месяцев с начала стажировки, то он будет обязан вернуть ему всю зарплату, а также выплатить 1 млн руб. и возместить ей все расходы на свое обучение во время стажировки – 250 тыс. за каждый месяц. «Бонусом» будет обязанность возместить компании 400 тыс. руб. – в такую сумму Roonyx оценила свои расходы на поиск сотрудника.

Наглядный пример того, почему так важно читать договор от корки до корки перед подписанием

В договоре прописан и штраф за невыход на работу. Если новоиспеченный сотрудник не приступает к выполнению своих трудовых обязанностей в течение пяти дней с момента окончания стажировки, Roonyx потребует с него 2 млн руб.

Вакансию Roonyx разместила на портале HeadHunter 18 января 2022 г. Уже 20 января 2022 г. она по неизвестным причинам была перенесена в архив.

Безвредная на вид вакансия может лишить свободы. Или денег

Отдельно следует отметить, что в своем договоре Roonyx называет себя «Наставником» (с заглавной буквы).

Ответ компании

Свой пост на «Пикабу» ILONMASK опубликовал около 20:00 20 января 2022 г. по Москве. На 9:30 24 января 2022 г. он собрал более 820 комментариев и свыше 7500 «лайков».

Вечером 22 января 2022 г. на «Пикабу» появился ответный пост. Пользователь под ником Roonyx опубликовал почти 15-минутное видео, загруженное на YouTube. В ролике автор представился Владимиром, но не назвал свою фамилию и должность в Roonyx.

Оправдания компании пользователей не устроили

На протяжении всего видео Владимир доказывал, что пункты договора, на которые указал ILONMASK, нужны и важны. Он рассказывал про траты компании и про целый ряд других причин, которые дают компании возможность взимать с соискателей столь внушительные штрафы.

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Реакция пользователей «Пикабу» была вполне предсказуемой. Пост Roonyx утонул в «дизлайках». Узнать количество отрицательных отметок под самим видео не представляется возможным – осенью 2021 г. YouTube отключил эту функцию. Однако комментарии под роликом на YouTube раскрывают отношение к нему пользователей.

Компания с (не)многолетней историей

В описании вакансии, которая чуть не превратила ILONMASK в современного раба, указано, что компания Roonyx работает и даже добивается успехов как минимум с 2005 г. также в ней говорится, что на нее в настоящее время работает 25 человек.

В то же время в ЕГРЮЛ указано, что ООО «Руникс» (юрлицо Roonyx) зарегистрировано в конце октября 2020 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб. Гендиректор и единственный учредитель компании – Инга Тераудс. Компания зарегистрирована в Ростове-на-Дону с основным видом деятельности «Разработка программного обеспечения».

Переписка ILONMASK с представителем компании

У компании есть как минимум два официальных сайта, один из которых полностью англоязычный. На нем указано, что ее офис расположен в Санкт-Петербурге, но не в российском, а в американском (штат Флорида).

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На русскоязычном сайте Roonyx нет ни слова про филиал в США. На этом сайте компания позиционирует себя в качестве ИТ-академии и приглашает всех желающих пройти курсы и стажировки по целому ряду профессий из сферы информационных технологий.

Описание компании Roonyx на HeadHunter

Более того, по данным ФНС, в 2020 г. на ООО «Руникс» работал всего один человек. В итоге пока неясно, какое отношение к ней имеет Владимир, и каким по счету работником мог стать ILONMASK.

Требуется помощь государства

Со слов ILONMASK, договор, который Roonyx предлагает подписать всем соискателям, не является мошенническим. На момент публикации материала не было известно, как много людей попалось на эту удочку.

Договор, который Roonyx предлагает подписать всем желающим работать на нее, в обозримом будущем может заинтересовать трудовую инспекцию. ILONMASK уже обратился к ней с жалобой на эту компанию. Не исключено, что точно так же поступили и другие участники сообщества «Пикабу».