Добежать до кассы за 60 секунд: «Пакет» от X5 запустил игру, которая дарит промокоды

Сервис «Пакет» от X5 Group совместно с информационно-развлекательным сообществом Пикабу создал игру в жанре раннер «Чем дальше, тем выгоднее». Она позволяет понять, насколько экономными могут быть покупки.

В ходе игры пользователь управляет персонажем, который бежит по залу обычного магазина — «Пятерочки» или «Перекрестка». На своем пути он встречает бонусы в виде продуктов, помогающие избежать преград, и арки сервиса «Пакет», активирующие кэшбек. Задача — достигнуть финиша, не потеряв все деньги раньше времени.

Этот проект — возможность в игровом формате ощутить преимущества использования «Пакета» еще до его подключения. Пользователь увидит, сколько бонусов он мог получить при ежедневных покупках в «Пятерочке» и «Перекрестке», если бы пользовался сервисом «Пакет». А еще — в конце игры всех ждет приз.

«В игре нам важно наглядно показать, какими выгодными могут быть покупки, если пользоваться кэшбэком. Мы ходим в магазины “Пятерочка” и “Перекресток” почти каждый день. И наша цель — дать вам возможность экономить и получать бонусы. “Пакет” — это сервис, который дарит много плюсов на долгой дистанции. Чем дольше вы с нами — тем существеннее экономия», — сказал Антон Афанасьев, директор по маркетингу сервиса «Пакет» Х5 Group.

Попробовать добежать до финиша магазина и получить промокод может любой желающий

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«Пакет» позволяет получить кешбэк 5% баллами программы лояльности «Х5 клуб» с каждой покупки неакционных товаров в магазинах сетей группы, три бесплатных экспресс-доставки каждый месяц из «Пятерочки» и «Перекрестка», кешбэк 50% на кофе и до 20% на свежую выпечку, весовую готовую еду в магазинах группы и ряд других опций.