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X5 Group X5 Клуб


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Как устроена автоматизация франшизы X5 «Около» 1
18.09.2024 «Эвотор» автоматизирует магазины «Около» 1
20.08.2024 «Яндекс Плюс» обновил опцию «Покупки с Пакетом от Х5» 1
01.02.2023 Добежать до кассы за 60 секунд: «Пакет» от X5 запустил игру, которая дарит промокоды 1
20.12.2022 Х5 запустила сервис по аналитике персональных трат на продукты 2
18.11.2022 X5 Group и «Триколор» договорились о партнерстве 1
30.08.2022 X5 перезапустила сервис подписки «Пакет» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

X5 Group и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7729 1
Эвотор - Evotor 190 1
8486 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 332 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1074 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 488 6
X5 Group - Перекрёсток 576 5
X5 Group - Чижик 48 1
X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok) 32 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 172 1
Инвитро - Invitro 70 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
X5 5Post - 5Пост 51 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5316 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 380 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1793 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11547 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17380 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52837 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2968 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 511 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7050 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12403 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 210 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4149 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31868 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2383 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4515 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11474 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1448 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4008 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1848 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4153 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7183 1
X5 Group - X5ID - X5 Ключ 17 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 439 1
Яндекс.Плюс 204 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 75 1
Галимский Евгений 4 2
Липилин Алексей 5 1
Афанасьев Антон 7 1
Морозов Сергей 59 1
Россия - РФ - Российская федерация 149019 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44218 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7730 1
Азия - Азиатский регион 5615 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24798 6
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 525 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5173 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6288 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3050 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 916 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7169 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6560 1
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 123 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 355 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1775 1
Quality of Life - Качество жизни 34 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3683 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 266 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4778 1
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 89 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 189 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 531 1
Альтаир медиа - Пикабу 18 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 34 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362609, в очереди разбора - 753990.
Создано именных указателей - 175734.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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