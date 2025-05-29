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X5 Group X5 Клуб
УПОМИНАНИЯ
|29.05.2025
|Как устроена автоматизация франшизы X5 «Около» 1
|18.09.2024
|«Эвотор» автоматизирует магазины «Около» 1
|20.08.2024
|«Яндекс Плюс» обновил опцию «Покупки с Пакетом от Х5» 1
|01.02.2023
|Добежать до кассы за 60 секунд: «Пакет» от X5 запустил игру, которая дарит промокоды 1
|20.12.2022
|Х5 запустила сервис по аналитике персональных трат на продукты 2
|18.11.2022
|X5 Group и «Триколор» договорились о партнерстве 1
|30.08.2022
|X5 перезапустила сервис подписки «Пакет» 1
X5 Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7729 1
|Эвотор - Evotor 190 1
|1С 8486 1
|Триколор - Национальная спутниковая компания 332 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149019 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44218 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7730 1
|Азия - Азиатский регион 5615 1
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