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«Пятерочка» запустила в приложении детскую онлайн-игру про ЗОЖ

«Пятерочка», входит в X5, запускает онлайн-игру «Детективы на кухне». Проект поможет детям от трех до девяти лет в игровом формате освоить правила здорового питания и осознанного отношения к еде. Игра уже доступна в мобильном приложении торговой сети для участников программы лояльности в разделе «Детский клуб». Об этом CNews сообщили представители IMARS.

Игра «Детективы на кухне» стала частью образовательного проекта «Школа питания». В ее основу легла одноименная аудиосказка торговой сети о здоровых пищевых привычках, завоевавшая популярность у юных слушателей. Партнером инициативы выступил бренд детского питания «Тема», благодаря которому в игре появились новые уровни, карточки и призы.

Маленькие пользователи смогут примерить на себя роль настоящих сыщиков: искать улики, разгадывать секреты и расследовать таинственные происшествия. Откуда организм берет суперсилу? Из чего состоит «тарелка чемпиона»? Где спрятался необходимый для костей кальций? На эти и другие вопросы ответит волшебный персонаж — Морковка-детектив.

Каждый пройденный уровень становится отдельным раскрытым делом, а собранные карточки превращаются в улики. Задача игрока — собрать 60 карточек из пяти тематических блоков (сбалансированное питание, выбор и хранение продуктов, техника безопасности на кухне, секреты готовки и другие аспекты здорового образа жизни) и объединить их в «Журнал расследований». За успешное прохождение участников ждут призы: цифровые головоломки, кулинарные рецепты, стикеры для соцсетей, доступ к аудиосказке, а также специальные подарки от «Темы».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Игра доступна бесплатно в мобильном приложении торговой сети до 20 января 2027 г. Для участия достаточно зарегистрироваться в программе лояльности «Х5 Клуб» и вступить в «Детский клуб».

Новый проект стал продолжением игры «Герои добрых дел», которая получила высокий отклик аудитории. Выполняя задания и собирая карточки-трофеи, участники тренировали внимание, реакцию и логику, а заодно учились помогать друзьям, заботиться о близких и беречь природу.

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