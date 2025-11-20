Получите все материалы CNews по ключевому слову
Галимский Евгений
СОБЫТИЯ
|20.11.2025
|Билайн запустил продажи SIM-карт со специальным тарифом в «Пятёрочке» 1
|02.08.2024
|Х5 Group обновила X5ID 1
|20.12.2022
|Х5 запустила сервис по аналитике персональных трат на продукты 1
|30.08.2022
|X5 перезапустила сервис подписки «Пакет» 1
|09.04.2021
|Х5ID «сшил» приложения сетей и сервисов Х5 1
Галимский Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|X5 Group - X5ID - X5 Ключ 17 4
|X5 Group - X5 Клуб 8 2
|X5 Group - X5 Доставка - X5 Курьер 14 1
|X5 Group - Экспресс-скан 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155908 2
|Азия - Азиатский регион 5732 1
