X5 перезапустила сервис подписки «Пакет»

X5 Group, продуктовая розничная компания, объявила о перезапуске сервиса подписки «Пакет» во всех регионах присутствия.

Теперь клиентам доступна единая версия подписки – «Пакет» за 120 руб., которая работает одновременно и в «Пятёрочке», и «Перекрёстке». С её помощью можно платить за покупки баллами, а не рублями, и при этом копить в 10 раз больше баллов по сравнению с традиционными программами лояльности. «Пакет» станет важным дополнением обновленной программы лояльности «Х5 клуб», которая запустилась в июле. Подписка от Х5 ориентирована на покупателей, которые привыкли внимательно следить за своими расходами и активно накапливают баллы, совершая покупки в торговых сетях и бизнесах группы.

«Подписка от Х5 – экосистемный продукт, который позволяет получить все преимущества и бонусы различных бизнесов группы – как в офлайн-магазинах, так и в онлайн-сервисах. Мы запустили «Пакет» в прошлом году, чтобы улучшить качество жизни пользователей, сэкономить время и денежные средства наших покупателей. Обновленная подписка рассчитана на широкую аудиторию и будет способствовать привлечению новых клиентов ко всем сетям и сервисам Х5 Group. Мы верим, что «Пакет» станет своевременным ответом на возросший запрос грамотного потребления и экономии», – сказал Евгений Галимский, директор по развитию сервиса идентификации в экосистеме X5 Group.

Новый «Пакет» позволяет получить кешбэк 5% на покупку баллами на карту лояльности, 5% кешбэка баллами при заказе от 600 руб. в «Много лосося», шесть бесплатных экспресс-доставок каждый месяц, кешбэк на кофе, свежую выпечку, весовую готовую еду и ряд других опций. Для удобного управления подпиской и отслеживания своих расходов за месяц пользователям «Пакета» будет доступен личный кабинет.

«Пакет» также активно развивает партнёрскую сеть, клиентам сервиса на сегодня уже доступны: 30% скидка в онлайн-школе «Фоксфорд», скидка 20% на лабораторные исследования в «Инвитро», скидка 25% на «Литрес» и книга в подарок. В честь перезапуска «Пакет» предоставляет пользователям промокод на месяц подписки за 1 руб., чтобы те смогли оценить всю выгоду обновленного сервиса.

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Пилот подписки был завершён в марте 2022 г. в связи с техническими работами в цифровом контуре программе лояльности. Проект показал рост выручки торговых сетей, а также приток новых покупателей – пользователями «Пакета» стали уже несколько сотен тысяч человек. Интерес к подписке проявили практически все представители возрастных групп.

Для подключения подписки от Х5 необходимо зайти на сайт «Пакета», зарегистрироваться или авторизоваться в системе с помощью Х5 ID и после оплаты пользоваться возможностями сервиса подписки с помощью карт лояльности «Пятёрочки» и «Перекрёстка». Дополнительных карт, QR-кодов или купонов не понадобится – подписка от Х5 связывается с программой лояльности и видит ранее накопленные баллы. При этом пользоваться подпиской могут все члены семьи. Для этого достаточно предъявить на кассе магазина карту лояльности или её штрихкод в мобильном приложении, которая привязана к сервису в личном кабинете.