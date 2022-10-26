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Инвалидность Disability Национальный инклюзивный договор
Инвалидность (от лат. invalidus — «немощный, слабый») — термин, объединяющий различные нарушения, ограничения активности и возможного участия в жизни общества. Нарушения — это проблемы, возникающие в функциях или структурах организма; ограничения активности — это трудности, испытываемые человеком в выполнении каких-либо заданий или действий; в то время как ограничения участия — это проблемы, испытываемые человеком при вовлечении в жизненные ситуации. По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
- Национальный инклюзивный договор (НИД) – публичное принятие коммерческими компаниями и НКО обязательств внедрять в свою работу инклюзивные практики и создавать безбарьерную среду. Подписывая НИД, организация заявляет о намерениях и конкретных действиях по внедрению инклюзивных практик на ближайший год. На 2022 год в РФ НИД подписали порядка 70 компаний, среди которых РЖД, ГК «Самолет» и компания «Магнит». Национальный инклюзивный договор — основной элемент всероссийского проекта Агентства стратегических инициатив «Открыто для всех», направленного на повышение доступности товаров и услуг для людей с инвалидностью.
- ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов
- ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Онлайн помощь при инвалидности
- ООН - Конвенция о правах инвалидов - Convention on the Rights of Persons with Disabilities
- Международный день инвалидов - International Day of Disabled Persons - 3 декабря каждого года
|26.10.2022
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МТС присоединилась к Национальному инклюзивному договору
МТС подписала Национальный инклюзивный договор, приняв обязательства по развитию инклюзивных программ и соз
|05.12.2012
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«Ростелеком» обеспечит зауральским детям-инвалидам доступ в интернет
Курганский филиал «Ростелекома» и «Курганская областная средняя общеобразовательная школа дистанционного обучения детей-инвалидов» заключили очередной контракт на обеспечение доступа в интернет 60-ти детям-инвалидам и 87-ми педагогам для организации обучения в 2013 г. Возможности национального оператора связи позволят детям с ограниченными физическими возможностями полноценно получать образ
|22.05.2008
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МГТС подключила к сети 404 таксофона для инвалидов-колясочников
Московская городская телефонная сеть, входящая в группу компаний «Комстар – Объединенные ТелеСистемы», подключила к своей сети 404 специальных таксофона для инвалидов-колясочников в районных отделениях Департамента социальной защиты населения города Москвы. Данные таксофоны отличаются от обычных тем, что в них используется электрический лифт, позволяющий уст
|06.12.2007
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МГТС установит специальные таксофоны для инвалидов-колясочников
МГТС заключила государственные контракты на выполнение работ по установке более 500 специальных таксофонов для инвалидов-колясочников в разных районах Москвы. Пять госконтрактов на выполнение работ по монтажу, наладке, подключению к системе управления и сети общего пользования таксофонов для инвалидов-колясочн
|12.07.2005
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В Москве устанавливают таксофоны для колясочников
В Москве до конца 2005 г. будет установлено около 500 таксофонов для инвалидов-колясочников. Как сообщила РБК пресс-служба департамента транспорта и связи Москвы, оснащение объектов социальной сферы и городских территорий таксофонами для «колясочников» осуществляет
Инвалидность и организации, системы, технологии, персоны:
|Чистова Евгения 20 3
|Михайлов Александр 41 2
|Путин Владимир 3201 2
|Мартынова Елена 87 2
|Пироженко Александр 2 2
|Ким Александр 41 2
|Новиков Игорь 8 1
|Кожевникова Александра 1 1
|Кривов Валерий 1 1
|Анохина Полина 4 1
|Медведев Дмитрий 1655 1
|Петренко Ксения 3 1
|Волож Аркадий 252 1
|Цивирко Евгений 3 1
|Петров Михаил 138 1
|Мылицын Роман 111 1
|Мнев Игорь 17 1
|Прокофьев Николай 2 1
|Злобин Вадим 6 1
|Фролова Екатерина 4 1
|Roosevelt Franklin Delano - Рузвельт Франклин Делано 2 1
|Сегалович Илья 40 1
|Ершов Павел 37 1
|Шариков Сергей 49 1
|Запрягаев Александр 1 1
|Sweet Julie - Свит Джули 15 1
|Лацанич Василь 106 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 59 1
|Polman Paul - Полманоф Пол 1 1
|Алтухова Александра 6 1
|Аршевская Алла 10 1
|Роза Денис 1 1
|Шакирова Лилия 1 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Кармишин Дмитрий 26 1
|Контрабаев Артур 70 1
|Худяков Иван 6 1
|Полушкина Наталья 3 1
|Соловьев Дмитрий 75 1
|Рымар Максим 50 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 5
|Коммерсантъ - Издательский дом 1903 1
|Bloomberg 1299 1
|Главбух 11 1
|Vnunet 224 1
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