Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор

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МГТС подключила к сети 404 таксофона для инвалидов-колясочников Московская городская телефонная сеть, входящая в группу компаний «Комстар – Объединенные ТелеСистемы», подключила к своей сети 404 специальных таксофона для инвалидов-колясочников в районных отделениях Департамента социальной защиты населения города Москвы. Данные таксофоны отличаются от обычных тем, что в них используется электрический лифт, позволяющий уст

МГТС установит специальные таксофоны для инвалидов-колясочников МГТС заключила государственные контракты на выполнение работ по установке более 500 специальных таксофонов для инвалидов-колясочников в разных районах Москвы. Пять госконтрактов на выполнение работ по монтажу, наладке, подключению к системе управления и сети общего пользования таксофонов для инвалидов-колясочн