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Инвалидность Disability Национальный инклюзивный договор

Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор

Инвалидность (от лат. invalidus — «немощный, слабый») — термин, объединяющий различные нарушения, ограничения активности и возможного участия в жизни общества. Нарушения — это проблемы, возникающие в функциях или структурах организма; ограничения активности — это трудности, испытываемые человеком в выполнении каких-либо заданий или действий; в то время как ограничения участия — это проблемы, испытываемые человеком при вовлечении в жизненные ситуации. По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

  • Национальный инклюзивный договор (НИД) – публичное принятие коммерческими компаниями и НКО обязательств внедрять в свою работу инклюзивные практики и создавать безбарьерную среду. Подписывая НИД, организация заявляет о намерениях и конкретных действиях по внедрению инклюзивных практик на ближайший год. На 2022 год в РФ НИД подписали порядка 70 компаний, среди которых РЖД, ГК «Самолет» и компания «Магнит». Национальный инклюзивный договор — основной элемент всероссийского проекта Агентства стратегических инициатив «Открыто для всех», направленного на повышение доступности товаров и услуг для людей с инвалидностью.
  • ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов
  • ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Онлайн помощь при инвалидности
  • ООН - Конвенция о правах инвалидов - Convention on the Rights of Persons with Disabilities
  • Международный день инвалидов - International Day of Disabled Persons - 3 декабря каждого года

26.10.2022 МТС присоединилась к Национальному инклюзивному договору

МТС подписала Национальный инклюзивный договор, приняв обязательства по развитию инклюзивных программ и соз
05.12.2012 «Ростелеком» обеспечит зауральским детям-инвалидам доступ в интернет

Курганский филиал «Ростелекома» и «Курганская областная средняя общеобразовательная школа дистанционного обучения детей-инвалидов» заключили очередной контракт на обеспечение доступа в интернет 60-ти детям-инвалидам и 87-ми педагогам для организации обучения в 2013 г. Возможности национального оператора связи позволят детям с ограниченными физическими возможностями полноценно получать образ
22.05.2008 МГТС подключила к сети 404 таксофона для инвалидов-колясочников

Московская городская телефонная сеть, входящая в группу компаний «Комстар – Объединенные ТелеСистемы», подключила к своей сети 404 специальных таксофона для инвалидов-колясочников в районных отделениях Департамента социальной защиты населения города Москвы. Данные таксофоны отличаются от обычных тем, что в них используется электрический лифт, позволяющий уст
06.12.2007 МГТС установит специальные таксофоны для инвалидов-колясочников

МГТС заключила государственные контракты на выполнение работ по установке более 500 специальных таксофонов для инвалидов-колясочников в разных районах Москвы. Пять госконтрактов на выполнение работ по монтажу, наладке, подключению к системе управления и сети общего пользования таксофонов для инвалидов-колясочн
12.07.2005 В Москве устанавливают таксофоны для колясочников

В Москве до конца 2005 г. будет установлено около 500 таксофонов для инвалидов-колясочников. Как сообщила РБК пресс-служба департамента транспорта и связи Москвы, оснащение объектов социальной сферы и городских территорий таксофонами для «колясочников» осуществляет

Публикаций - 63, упоминаний - 68

Инвалидность и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8786 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 7
Ростелеком 9780 5
Microsoft Corporation 24695 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 3
Apple Inc 12164 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1943 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12841 2
МегаФон 8993 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 2
БАРС Груп 546 2
Ланит - DPI Computers 19 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4931 2
ESG - Enterprise Strategy Group 240 2
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 2
АСВТ 92 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 819 1
Бука - Buka Entertaiment 482 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Broadcom - VMware 2381 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 407 1
Lenovo Group 2297 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2558 1
Red Hat 1317 1
Accenture plc 682 1
Yandex - Яндекс 7463 1
Ланит - diHouse - Дихаус 194 1
X Corp - Twitter 2851 1
Базальт СПО - BaseALT 665 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 1
Directum - Директум 1103 1
НКК - ГКС - Систематика Консалтинг - Systematica Business Software 16 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 291 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 223 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2048 1
АйТи 1375 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
Fujitsu 2043 1
Everland - социальный бизнес-проект 19 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 3
X5 Group - Перекрёсток 550 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 178 2
Пространство равных возможностей АНО 2 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 878 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 243 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2732 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 385 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1189 1
IKEA - ИКЕА 156 1
Почта России ПАО 2122 1
Unilever - Юнилевер Русь 155 1
Barclays 120 1
Парус надежды 1 1
Ситимобил - Служба такси 159 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 101 1
Россети Ленэнерго 1701 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 922 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 458 1
Автобанк-НИКойл АКБ 18 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 1
LEGO 245 1
Наш солнечный мир 2 1
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК 3 1
Международный Альянс Стратегических Проектов БРИКС АНО 1 1
Перспектива РООИ 3 1
Этажи 0 1
Лента - Сеть розничной торговли 2096 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 1
РЭО - Российский экологический оператор 15 1
Банк Сбережений и Кредита АКБ - С банк - СТБ, Столичный Торговый Банк - Сберкред Банк - Моссибинтербанк - Столичный торговый банк - Академхимбанк - Инвестбанк АКБ - Конверсбанк МФГ - Гранкомбанк, ГРАН Коммерческий банк - Воронежпромбанк - Воронежский Пром 25 1
МонАрх Концерн 9 1
Социальные гарантии 36 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 38 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 464 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1039 1
X5 Group - Чижик 39 1
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5983 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2534 4
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 317 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11774 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1408 3
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 77 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4196 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 999 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2192 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 2
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3298 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 216 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 211 2
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 18 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2913 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1389 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 461 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 95 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 153 1
Правительство Москвы - Городской центр жилищных субсидий 20 1
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья 36 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 2
Альянс по защите детей в цифровой среде 16 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 351 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 11 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 314 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Ассоциация менеджеров 92 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 20
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4688 2
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5271 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1436 5
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Google Android 14094 3
Apple iOS 7861 3
Linux OS 10049 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Microsoft Windows 15756 3
Apple Mac mini - неттоп 184 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3251 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1832 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 275 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 624 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 425 1
Новые облачные технологии - МойОфис 792 1
Apple macOS 2079 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 772 1
Google YouTube - Видеохостинг 2766 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1339 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2771 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2986 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 934 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2057 1
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Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 1
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JavaScript - JS - язык программирования 1203 1
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Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 193 1
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Чистова Евгения 20 3
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Италия - Итальянская Республика 4364 1
Испания - Королевство 3722 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51549 28
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29414 21
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8811 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10021 15
Здравоохранение - Реабилитация 381 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18756 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9932 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48427 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5008 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4176 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2144 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8108 5
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13709 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24321 4
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 556 4
Quality of Life - Качество жизни 33 4
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1335 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4054 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3980 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5834 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8631 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11035 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14559 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6968 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7685 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5130 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5886 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11023 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2210 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6197 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1797 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7065 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4400 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2352 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1238 2
Здравоохранение - Нервная система - ДЦП - Детские церебральные параличи - Infantile cerebral palsy 27 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5919 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6012 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6332 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1903 1
Bloomberg 1299 1
Главбух 11 1
Vnunet 224 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 694 2
Gartner - Гартнер 3562 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 65 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
ВымпелКом - Билайн Университет - корпоративный образовательный центр 10 2
РАН - Российская академия наук 1888 2
ЮНИИ ИТ - Югорский НИИ информационных технологий - Югорский научно–исследовательский институт информационных технологий 8 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 172 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 141 1
Правительство Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 36 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 187 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 534 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 30 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 43 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 344 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
День молодёжи - 27 июня 906 2
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 16 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2031 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 23 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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