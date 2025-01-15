Коваленко Павел
Коваленко Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Петров Михаил 138 4
|Мнев Игорь 17 4
|Потапова Екатерина 13 4
|Шадаев Максут 1008 3
|Кудрин Алексей 124 3
|Куртяник Надежда 251 3
|Лысенко Эдуард 308 3
|Чернышенко Дмитрий 565 3
|Албычев Александр 150 3
|Херсонцев Алексей 93 3
|Майнина Кристина 18 3
|Черников Алексей 53 3
|Терещенко Денис 88 3
|Мартынова Елена 87 3
|Хайруллин Айрат 104 3
|Петрушин Андрей 110 3
|Меджитов Тимур 85 3
|Скиба Владимир 42 3
|Сорокин Даниил 33 3
|Власов Сергей 98 3
|Пугачев Павел 63 3
|Паршин Максим 316 3
|Ципорин Павел 102 3
|Шпак Василий 223 3
|Разумовский Дмитрий 121 3
|Надтока Руслан 5 3
|Труненков Сергей 35 3
|Петренко Ксения 3 2
|Слышкин Василий 129 2
|Кондаков Александр 21 2
|Булаев Илья 3 2
|Казмерчук Елена 12 2
|Хайтович Максим 2 2
|Попов Александр 47 2
|Запрягаев Александр 1 1
|Мигалин Сергей 10 1
|Иванов Никита 11 1
|Токарев Владислав 6 1
|Старков Петр 7 1
|Орлов Станислав 48 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 3
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 4
|ОГУ - Оренбургский государственный университет 27 1
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