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Индексная книга (каталог) CNews*
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Коваленко Павел



15.01.2025 Монитор RDW Computers диагональю 31,5 дюйма и разрешением 4К стал первым в государственном каталоге промышленной продукции 1
06.12.2024 Мошенники подготовили новые схемы к праздникам 1
04.12.2024 «Информзащита»: хакеры стали атаковать HR-департаменты почти на 40% чаще 1
28.11.2024 Mont и RDW Computers заключили партнёрское соглашение 1
27.11.2024 RDW Computers: ЖК мониторы 7 серии дебютируют в реестре Минпромторга 1
25.11.2024 Более 50% фишинговых атак направлены на банковский сектор 1
11.11.2024 Банки и маркетплейсы «на крючке» у мошенников 2
29.10.2024 «Информзащита»: около 80% кибератак начинается с фишинговых рассылок 1
24.10.2024 В России почти избавились от серых SIM-карт, но число мошеннических звонков стабильно высоко 1
10.10.2024 RDW Technology оригинально простилась с сокетом AM4 выпуском улучшенной материнской платы 1
01.10.2024 Власти выделят 6 миллиардов на создание единой противомошеннической платформы под управлением Минцифры 1
20.09.2024 Мошенники использовали новые схемы на выборах 6-8 сентября 1
20.09.2024 RDW Computers и Astra Linux: вместе к экспансии экосистемы российского ПО 1
20.09.2024 RDW Technology и Treolan заключили дистрибьюторское соглашение 1
17.09.2024 RDW Technology и Treolan заключили дистрибьюторское соглашение 1
26.08.2024 Серверы RDW Computers испытаны технологически независимым российским программным комплексом «Иридиум» 1
22.08.2024 Proway – новый дистрибьютор RDW Technology 1
08.08.2024 Новые устройства RDW Computers на базе сертифицированной материнской платы А520 получили заключение Минпромторга 1
01.08.2024 Серверы RDW Computers получили сертификаты совместимости с ОС «Альт Сервер» 10 1
18.06.2024 RDW Computers: 54 модели мониторов получили статус реестровых 1
27.11.2023 RDW Technology: обновление концепции дизайна реестровых мониторов 1
06.10.2023 Моноблоки RDW Computers включены в реестр Минпромторга 1
03.10.2023 Системные блоки и АРМ RDW Computers включены в реестр Минпромторга 1
16.08.2023 АРМ и системные блоки RDW Computers серий Extreme и Optimal включены в Единый реестр Минпромторга РФ 1
03.08.2023 Госкомпаниям и госструктурам поднимут нормы на закупку российской электроники 1
26.06.2023 АРМ RDW Computers внесены в единый реестр Минпромторга России 1
25.05.2023 Подтверждена совместимость ОС AlterOS с ПК RDW Computers 1
24.05.2023 R-Style Softlab включила в продуктовую линейку российские ПК и серверы бренда RDW Computers 1
27.04.2023 R-Style Softlab включила в продуктовую линейку российские компьютеры и серверы бренда RDW Computers 1
04.04.2023 RDW Technology и «Бревис» подписали партнерское соглашение 1
31.03.2023 «ИМБА ИТ» и RDW Technology подписали партнерское соглашение 1
20.03.2023 RDW Technology и IBS Platformix подписали партнерское соглашение 1
20.03.2023 RDW Technology и «МАСКОМ-техлайн» подписали партнерское соглашение 1
28.09.2022 Как добиться импортонезависимости госинформсистем 2
16.09.2022 Победитель конкурса «Лидеры России» и директор ФКУ «Государственные технологии» выступят на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 1
09.09.2022 Минцифры, Минэк, МИД, Счетная палата, Минтруд, Минэнерго, Ростест, ФАС, на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 1
13.05.2022 Эксперты «Информзащиты» назвали главные угрозы для мобильных устройств 1

Публикаций - 38, упоминаний - 40

Коваленко Павел и организации, системы, технологии, персоны:

RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 79 27
Информзащита 756 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 7
Минобрнауки РФ - ЦИТО ФГБУ - Центр информационно-технического обеспечения 7 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 2
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 2
Базальт СПО - BaseALT 654 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Ростелеком 9699 2
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 2
Broadcom - VMware 2359 1
Red Hat 1305 1
data.ai - App Annie 85 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 131 1
МАСКОМ - Маском-техлайн - Маском Восток - Маском ЦБИ - Маском Центр безопасности информации - ДСЦБИ - Mascom 12 1
ИМБА ИТ - IMBA IT - ИМБА Технологии 2 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 262 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 93 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 52 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 54 1
Intel Corporation 12197 1
Proway - Провэй 6 1
МегаФон 8803 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 1
Код Безопасности 616 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 45 1
MONT - МОНТ 144 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 172 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Увелка 11 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Unsplash 762 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 12
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 4
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Федеральное казначейство России 1772 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 3
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 3
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 3
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 59 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 78 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 22
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 13
RDW MB - серия материнских плат 10 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 4
Linux OS 9936 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 2
RDW Computers All-in-One 4 2
AMD Athlon - серия микропроцессоров 778 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
Новые облачные технологии - МойОфис 777 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Google goo.gl 20 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
Bit.ly - инструмент для сокращения ссылок 24 1
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 1
Росимущество - Единая система управления государственным имуществом ФГИС - АСУФИ - Автоматизированная система учета федерального имущества - СТОД - Система информационного обеспечения деятельности Росимущества 14 1
ALMI AlterOS 94 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
Intel Core - Семейство процессоров 1200 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
RDW Extreme 1 1
RDW Optimal 3 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
AMD Ryzen AM4 - Серия микропроцессоров 17 1
Минцифры РФ - ТелекомЦерт 2 1
МАСКОМ - MSOC - Центр мониторинга и управления информационной безопасностью 2 1
RDW Алтай - серия серверов 3 1
Петров Михаил 138 4
Мнев Игорь 17 4
Потапова Екатерина 13 4
Шадаев Максут 1008 3
Кудрин Алексей 124 3
Куртяник Надежда 251 3
Лысенко Эдуард 308 3
Чернышенко Дмитрий 565 3
Албычев Александр 150 3
Херсонцев Алексей 93 3
Майнина Кристина 18 3
Черников Алексей 53 3
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Пугачев Павел 63 3
Паршин Максим 316 3
Ципорин Павел 102 3
Шпак Василий 223 3
Разумовский Дмитрий 121 3
Надтока Руслан 5 3
Труненков Сергей 35 3
Петренко Ксения 3 2
Слышкин Василий 129 2
Кондаков Александр 21 2
Булаев Илья 3 2
Казмерчук Елена 12 2
Хайтович Максим 2 2
Попов Александр 47 2
Запрягаев Александр 1 1
Мигалин Сергей 10 1
Иванов Никита 11 1
Токарев Владислав 6 1
Старков Петр 7 1
Орлов Станислав 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 33
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География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1433 2
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 1
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Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 1
Национальный проект - Современная школа - Компьютеризация сельских и городских школ 27 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 249 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 694 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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