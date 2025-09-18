Разделы

RDW Technology объявляет о создании нового ПАК «Лавина» на базе управляющего ПО Raidix 5

По результатам контрольных испытаний RDW Technology, включавших оценку 54 параметров работы системы, была подтверждена совместимость СХД «Сибирь» и программного обеспечения Raidix 5 в составе нового программно-аппаратного комплекса «Лавина». Об этом CNews сообщили представители RDW Technology.

В RDW Technology отмечают, что новый ПАК «Лавина» готов к решению широкого спектра задач, требующих предельной производительности оборудования, таких как работа с базами данных и платформами виртуализации.

СХД серии «Сибирь» – собственная разработка RDW Technology (бренд RDW Computers) с типом шасси 4U и двухконтроллерной платформой. Каждый контроллер управляет сертифицированной двухпроцессорной материнской платой, построенной на процессорах Xeon Scalable Gen3 с термопакетом до 205 Вт. Увеличение числа накопителей реализовано за счет модулей расширения JBOD. Для повышения производительности, доступности и расширяемости системы хранения данных в техническом арсенале СХД предусмотрены встроенные высокоскоростные диски SAS исключающие дополнительные адаптеры.

ПО Raidix 5 позволяет создавать программно-определяемые СХД с высоким уровнем производительности и надёжности. Использование алгоритмов собственной разработки компании «Рэйдикс», возможность доступа к данным по файловым и блочным протоколам, а также поддержка СХД различной степени функциональности делает системы на базе ПО Raidix 5 востребованными для решения широкого спектра задач.

Цифровизация

«Все компоненты ПАК «Лавина» продублированы. Это позволяет системе безотказно работать и обеспечивать непрерывный доступ к базам данных при сбоях либо сервисном обслуживании, – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology. – Кроме того, у ПАКа встроенный источник бесперебойного питания. Пользователь может быть спокоен: в случае потери основного питания информация будет надежно защищена».

СХД серии «Сибирь» внесена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Программное обеспечение Raidix 5 внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

