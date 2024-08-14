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ИКС Yadro Raidix ERA Engine СХД



14.08.2024 ФМБА «СТЗ» использует СХД на базе ПО Raidix 5

рансформации, Учреждению потребовалось создание нового инфраструктурного ИТ-комплекса. Для выполнения этой задачи специалисты «СевенПро» внедрили российское программно-определяемое решение на базе ПО Raidix 5 и оборудования отечественного производства «Гравитон». Системы интегрированы с программным комплексом средства виртуализации «Брест». Об этом CNews сообщили представители Raidix. Леони
23.07.2024 СХД ReShield Terra под управлением ПО Raidix 5 внедрена в ТГМУ

Система хранения данных ReShield Terra под управлением ПО Raidix 5 внедрена в Тихоокеанском государственном медицинском университете. Об этом CNews сообщил представитель Raidix. В рамках ИТ-инфраструктуры СХД будет обеспечивать функционирование компле
18.06.2024 Система хранения данных на базе Raidix 5 внедрена в ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России

Системный интегратор «СевенПро» провел успешное внедрение российской программно-определяемой системы хранения данных на базе ПО Raidix 5 в инфраструктуру федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Ф
01.08.2022 «Рэйдикс» и GS Nanotech представили результаты тестов производительности системы с использованием российских твердотельных накопителей GS SSD и ПО RAIDIX ERA

российских NVMe-накопителей GS SSD в системе с использованием высокоскоростного программного модуля RAIDIX ERA. Так, в системе из восьми NVMe-дисков в конфигурации RAID 6 инженерам удалось полу
07.07.2022 «Рэйдикс» выпустил сразу три релиза ПО для СХД

ластера — опции, необходимой для СХД, обеспечивающих хранение критически значимой информации. Релиз Raidix Era 4.0 Кроме того, «Рэйдикс» выпустил новый релиз софтверного RAID-массива Raidix

06.07.2022 «Рэйдикс» выпустила новую версию ПО Raidix Era

«Рэйдикс» выпустила Raidix Era 4.0. Четвёртое поколение программного обеспечения для реализации максимальной производительности систем на базе NVMe-накопителей получило ряд обновлений по сравнению со своими предыд
14.03.2022 «Рэйдикс» представила ПО Raidix Era 3.4.2

«Рэйдикс» представила Raidix Era 3.4.2. В новой версии ПО доработан интерфейс управления системой, улучшена работа с DKMS, а также добавлена поддержка системы виртуализации Proxmox 7.1 на ядрах Linux 13.14-1-pve и 5
20.01.2022 Состоялся релиз ПО Raidix Era 3.4.1 для построения высокопроизводительных СХД

«Рэйдикс» объявила о релизе Raidix Era 3.4.1 – ПО для построения высокопроизводительных систем хранения данных (СХД). Список совместимых с ПО ядер Linux пополнило kernel-семейство 5.13 для Ubuntu 20.04 HWE, также появилас
13.01.2022 Подтверждена совместимость серверов Sitronics Group с российским ПО для СХД Raidix 5.1

Sitronics Group, входящая в АФК «Система», и отечественный разработчик ПО «Рэйдикс» в результате испытаний подтвердили совместимость серверного оборудования серии SIT SRH2221 и программного продукта Raidix 5.1 для серверов и рабочих станций, выполняющих задачи высокой производительности. Сервер серии Sitronics SRH2221 предназначен для виртуализации облачных вычислений, хранения, обработки

15.11.2021 Вышел новый релиз программного модуля Raidix ERA для СХД

тере данных. Такая ситуация может возникнуть во время асинхронной записи на синдромный RAID (например, RAID 5, RAID 6, RAID 50 и т. д.), в случае нештатной ситуации (чаще всего, сбое питания). Теперь Raidix ERA защищает данные от потери из-за write hole при помощи запуска пересчета контрольных сумм после системного сбоя, тем самым устраняя неконсистентность. Функция получила название resync
21.05.2020 «Рэйдикс» выпускает новый релиз с функциональностью All Flash СХД

для работы с HDD и SSD и гарантирует высокую производительность СХД для обеспечения непрерывности рабочих процессов. Для создания высокоскоростных All Flash СХД в RAIDIX 5.0.1 используется технология ERA Engine, которая была разработана в собственной исследовательской лаборатории «Рэйдикс». Внедрение ERA Engine позволяет RAIDIX в конфигурации с твердотельными накопителями достигать 5
26.11.2019 «Рэйдикс» представила ПО RAIDIX 4.7.2 для управления СХД

что повышает доступность данных и скорость работы системы. Для большей безопасности СХД на базе ПО RAIDIX 4.X предусмотрено введение ролевых моделей доступа к управлению системой. Новый релиз

02.10.2019 «Рэйдикс» представила программный RAID RAIDIX ERA версии 3.0

«Рэйдикс» представила программный RAID RAIDIX ERA версии 3.0. В новом релизе RAIDIX ERA 3.0 доступны новые уровни RAID-массивов и улучшены механизмы частичной реконструкции. RAIDIX ERA — это программный модуль для созд
09.04.2019 «Тринити» и «Рэйдикс» модернизировали совместную СХД

а обновленные системы хранения данных (СХД) под собственным брендом Flexapp на базе управляющего ПО Raidix 4.X. Улучшения в СХД Flexapp коснулись программной компоненты решения: новая версия уп
16.05.2018 Аппаратные платформы Lenovo подтвердили совместимость с СХД RAIDIX

соглашение о стратегическом и технологическом партнерстве. Первым шагом к сотрудничеству стала организация успешного тестирования аппаратных платформ Lenovo на совместимость с программно-определяемой СХД RAIDIX. Для тестирования был выбран стоечный сервер Lenovo ThinkSystem SR650 и дисковая полка расширения Lenovo Storage D3284. Все испытания прошли успешно и подтвердили полную совместимост
16.01.2018 СХД RAIDIX 4.6 обеспечивает целостность данных при сбое питания

«Рэйдикс» выпустила новую версию управляющего ПО для систем хранения данных – RAIDIX 4.6. ПО RAIDIX устанавливается на стандартное серверное оборудование и позволяет строить отказоустойчивые высокопроизводительные системы хранения данных для ресурсоемких отраслей.Использ
15.06.2016 «Рэйдикс» представила новую версию отказоустойчивой СХД Raidix

Компания «Рэйдикс», поставщик комплексных систем хранения данных, выпустила новую версию отказоустойчивой СХД Raidix. Новая продуктовая линейка теперь доступна корпоративным клиентам, бизнес- и технологическим партнерам по всему миру, сообщили CNews в «Рэйдикс». Версия системы 4.4 оптимизирует скор

Публикаций - 55, упоминаний - 68

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 170 52
SAS Institute 971 10
Intel Corporation 12197 6
Western Digital Corporation - WDC 548 4
Broadcom - VMware 2359 4
Supermicro 109 4
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 140 3
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 3
Seagate Technology 738 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 3
Nvidia - Mellanox Technologies 89 3
AMD - Advanced Micro Devices 4231 3
Lenovo Group 2292 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 3
ATTO Technology 11 3
SAP SE 5276 2
QLogic 75 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 2
Gigabyte Technology 364 2
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 135 2
Microsoft Corporation 24623 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 2
Код Безопасности 616 2
Т1 Иннотех 178 2
Цифра ГК 2426 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 2
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 43 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
HP Inc. 5685 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 1
Genetec 7 1
Ростелеком 9699 1
Directum - Директум 1089 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Software AG 198 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 57 1
КонсультантПлюс 134 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 20 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 123 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 90 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 304 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 111 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
ФМБА России - СТЗ ФГКУ - Служба технического заказчика Федеральное государственное казенное учреждение 4 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 51
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 940 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 21
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 780 18
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 18
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 18
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 15
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 562 14
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 306 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 14
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HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 13
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 13
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 377 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 11
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 298 10
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 206 10
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 241 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 8
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 7
JBOD - just a bunch of disks - EBOD - Enterprise-Class JBOD 89 7
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 234 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9274 6
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1386 5
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 853 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 5
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1473 5
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 5
Linux OS 9936 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 4
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 4
ИКС - Yadro - Raidix Elbrus 6 4
Intel x86 - архитектура процессора 1856 3
Western Digital - WD HGST Ultrastar 49 3
Trinity FlexApp СХД 6 3
Microsoft Windows 15656 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
ИКС - Yadro - Raidix Hydra 4 3
ИКС - Yadro - Raidix QoSmic 14 3
ИКС - Yadro - Raidix AERO 7 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 195 2
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 277 2
Citrix XenServer 94 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 2
Linux DKMS - Dynamic Kernel Module Support 3 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Apple iPhone 6 4862 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
Intel Solutions for Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre 31 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 2
Red Hat Ceph Storage 99 1
Western Digital IsoVibe 3 1
DEPO Computers - DEPO Storage - серия СХД 24 1
Apache Hadoop 427 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 1
Red Hat Linux 182 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 87 1
Seagate MACH.2 6 1
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV 22 1
РЖД ЦОД 7 1
Платонов Сергей 13 6
Корсаков Виктор 6 4
Путин Владимир 3171 2
Ибрагимов Руфат 2 2
Черкасов Дмитрий 23 1
Никонов Григорий 3 1
Абрамов Игорь 6 1
Богачев Игорь 180 1
Nakamurа Nasato - Накамура Масато 16 1
Каташов Александр 4 1
Ермолаев Артем 378 1
Опенышева Светлана 64 1
Меджитов Тимур 85 1
Гродзенский Яков 10 1
Попов Алексей 336 1
Бушуев Алексей 9 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Борисов Алексей 27 1
Ухлинов Леонид 59 1
Чучелов Андрей 44 1
Сапельников Сергей 109 1
Степанов Антон 65 1
Смирнов Владимир 38 1
Болсуновский Михаил 12 1
Бобрышев Роман 7 1
Степнов Александр 3 1
Витухин Владимир 1 1
Пречистенский Станислав 3 1
Евдокимов Максим 27 1
Разумовский Сергей 4 1
Вебер Дмитрий 1 1
Шибаев Сергей 2 1
Огурцова Надежда 3 1
Лучко Дмитрий 1 1
Maner Tarkan - Манер Таркан 12 1
Брагинский Матвей 9 1
Натрусов Артем 284 1
Петров Михаил 138 1
Шадаев Максут 1008 1
Феоктистов Вадим 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Япония 13282 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 4
Южная Корея - Республика 6646 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Южная Корея - Сеул 364 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Европа Восточная 3075 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 2
Казахстан - Республика 5525 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Индия - Bharat 5431 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 213 1
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Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 107 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
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Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 4
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 3
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 1
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МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 389 1
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Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
N+1 - Издание 158 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 2
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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