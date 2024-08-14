ИКС Yadro Raidix ERA Engine СХД
|14.08.2024
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ФМБА «СТЗ» использует СХД на базе ПО Raidix 5
рансформации, Учреждению потребовалось создание нового инфраструктурного ИТ-комплекса. Для выполнения этой задачи специалисты «СевенПро» внедрили российское программно-определяемое решение на базе ПО Raidix 5 и оборудования отечественного производства «Гравитон». Системы интегрированы с программным комплексом средства виртуализации «Брест». Об этом CNews сообщили представители Raidix. Леони
|23.07.2024
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СХД ReShield Terra под управлением ПО Raidix 5 внедрена в ТГМУ
Система хранения данных ReShield Terra под управлением ПО Raidix 5 внедрена в Тихоокеанском государственном медицинском университете. Об этом CNews сообщил представитель Raidix. В рамках ИТ-инфраструктуры СХД будет обеспечивать функционирование компле
|18.06.2024
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Система хранения данных на базе Raidix 5 внедрена в ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России
Системный интегратор «СевенПро» провел успешное внедрение российской программно-определяемой системы хранения данных на базе ПО Raidix 5 в инфраструктуру федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Ф
|01.08.2022
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«Рэйдикс» и GS Nanotech представили результаты тестов производительности системы с использованием российских твердотельных накопителей GS SSD и ПО RAIDIX ERA
российских NVMe-накопителей GS SSD в системе с использованием высокоскоростного программного модуля RAIDIX ERA. Так, в системе из восьми NVMe-дисков в конфигурации RAID 6 инженерам удалось полу
|07.07.2022
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«Рэйдикс» выпустил сразу три релиза ПО для СХД
ластера — опции, необходимой для СХД, обеспечивающих хранение критически значимой информации. Релиз Raidix Era 4.0 Кроме того, «Рэйдикс» выпустил новый релиз софтверного RAID-массива Raidix
|06.07.2022
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«Рэйдикс» выпустила новую версию ПО Raidix Era
«Рэйдикс» выпустила Raidix Era 4.0. Четвёртое поколение программного обеспечения для реализации максимальной производительности систем на базе NVMe-накопителей получило ряд обновлений по сравнению со своими предыд
|14.03.2022
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«Рэйдикс» представила ПО Raidix Era 3.4.2
«Рэйдикс» представила Raidix Era 3.4.2. В новой версии ПО доработан интерфейс управления системой, улучшена работа с DKMS, а также добавлена поддержка системы виртуализации Proxmox 7.1 на ядрах Linux 13.14-1-pve и 5
|20.01.2022
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Состоялся релиз ПО Raidix Era 3.4.1 для построения высокопроизводительных СХД
«Рэйдикс» объявила о релизе Raidix Era 3.4.1 – ПО для построения высокопроизводительных систем хранения данных (СХД). Список совместимых с ПО ядер Linux пополнило kernel-семейство 5.13 для Ubuntu 20.04 HWE, также появилас
|13.01.2022
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Подтверждена совместимость серверов Sitronics Group с российским ПО для СХД Raidix 5.1
Sitronics Group, входящая в АФК «Система», и отечественный разработчик ПО «Рэйдикс» в результате испытаний подтвердили совместимость серверного оборудования серии SIT SRH2221 и программного продукта Raidix 5.1 для серверов и рабочих станций, выполняющих задачи высокой производительности. Сервер серии Sitronics SRH2221 предназначен для виртуализации облачных вычислений, хранения, обработки
|15.11.2021
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Вышел новый релиз программного модуля Raidix ERA для СХД
тере данных. Такая ситуация может возникнуть во время асинхронной записи на синдромный RAID (например, RAID 5, RAID 6, RAID 50 и т. д.), в случае нештатной ситуации (чаще всего, сбое питания). Теперь Raidix ERA защищает данные от потери из-за write hole при помощи запуска пересчета контрольных сумм после системного сбоя, тем самым устраняя неконсистентность. Функция получила название resync
|21.05.2020
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«Рэйдикс» выпускает новый релиз с функциональностью All Flash СХД
для работы с HDD и SSD и гарантирует высокую производительность СХД для обеспечения непрерывности рабочих процессов. Для создания высокоскоростных All Flash СХД в RAIDIX 5.0.1 используется технология ERA Engine, которая была разработана в собственной исследовательской лаборатории «Рэйдикс». Внедрение ERA Engine позволяет RAIDIX в конфигурации с твердотельными накопителями достигать 5
|26.11.2019
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«Рэйдикс» представила ПО RAIDIX 4.7.2 для управления СХД
что повышает доступность данных и скорость работы системы. Для большей безопасности СХД на базе ПО RAIDIX 4.X предусмотрено введение ролевых моделей доступа к управлению системой. Новый релиз
|02.10.2019
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«Рэйдикс» представила программный RAID RAIDIX ERA версии 3.0
«Рэйдикс» представила программный RAID RAIDIX ERA версии 3.0. В новом релизе RAIDIX ERA 3.0 доступны новые уровни RAID-массивов и улучшены механизмы частичной реконструкции. RAIDIX ERA — это программный модуль для созд
|09.04.2019
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«Тринити» и «Рэйдикс» модернизировали совместную СХД
а обновленные системы хранения данных (СХД) под собственным брендом Flexapp на базе управляющего ПО Raidix 4.X. Улучшения в СХД Flexapp коснулись программной компоненты решения: новая версия уп
|16.05.2018
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Аппаратные платформы Lenovo подтвердили совместимость с СХД RAIDIX
соглашение о стратегическом и технологическом партнерстве. Первым шагом к сотрудничеству стала организация успешного тестирования аппаратных платформ Lenovo на совместимость с программно-определяемой СХД RAIDIX. Для тестирования был выбран стоечный сервер Lenovo ThinkSystem SR650 и дисковая полка расширения Lenovo Storage D3284. Все испытания прошли успешно и подтвердили полную совместимост
|16.01.2018
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СХД RAIDIX 4.6 обеспечивает целостность данных при сбое питания
«Рэйдикс» выпустила новую версию управляющего ПО для систем хранения данных – RAIDIX 4.6. ПО RAIDIX устанавливается на стандартное серверное оборудование и позволяет строить отказоустойчивые высокопроизводительные системы хранения данных для ресурсоемких отраслей.Использ
|15.06.2016
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«Рэйдикс» представила новую версию отказоустойчивой СХД Raidix
Компания «Рэйдикс», поставщик комплексных систем хранения данных, выпустила новую версию отказоустойчивой СХД Raidix. Новая продуктовая линейка теперь доступна корпоративным клиентам, бизнес- и технологическим партнерам по всему миру, сообщили CNews в «Рэйдикс». Версия системы 4.4 оптимизирует скор
ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|Платонов Сергей 13 6
|Корсаков Виктор 6 4
|Путин Владимир 3171 2
|Ибрагимов Руфат 2 2
|Черкасов Дмитрий 23 1
|Никонов Григорий 3 1
|Абрамов Игорь 6 1
|Богачев Игорь 180 1
|Nakamurа Nasato - Накамура Масато 16 1
|Каташов Александр 4 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Опенышева Светлана 64 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Гродзенский Яков 10 1
|Попов Алексей 336 1
|Бушуев Алексей 9 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Борисов Алексей 27 1
|Ухлинов Леонид 59 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Сапельников Сергей 109 1
|Степанов Антон 65 1
|Смирнов Владимир 38 1
|Болсуновский Михаил 12 1
|Бобрышев Роман 7 1
|Степнов Александр 3 1
|Витухин Владимир 1 1
|Пречистенский Станислав 3 1
|Евдокимов Максим 27 1
|Разумовский Сергей 4 1
|Вебер Дмитрий 1 1
|Шибаев Сергей 2 1
|Огурцова Надежда 3 1
|Лучко Дмитрий 1 1
|Maner Tarkan - Манер Таркан 12 1
|Брагинский Матвей 9 1
|Натрусов Артем 284 1
|Петров Михаил 138 1
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