ФМБА «СТЗ» использует СХД на базе ПО Raidix 5 рансформации, Учреждению потребовалось создание нового инфраструктурного ИТ-комплекса. Для выполнения этой задачи специалисты «СевенПро» внедрили российское программно-определяемое решение на базе ПО Raidix 5 и оборудования отечественного производства «Гравитон». Системы интегрированы с программным комплексом средства виртуализации «Брест». Об этом CNews сообщили представители Raidix. Леони

СХД ReShield Terra под управлением ПО Raidix 5 внедрена в ТГМУ Система хранения данных ReShield Terra под управлением ПО Raidix 5 внедрена в Тихоокеанском государственном медицинском университете. Об этом CNews сообщил представитель Raidix. В рамках ИТ-инфраструктуры СХД будет обеспечивать функционирование компле

Система хранения данных на базе Raidix 5 внедрена в ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России Системный интегратор «СевенПро» провел успешное внедрение российской программно-определяемой системы хранения данных на базе ПО Raidix 5 в инфраструктуру федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Ф

«Рэйдикс» и GS Nanotech представили результаты тестов производительности системы с использованием российских твердотельных накопителей GS SSD и ПО RAIDIX ERA российских NVMe-накопителей GS SSD в системе с использованием высокоскоростного программного модуля RAIDIX ERA. Так, в системе из восьми NVMe-дисков в конфигурации RAID 6 инженерам удалось полу

«Рэйдикс» выпустил сразу три релиза ПО для СХД ластера — опции, необходимой для СХД, обеспечивающих хранение критически значимой информации. Релиз Raidix Era 4.0 Кроме того, «Рэйдикс» выпустил новый релиз софтверного RAID-массива Raidix

«Рэйдикс» выпустила новую версию ПО Raidix Era «Рэйдикс» выпустила Raidix Era 4.0. Четвёртое поколение программного обеспечения для реализации максимальной производительности систем на базе NVMe-накопителей получило ряд обновлений по сравнению со своими предыд

«Рэйдикс» представила ПО Raidix Era 3.4.2 «Рэйдикс» представила Raidix Era 3.4.2. В новой версии ПО доработан интерфейс управления системой, улучшена работа с DKMS, а также добавлена поддержка системы виртуализации Proxmox 7.1 на ядрах Linux 13.14-1-pve и 5

Состоялся релиз ПО Raidix Era 3.4.1 для построения высокопроизводительных СХД «Рэйдикс» объявила о релизе Raidix Era 3.4.1 – ПО для построения высокопроизводительных систем хранения данных (СХД). Список совместимых с ПО ядер Linux пополнило kernel-семейство 5.13 для Ubuntu 20.04 HWE, также появилас

Подтверждена совместимость серверов Sitronics Group с российским ПО для СХД Raidix 5.1 Sitronics Group, входящая в АФК «Система», и отечественный разработчик ПО «Рэйдикс» в результате испытаний подтвердили совместимость серверного оборудования серии SIT SRH2221 и программного продукта Raidix 5.1 для серверов и рабочих станций, выполняющих задачи высокой производительности. Сервер серии Sitronics SRH2221 предназначен для виртуализации облачных вычислений, хранения, обработки

Вышел новый релиз программного модуля Raidix ERA для СХД тере данных. Такая ситуация может возникнуть во время асинхронной записи на синдромный RAID (например, RAID 5, RAID 6, RAID 50 и т. д.), в случае нештатной ситуации (чаще всего, сбое питания). Теперь Raidix ERA защищает данные от потери из-за write hole при помощи запуска пересчета контрольных сумм после системного сбоя, тем самым устраняя неконсистентность. Функция получила название resync

«Рэйдикс» выпускает новый релиз с функциональностью All Flash СХД для работы с HDD и SSD и гарантирует высокую производительность СХД для обеспечения непрерывности рабочих процессов. Для создания высокоскоростных All Flash СХД в RAIDIX 5.0.1 используется технология ERA Engine, которая была разработана в собственной исследовательской лаборатории «Рэйдикс». Внедрение ERA Engine позволяет RAIDIX в конфигурации с твердотельными накопителями достигать 5

«Рэйдикс» представила ПО RAIDIX 4.7.2 для управления СХД что повышает доступность данных и скорость работы системы. Для большей безопасности СХД на базе ПО RAIDIX 4.X предусмотрено введение ролевых моделей доступа к управлению системой. Новый релиз

«Рэйдикс» представила программный RAID RAIDIX ERA версии 3.0 «Рэйдикс» представила программный RAID RAIDIX ERA версии 3.0. В новом релизе RAIDIX ERA 3.0 доступны новые уровни RAID-массивов и улучшены механизмы частичной реконструкции. RAIDIX ERA — это программный модуль для созд

«Тринити» и «Рэйдикс» модернизировали совместную СХД а обновленные системы хранения данных (СХД) под собственным брендом Flexapp на базе управляющего ПО Raidix 4.X. Улучшения в СХД Flexapp коснулись программной компоненты решения: новая версия уп

Аппаратные платформы Lenovo подтвердили совместимость с СХД RAIDIX соглашение о стратегическом и технологическом партнерстве. Первым шагом к сотрудничеству стала организация успешного тестирования аппаратных платформ Lenovo на совместимость с программно-определяемой СХД RAIDIX. Для тестирования был выбран стоечный сервер Lenovo ThinkSystem SR650 и дисковая полка расширения Lenovo Storage D3284. Все испытания прошли успешно и подтвердили полную совместимост

СХД RAIDIX 4.6 обеспечивает целостность данных при сбое питания «Рэйдикс» выпустила новую версию управляющего ПО для систем хранения данных – RAIDIX 4.6. ПО RAIDIX устанавливается на стандартное серверное оборудование и позволяет строить отказоустойчивые высокопроизводительные системы хранения данных для ресурсоемких отраслей.Использ