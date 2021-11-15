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Вышел новый релиз программного модуля Raidix ERA для СХД

Разработчики «Рэйдикс» совершенствуют продукт ERA. В новом релизе появились функции, которые благотворно скажутся на отказоустойчивости и производительности программно-определяемых СХД на flash-накопителях.

Автоматическое исправление ошибок при write holes

Write hole – ситуация, когда данные или контрольные суммы на RAID неконсистентны, и эта неконсистентность не обнаружена системой. В этом случае отказ диска RAID может привести к потере данных. Такая ситуация может возникнуть во время асинхронной записи на синдромный RAID (например, RAID 5, RAID 6, RAID 50 и т. д.), в случае нештатной ситуации (чаще всего, сбое питания).

Теперь Raidix ERA защищает данные от потери из-за write hole при помощи запуска пересчета контрольных сумм после системного сбоя, тем самым устраняя неконсистентность. Функция получила название resync и включена по умолчанию на всех RAID, на которых возможен write hole.

Отслеживание количества ошибок ввода-вывода на дисках

Чем больше в системе дисков, тем выше вероятность, что произойдет отказ накопителя и возможный сбой в работе СХД. Raidix ERA 3.4 обнаруживает диски с накопившимися ошибками и отправляет уведомления пользователю на почту или через интерфейс, чтобы администратор мог своевременно заменить поврежденные накопители. Помимо этого, в Raidix ERA 3.4 можно настроить автоматическую замену дисков.

Поддержка NVMe-устройств, подключенных по нескольким путям

У пользователей появилась возможность использовать NVMe-устройства, доступные по нескольким путям – благодаря поддержке DM Multipathing. Новая функция оптимизирует распределение нагрузки и повышает отказоустойчивость системы.

Кроме того, при развитии продукта в «Рэйдикс» учитывают эволюцию Linux. Raidix ERA 3.4 демонстрирует полную работоспособность на дистрибутивах с новейшими ядрами.

«Raidix ERA стал еще производительнее, стабильнее и удобнее для пользователей. Теперь, благодаря поддержке DM multipath, можно внедрять ERA в дезагрегированных средах, просто подключая NVMe-накопители по сети и наращивая тем самым производительность. Также нам удалось значительно снизить риски потерь данных при сбое электропитания – функция resync решает проблему write holes», – сказал владелец продукта Руфат Ибрагимов.

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