Системный интегратор «ТрейдСофт» внедрил СХД с управляющим ПО Raidix 5 в хостинг-провайдере «ЭР Софт»

Компания «ЭР Софт», предоставляющая облачные серверы и услуги аренды «1С», модернизировала собственную инфраструктуру: на предприятии была внедрена СХД на базе российского управляющего ПО Raidix 5. Это позволило повысить надежность, оптимизировать затраты и обеспечить соответствие требованиям импортозамещения. Поставку и внедрение программно-определяемого хранилища осуществила компания «ТрейдСофт». Об этом CNews сообщили представители компании «Рэйдикс».

Отмечается, что важными факторами при выборе СХД являлись обеспечение высокого уровня доступности сервисов «1С», снижение капитальных и операционных затрат, использование отечественного ПО из Единого реестра российского ПО, а также обеспечение горизонтальной масштабируемости без остановки сервисов и наличие технической поддержки внутри России.

В результате комплексной оценки требований заказчика в качестве основы для инфраструктуры хранения данных была выбрана программно-определяемая СХД на базе ПО Raidiх 5 в двухконтроллерной конфигурации. Raidix 5 представляет собой управляющее ПО для создания программно-определяемых систем хранения данных на базе алгоритмов RAID собственной разработки компании «Рэйдикс». ПО Raidix 5 обеспечивает поддержку доступа к данным по широкому перечню блочных и файловых протоколов, а также поддержку использования HDD- и SSD-накопителей и реализацию функциональностей обеспечения дополнительной надежности хранения, таких как RAID 7.3 и RAID N+M.

Также в инфраструктуре хранилища были задействованы гипервизор Microsoft Hyper-V и стандартные x86-серверы.

В рамках реализации проекта интегратор успешно провел тесты совместимости с нагрузками «1С», настройку уровней RAID, а также проверил несколько сценариев отказа: выход из строя контроллера, дисков и сетевого канала. Инсталляция системы прошла в установленные сроки и в соответствии с планом работ.

Результатом внедрения стал переход облачной инфраструктуры компании «ЭР Софт» на отказоустойчивое и масштабируемое отечественное хранилище с единым интерфейсом управления, обеспечивающее бесперебойную работу серверов «1С». Также новое решение позволяет решать бизнес-задачи, обеспечивая соответствие требованиям импортозамещения для госсектора и предприятий с повышенными требованиями к безопасности и позволяя гибко реагировать на рост клиентской нагрузки, а также снижая общую стоимость внедрения инфраструктурой.