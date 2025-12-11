Разделы

В России запустили серийное производство аккумуляторов, 80% которых сейчас импортируется

В Татарстане запустили локализованное производство автомобильных EFB-аккумуляторов. Елабужский аккумуляторный завод планирует выпускать в год до 80 тыс. батарей, которые не теряя качеств могут работать на холоде до минус 30 градусов.

Запуск отечественного производства

Елабужский аккумуляторный завод (ЕАЗ) запустил серийное производство автомобильных аккумуляторов по технологии EFB (Enhanced Flooded Battery), пишет ТАСС. Предприятие сможет выпускать до 80 тыс. аккумуляторов в год.

Инвестиции в проект составили около 157 млн руб. Из них по федерально-региональной программе «Проекты развития» 97,5 млн в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) и 10,8 млн руб. - Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан.

Елабужский аккумуляторный завод расположен в ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан). Его площадь — 11 тыс. кв. м. Завод начал работать в декабре 2017 г, как указано на его сайте. Предприятие входит в группу компаний «Кориб» (занимается капитальным ремонтом и сервисным обслуживанием грузовой техники). ООО ТД «Кориб» является официальным дилером ПАО «Камаз».

Проект импортозамещения

Аккумуляторы будут выпускаться только из отечественного сырья. Производство локализовано на 100%.

eaz700.jpg

ЕАЗ
На ЕАЗ стартует импортозамещающее производство аккумуляторных батарей по технологии EFB

Доля иностранных производителей на российском вторичном рынке EFB-аккумуляторов на данный момент составляет порядка 80%, отметили представители ЕАЗ, который планирует занять 8% этого сегмента после выхода на проектную мощность.

Завод поставляет аккумуляторы на вторичный рынок России, а также в Абхазию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

EFB-батареи на жидком электролите

В EFB-батареях применяется жидкий электролит. Они имеют улучшенные характеристики по сравнению с свинцово-кислотными аккумуляторами — на 45% быстрее накапливают заряд, имеют повышенную емкость и увеличенный срок службы, а также низкую себестоимость и улучшенные (от 30% до 50%) показатели пускового тока.

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами
Телеком

«Теперь помимо классических свинцово-кислотных аккумуляторов в нашей линейке есть инновационные батареи для более современных моделей грузовых и легковых автомобилей. Кроме того, на предприятии применяют специальную схему защиты батареи от короткого замыкания и уникальную рецептуру пасты, что позволяет использовать аккумуляторы при температурах до минус 30 градусов без снижения стартерных и емкостных характеристик», — прокомментировал директор ЕАЗ Марат Байкиев.

Батареи на основе технологии EFB применяют в современных легковых и грузовых автомобилях, насыщенных электроникой, в том числе в грузовиках и спецтехнике «Камаз». Их используют также в качестве резервных источников питания при энергоснабжении различных объектов промышленности, электроэнергетики и телекоммуникационной инфраструктуры.

Анна Любавина

