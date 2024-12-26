Группа компаний «Кориб» - официальный дилер компании ПАО «КАМАЗ» категории 3S и один из продавцов автотехники в России, специализируется на обслуживании, производстве и продаже грузовой техники. Главное представительство и производственные цеха «Кориб» расположены в Набережных Челнах, а на территории особой экономической зоны «Алабуга» находится аккумуляторный завод, входящий в состав ГК «Кориб». В компании работает около 700 сотрудников, только 30% которых заняты в офисе.