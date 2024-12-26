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Кориб ГК


Группа компаний «Кориб» - официальный дилер компании ПАО «КАМАЗ» категории 3S и один из продавцов автотехники в России, специализируется на обслуживании, производстве и продаже грузовой техники. Главное представительство и производственные цеха «Кориб» расположены в Набережных Челнах, а на территории особой экономической зоны «Алабуга» находится аккумуляторный завод, входящий в состав ГК «Кориб». В компании работает около 700 сотрудников, только 30% которых заняты в офисе.


26.12.2024 Разработчик системы HRlink вырос в 1,5 раза до 950 млн рублей 1
20.06.2024 ГК «Кориб» перевела кадровое делопроизводство в электронный формат с помощью HRlink 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Кориб ГК и организации, системы, технологии, персоны:

HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 2
Ростелеком 9701 1
8213 1
Московская Пивоваренная Компания - МПК 15 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 44 1
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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