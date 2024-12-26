Кориб ГК
Группа компаний «Кориб» - официальный дилер компании ПАО «КАМАЗ» категории 3S и один из продавцов автотехники в России, специализируется на обслуживании, производстве и продаже грузовой техники. Главное представительство и производственные цеха «Кориб» расположены в Набережных Челнах, а на территории особой экономической зоны «Алабуга» находится аккумуляторный завод, входящий в состав ГК «Кориб». В компании работает около 700 сотрудников, только 30% которых заняты в офисе.
|26.12.2024
|Разработчик системы HRlink вырос в 1,5 раза до 950 млн рублей 1
|20.06.2024
|ГК «Кориб» перевела кадровое делопроизводство в электронный формат с помощью HRlink 2
Кориб ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 2
|Ростелеком 9701 1
|1С 8213 1
|Кудряшова Ксения 1 1
|Махлин Дмитрий 95 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
|Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 355 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.