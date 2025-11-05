Разделы

ТМИ протестировала аппаратную платформу для СХД на базе управляющего ПО Raidix 5

ТМИ протестировала аппаратную платформу для СХД на базе управляющего ПО Raidix 5. Целью тестирования стала проверка корректности работы аппаратной и программной составляющих системы в рамках реализации плана релиза совместного программно-аппаратного комплекса в I квартале 2026 г.

Для осуществления тестирования компания «ТМИ» использовала стенд на базе аппаратной платформы ЦРМП.466219.020-16 в двухконтроллерной конфигурации с предустановленным ПО Raidix версии 5.2.6. Все тесты, осуществлённые согласно предоставленной методике испытаний «Рэйдикс», включавшей 79 этапов, были выполнены успешно. Показатели производительности, как и корректность взаимодействия различных компонентов СХД, соответствовали ожиданиям инженеров.

В «Рэйдикс» отмечают, что благодаря использованию уникальных алгоритмов собственной разработки ПО Raidix 5 позволяет создавать гибкие в настройке, надёжные и высокопроизводительные программно-определяемые СХД на базе широкого спектра серверных платформ. Для максимального раскрытия потенциала новых решений релизам совместных ПАК предшествует программа испытаний, в ходе которых инженеры тестируют платформу с предустановленным управляющим ПО на предмет соответствия целевым показателям производительности и надёжности.

Сергей Баринов, коммерческий директор ТМИ, сказал: «По результатам совместного тестирования аппаратной платформы ЦРМП.466219.020-16 с ПО Raidix 5 отдельно хочется отметить интуитивно понятный интерфейс ПО Raidix 5, подробную документацию, возможность быстрой настройки необходимой конфигурации СХД с использованием ПО Raidix 5 и оперативную работу технической поддержки компании «Рэйдикс». В дальнейшем компания «ТМИ» планирует рекомендовать своим технологическим партнёрам использовать в своих решениях СХД программное обеспечение Raidix 5».

