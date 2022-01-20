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Состоялся релиз ПО Raidix Era 3.4.1 для построения высокопроизводительных СХД

«Рэйдикс» объявила о релизе Raidix Era 3.4.1 – ПО для построения высокопроизводительных систем хранения данных (СХД). Список совместимых с ПО ядер Linux пополнило kernel-семейство 5.13 для Ubuntu 20.04 HWE, также появилась поддержка операционных систем RHEL/CentOS 8.5. Кроме того, разработчики значительно усовершенствовали работу DKMS, улучшили поддержку XFS и действие системы запуска сканирования. Эти изменения позволят увеличить производительность систем хранения данных, в том числе тех, которые работают на последних версиях Linux.

Владелец продукта Raidix Era Руфат Ибрагимов сказал: «Постоянное развитие каждого продукта — непреложное правило нашей компании. Даже небольшие улучшения повышают эффективность систем клиента и улучшают пользовательский опыт. Также я хотел бы особо отметить высокое качество обратной связи партнёров и заказчиков. Мы развиваем продукт в правильном направлении в том числе и благодаря их фидбэку».

Raidix Era — программное обеспечение для создания производительного RAID-массива из Flash-накопителей. ПО включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

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