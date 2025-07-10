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HPE SGI XFS высокопроизводительная 64-битная журналируемая файловая система
УПОМИНАНИЯ
HPE SGI XFS и организации, системы, технологии, персоны:
|FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 1
|Silicon 486 3
|Phoronix 47 2
|Computer Weekly 375 1
|VNUNet.com 214 1
|InterNetNews - InternetNews.com 218 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1230 1
|Hacker News 40 1
|The Register - The Register Hardware 1618 1
|HFS Research 49 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1019 1
|CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 239 1
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