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HPE SGI XFS высокопроизводительная 64-битная журналируемая файловая система


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 «Аэродиск» и «Группа Астра» подтверждают совместимость СХД с Astra Linux 1
29.08.2024 LinkedIn мигрировал на Linux разработки Microsoft, отказавшись от знаменитого продукта Red Hat 1
16.01.2024 Платформа vStack HCP получила сертификат соответствия о полной совместимости с «Ред ОС 7.3» 1
10.01.2024 В «ЛАН АТМсервис» провели первую транзакцию на банкомате на российском ПО 1
20.01.2022 Состоялся релиз ПО Raidix Era 3.4.1 для построения высокопроизводительных СХД 1
12.10.2020 Вышло ядро Linux 5.9 с поддержкой несуществующих процессоров Intel и AMD 1
17.08.2020 Россияне подарили ОС Linux полную бесплатную поддержку NTFS - файловой системы Windows 1
16.07.2020 Питаем от солнца: техника для дачи на солнечных батареях 1
04.03.2019 Выпущено ядро Linux 5.0 1
11.05.2016 Вышла общедоступная версия Red Hat Enterprise Linux 6.8 1
24.08.2015 Бывший сотрудник Google создал файловую систему нового типа 1
11.08.2015 Thecus представила новый полнофункциональный сервер NAS 2U 1
31.07.2014 Oracle Linux 7 предлагает операционную платформу для критически важных бизнес-приложений в ЦОДах и облачных средах 1
16.06.2014 Red Hat представила Red Hat Enterprise Linux 7 1
25.02.2014 Новые решения Acronis на базе технологии AnyData защитят данные в виртуальных, облачных и физических средах 1
17.12.2013 Найден троян, нацеленный на популярные в России банкоматы 1
13.12.2013 Доступна новая версия дистрибутива Oracle Linux 1
03.12.2013 Googlе представил новую облачную платформу 1
23.10.2013 Где хранятся сайты? Обзор сетевого хранилища Buffalo TeraStation 7120r Enterprise 1
13.09.2013 Вышла новая версия Red Hat Storage с открытым исходным кодом 1
13.03.2013 Новая версия M3 Operation облегчает удаленное управление банкоматами и платежными терминалами  1
31.10.2011 NCR внедрила программный комплекс APTRA в сети банкоматов Alaska USA 1
09.06.2010 Diebold и «Золотая Корона» представили совместное решение для банкоматов 1
16.04.2009 Вышел новый релиз «100% свободного» дистрибутива gNewSense 1
01.07.2008 Вышел Scientific Linux 5.2 1
28.02.2008 Анонсирована новая стабильная версия FreeBSD 1
31.10.2007 SGI представила новые системы хранения данных 1
06.10.2003 Новая цель SCO – компания Silicon Graphics 1
25.09.2003 ASPLinux 7.3 Server Edition сертифицирован Гостехкомиссией 1
12.05.2003 Вышел первый продукт из новой серии дистрибутивов ASPLinux 1
29.11.2002 Шрифты оказались уязвимым местом ОС Solaris 1
11.11.2002 Silicon Graphics представила 128 процессоров в одном блоке 1
09.10.2001 MandrakeSoft выпустила обновление Linux под Itanium 1
31.08.2001 "Гуру" сообщества открытого кода остался без работы 1
24.03.2000 Silicon Graphics намерена уделить больше внимания разработкам для ОС Linux 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

HPE SGI XFS и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1328 8
Microsoft Corporation 24934 6
Intel Corporation 12352 6
HPE SGI - Silicon Graphics 387 5
Oracle Corporation 6773 3
Google LLC 12010 3
Nvidia Corp 3597 3
Samsung Electronics 10406 2
IBM - International Business Machines Corp 9485 2
AMD - Advanced Micro Devices 4345 2
Broadcom - VMware 2415 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 2
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 822 2
Ланит ЛАН АТМсервис 36 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2161 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 331 1
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 1
Allwinner Technology 18 1
Thecus - Thecus Technology Corporation 17 1
Amazon Inc - Amazon.com 3063 1
Dr.Web - Доктор Веб 1265 1
Western Digital Corporation - WDC 560 1
Acronis - Акронис 451 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
SAS Institute 1005 1
Citrix Systems 825 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 394 1
AT&T Inc 1685 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
ЦФТ Золотая Корона 360 1
Melco Holdings - Buffalo Technology 80 1
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 18 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 157 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 172 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 175 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Red Hat CoreOS 10 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1035 1
Visa International 1956 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1890 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 492 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 463 1
Husqvarna - Хускварна 11 1
Microsoft - LinkedIn 667 1
CIG - Cambridge Information Group - Emerald Group Publishing - ASLIB - Association for Information Management - Association of Special Libraries and Information Bureaux 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4513 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30854 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26253 14
Linux Btrfs - Файловая система 43 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21331 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7820 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22086 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69233 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25109 5
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2228 5
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2632 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11514 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2809 4
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 626 3
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 250 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4233 3
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 800 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3351 3
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 962 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29587 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16397 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13137 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7888 3
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 736 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3949 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6014 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6401 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10683 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 625 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4223 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10161 2
OpenStack 516 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4310 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11629 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1320 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14009 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13026 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9753 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9624 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5337 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53926 2
Linux OS 10344 21
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 534 7
Microsoft Windows 16008 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1414 5
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 337 4
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 198 3
Intel x86 - архитектура процессора 1924 3
Google Android 14367 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1640 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 903 2
Linux - Debian GNU 497 2
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 42 2
Microsoft Azure 1434 2
Linux KDE Plasma 234 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1369 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1101 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 303 2
Docker - Платформа распределённых приложений 383 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 638 2
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 216 2
Samba 149 2
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 160 2
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 68 2
ASPLinux Server 27 2
Oracle - Sun Solaris DTrace 20 2
Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 12 2
Microsoft Windows 10 1822 1
Apple macOS 2139 1
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 240 1
Pine64 - PinePhone Braveheart Edition - серия смартфонов 17 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 499 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 201 1
StatCounter 423 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 170 1
Intel Amber Lake 53 1
SUSE openSUSE 96 1
Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 41 1
Linux FUSE 28 1
Microsoft Windows NT 885 1
MINIX - UNIX-совместимая операционная система 17 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 207 2
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
Комаров Константин 16 1
Collet Yann - Колле Ян 1 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 316 1
Рассказов Сергей 39 1
Конягин Кирилл 8 1
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 1
Ибрагимов Руфат 2 1
Allison Jeremy - Эллисон Джереми 7 1
Рустамов Рустам 461 1
Лимасов Сергей 4 1
Мриль Станислав 14 1
Rangachari Ranga - Рангачари Ранга 10 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 343 1
McBride Darl - МакБрайд Дарл 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 150721 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52739 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17621 2
Германия - Федеративная Республика 12815 2
Япония 13395 1
Польша - Республика 1988 1
США - Вашингтон - Редмонд 232 1
США - Калифорния 4688 1
США - Колумбия - Вашингтон 1413 1
США - Аляска 239 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13430 1
Франция - Французская Республика 7917 1
Канада - Квебек 65 1
Финляндия - Финляндская Республика 3632 1
Солнечная система - Solar system 2535 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44516 1
Земля - планета Солнечной системы 10497 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5279 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14295 1
Украина 7692 1
Европа 24442 1
Южная Корея - Республика 6752 1
Европа Восточная 3110 1
Москва - Садовое кольцо 150 1
Болгария - Республика 780 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Фрайбург-им-Брайсгау 18 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49671 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11364 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9353 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6540 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7090 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1965 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 480 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3616 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30595 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5084 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11203 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1623 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7501 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2558 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1610 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 903 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 633 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5136 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1285 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1989 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1260 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2582 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1675 1
Дача - дачники 920 1
Зоология - наука о животных 2720 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 534 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5086 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5635 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14336 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 312 1
Silicon 486 3
Phoronix 47 2
Computer Weekly 375 1
VNUNet.com 214 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1230 1
Hacker News 40 1
The Register - The Register Hardware 1618 1
HFS Research 49 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1019 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 239 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2507 1
Короткая ссылка
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