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16.11.2022 TCL TAB – планшеты для работы, учебы и развлечений 1
14.11.2022 Лучшие бюджетные смартфоны 2022 года: выбор ZOOM 1
12.10.2022 Обзор смартфона TECNO Pova Neo 2: бюджетник с ярким дизайном 1
06.05.2022 7 способов использовать старый Android-смартфон 1
04.03.2022 Лучшие приложения для чтения книг на смартфоне: выбор ZOOM 1
22.12.2021 Корпоративные ПК MSI: спектр новой классики 1
16.11.2021 Обзор Eizo FlexScan EV2456: японский монитор для продуктивной работы 1
01.10.2021 Что такое режим чтения в браузере и для чего он нужен 1
20.09.2021 Обзор Dell S2522HG: монитор для гейминга на высоких скоростях 1
21.06.2021 Infinix NOTE 10 Pro NFC поступает в продажу в России 1
28.05.2021 Лучшие внешние SSD: выбор ZOOM 1
30.03.2021 Действительно ли вам нужен ночной режим в смартфоне? 1
17.02.2021 Huawei представила в России обновленный планшет Huawei MatePad. Цена 1
20.01.2021 Samsung выпустила сверхбыстрые SSD для древних ПК и ноутбуков 1
25.12.2020 Лучшие гаджеты в подарок на Новый год: выбор ZOOM 1
11.11.2020 Телефоны, роботы-пылесосы и Smart TV — ноябрьская акция для беспроигрышных новогодних подарков 1
17.08.2020 Россияне подарили ОС Linux полную бесплатную поддержку NTFS - файловой системы Windows 1
13.07.2020 ZTE представила в России смартфон ZTE Blade V2020. Цена 1
09.06.2020 LG начинает продажи мониторов Electronics Ultra в России 1
08.04.2020 TCL Communication представила серию смартфонов TCL 10. Цены 1
11.03.2020 Голосовой помощник «Алиса» научился читать тексты в «Яндекс.Браузере» 1
04.12.2019 realme представила флагманский смартфон X2 Pro в России. Цена 1
03.12.2019 Обзор жесткого диска WD Gold 4 Тбайт (WD4003FRYZ): золотая середина 1
24.10.2019 Россияне «подарили» Linux драйвер для файловой системы Microsoft 1
24.10.2019 Xiaomi начала российские продажи смартфона Mi 9 Lite. Цены 1
03.10.2019 Oppo представила смартфоны серии A 2020 для поколения Z. Цены 1
11.09.2019 TCL представила первый смартфон линейки PLEX 2
09.09.2019 Браузер Vivaldi становится мобильным 1
29.08.2019 Microsoft «подарил» Linux свою популярную файловую систему 1
18.06.2019 Xiaomi запустила в России Mi 9T, телевизоры Mi TV и Mi Smart Band 4. Цены 1
31.05.2019 ОС РОСА прошла сертификацию совместимости с АИР-ГТМ 1
17.05.2019 «Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды» 1
08.05.2019 10 мифов о смартфонах, которые пора забыть 2
11.03.2019 Обзор электронной книги ONYX BOOX Darwin 5 1
13.02.2019 Как работают мониторы с защитой зрения: рейтинг лучших моделей 1
26.09.2018 Выпущен браузер Vivaldi 2.0 1
13.08.2018 Sony анонсировала ограниченный выпуск PlayStation4 1
27.07.2018 Лучшие устройства для чтения: выбор ZOOM 2
31.01.2018 Новая версия браузера Vivaldi поддерживает вертикальное иероглифическое письмо 1
24.11.2017 10 смартфонов с лучшим соотношением площади экрана и габаритов корпуса 1

Публикаций - 205, упоминаний - 209
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
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