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Индексная книга (каталог) CNews*
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Фильтр синего света синяя подсветка режим чтения

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


30.07.2026 Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM 1
22.07.2026 Опыт побед и ошибок: ИТ-директора крупнейших компаний рассказали, как управлять цифровой инфраструктурой 1
12.05.2026 Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж 1
20.04.2026 Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM 1
14.04.2026 Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе 1
24.02.2026 В России представлен 27-дюймовый монитор Acer Vero CB272UE3 для офиса и дома 1
19.02.2026 Digma: новые электронные книги линейки Pro 1
22.10.2025 Нейросеть «Алиса» в «Яндекс Браузере» научилась описывать изображения для незрячих и слабовидящих пользователей 1
20.10.2025 Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM 1
25.09.2025 В «М.Видео» начались продажи Redmi 15 1
22.09.2025 Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM 1
14.09.2025 Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж 2
20.08.2025 Acer представил новые игровые аксессуары из серии Nitro 1
22.07.2025 Ученые НГУ и МНТК «Микрохирургия глаза» разрабатывают автономный ИИ-помощник для слабовидящих людей 1
14.05.2025 Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего 1
29.04.2025 Новая линейка SSD Silicon Power Endura поступила в продажу 1
02.04.2025 Найден способ одним патчем в разы ускорить работу в Linux файловой системы, созданной Microsoft 1
13.02.2025 Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM 1
06.02.2025 Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности 1
26.12.2024 Санкции не работают. В Китае создан навороченный SSD на местных чипах, по скорости и емкости не уступающий мировым аналогам 1
12.11.2024 «Мой Офис» выпустил на iPhone и Android свою почту на миллион пользователей 1
01.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Redmi 14C 1
26.09.2024 Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM 1
16.05.2024 Мониторы Hisense теперь доступны в магазинах DNS 1
06.05.2024 Обзор HUAWEI nova 12 SE: доступный камерофон 1
15.04.2024 Обзор смартфона HUAWEI nova 12s: стильный и функциональный 1
15.02.2024 МТС открыла продажи смартфонов серии Redmi Note 13 1
07.02.2024 Новинки игровой периферии Acer: игровые клавиатуры OKW300, OKW302 и гарнитура OHW312 1
16.11.2023 Планшет TCL TAB 10 Gen2 – для работы, учебы и развлечений 1
28.09.2023 «Точка» запустила платежные стикеры для предпринимателей 1
13.09.2023 Мониторы с диагональю 24 дюйма: хиты продаж 2
14.08.2023 Невероятно, но факт: Древние жесткие диски оказались экономичнее и экологичнее современных SSD 1
27.06.2023 В России начались продажи планшетов с революционными дисплеями, полностью безопасными для глаз. Цена 1
27.06.2023 TCL NXTPAPER 11 и TCL TAB 11 – новые планшеты с заботой о зрении 1
31.05.2023 TCL представляет в России новый смартфон TCL 40 SE и другие новинки 1
24.05.2023 Древние магнитные ленты снова в строю. Продажи растут, пока винчестеры уходят в небытие 1
04.05.2023 «Яндекс» отобрал у российских клиентов бесплатную почту. Бизнесу грозит рост расходов 1
09.03.2023 Создан инструмент для взлома Windows с помощью простого текстового файла 1
05.01.2023 Лучшие бюджетные смартфоны 2022 года: выбор ZOOM 1

Публикаций - 244, упоминаний - 250

Фильтр синего света и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 45
Samsung Electronics 11064 42
Apple Inc 13154 31
Microsoft Corporation 25775 29
Acer Group - Acer Inc 2776 28
Nvidia Corp 4002 20
HP Inc. 5883 17
Sony 6739 17
Google LLC 12688 17
Lenovo Group 2446 16
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 16
Toshiba Corporation 2980 14
Huawei 4676 13
Xiaomi - Сяоми 2231 12
LG Electronics 3735 11
Western Digital Corporation - WDC 589 10
Dell EMC 5180 9
Yandex - Яндекс 9216 9
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 9
AMD - Advanced Micro Devices 4641 8
Prology 72 8
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 7
Meta Platforms - Facebook 4621 6
MediaTek - Ralink 595 6
SanDisk 343 6
PocketBook International 98 6
ONYX International 158 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Qualcomm Technologies 1974 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
HTC Corporation 1512 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 5
Fujitsu 2105 4
Seagate Technology 766 4
Canon 1439 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 4
Sharp Corporation 1062 4
ViewSonic 325 4
Fly - Explay - Эксплей 243 4
VAIO 475 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
TÜV Rheinland Group 181 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Связной ГК 1401 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Белый Ветер 365 2
Barnes & Noble 171 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Hyundai Motor Company 436 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
Газпром нефть 725 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Marco Polo Hotel 7 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
Haier - Candy Group - Канди 101 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 1
Bayer AG - Байер 85 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 1
Ferrari NV 159 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 2
OIN - Open Invention Network 24 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 117
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 110
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 107
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 106
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 97
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 89
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 88
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 85
Наушники - Headphones 4478 78
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 75
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 74
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 71
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 70
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 68
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 63
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 60
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 58
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 55
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 54
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 54
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 51
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 50
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 48
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1973 47
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 46
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 45
Контрастность 3042 45
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 44
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 44
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 40
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 39
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 39
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 37
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 36
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 35
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 34
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 33
Микрофон - Microphone 2808 33
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 32
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 32
Microsoft Windows 16882 58
Google Android 15243 53
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 28
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 27
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 27
Microsoft Windows 7 2007 24
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 23
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 21
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 20
Linux OS 11533 19
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 18
Intel HD Graphics - графический процессор 233 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 17
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 16
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 16
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 15
Microsoft Office 4170 15
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 15
Intel Core i - Cерия процессоров 534 14
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 13
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 13
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 13
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 13
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 13
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 12
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 12
Apple iPad 4011 11
Apple iOS 8583 11
Intel Core - Семейство процессоров 1251 11
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 10
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 10
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 10
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 10
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 10
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 10
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 9
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 9
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 9
Ксенин Алекс 311 4
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Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 3
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Кудрина Зинаида 2 1
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Земля - планета Солнечной системы 10865 2
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
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