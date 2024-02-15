МТС открыла продажи смартфонов серии Redmi Note 13

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о старте продаж смартфонов Redmi Note 13 Pro+, Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13. Новинки уже доступны онлайн и в магазинах МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Redmi Note 13 Pro+ предлагается в цветах «черный», «белый» и «лиловый», в двух версиях объема памяти. Цена версии 8+256 ГБ составила 49 990 руб., стоимость модели 12+512 ГБ составила 54 990 руб. В рамках специальной акции в МТС покупатели Redmi Note 13 Pro+ в период с 15 по 25 февраля 2024 г. получат в подарок умные часы Redmi Watch 4 и подписку на сервисы KION и МТС Premium на шесть месяцев.

Redmi Note 13 Pro поставляется в черном, сиреневом и зеленом цветах, в двух конфигурациях памяти. Модель с 8+128 ГБ будет продаваться по цене 31 990 руб., версия 8+256 ГБ обойдется покупателям в 34 990 руб., а цена версии 12+512 ГБ составит 37 990 руб. В рамках специальной акции в МТС покупатели Redmi Note 13 Pro в период с 15 по 25 февраля 2024 г. получат в подарок фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 и подписку на сервисы KION и МТС Premium на шесть месяцев.

Redmi Note 13 доступен в цветах «черный», «зеленый» и «голубой», в трех версиях объема памяти. Цена конфигурации 6+128 ГБ cоставила 22 990 руб., модель 8+128 ГБ будет продаваться по цене 24 990 руб., а стоимость версии 8+256 ГБ составит 27 990 руб. В рамках специальной акции в МТС покупатели Redmi Note 13 в период с 15 по 25 февраля 2024 г. получат в подарок фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 Active и подписку на сервисы KION и МТС Premium на шесть месяцев.

Кроме того, в МТС появились новые экосистемные устройства Xiaomi: умные часы Redmi Watch 4, а также беспроводные наушники Redmi Buds 5. Стоимость умных часов составляет 9900 руб., стоимость наушников – 3790 руб..

Серия Redmi Note 13 предлагает универсальную обновленную систему камер. Redmi Note 13 Pro+ и Redmi Note 13 Pro, оснащены камерой сверхвысокого разрешения 200 МП с оптической стабилизацией изображения (OIS). Кроме того, зум 2x/4x обеспечивает детальные крупные планы с расстояния и дает возможность сфокусироваться на отдельных людях в толпе или приблизить объект съемки без потери качества.

В основе этих усовершенствованных систем камер – большой сенсор 1/1,4 дюйма и улучшенная обработка изображений. Сочетание этого сенсора, сверхбольшой диафрагмы f/1,65 и пикселя Tetra2 (технология объединения пикселей) обеспечивает четкое и яркое изображение даже в условиях плохого освещения, а объектив из семи элементов с технологией атомного осаждения слоев (ALD) уменьшает блики и двоение изображения.

Базовая модель Redmi Note 13 оснащена 108-МП основной камерой с 3-кратным зумом. Смартфон также поставляется с выбором фильтров FilmCamera для персонализации фотографий.

Все эти устройства оснащены тройной камерой, включающей основную камеру на 200 или 108 МП, сверхширокоугольную камеру на 8 МП и макрокамеру на 2 МП а также селфи-камеру на 16 МП и поддерживаются движком Xiaomi Imaging Engine.

Redmi Note 13 Pro получил 1,5K AMOLED-дисплей с пиковой яркостью 1800 нит. В свою очередь, Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 оснащены AMOLED-дисплеями FHD+.

Плавная прокрутка без задержек обеспечивается на каждом устройстве серии Redmi Note 13 благодаря частоте обновления 120 Гц. Устройства серии Redmi Note 13 имеют сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free и Circadian Friendly, а также оснащены разнообразными функциями защиты глаз, такими как режим чтения. Среди других обновлений – впервые в серии встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

В Redmi Note 13 Pro+ впервые применено стекло Corning Gorilla Glass Victus - еще одна новинка серии, обеспечивающая дополнительную устойчивость к случайным падениям и царапинам. Дисплей также был дополнительно оптимизирован во всех сериях, чтобы обеспечить отзывчивость и точность сенсорного ввода даже во время дождя.

Redmi Note 13 Pro+ получил сертификат пыле- и влагозащищенности IP682, в то время как другие модели получили сертификат пыле- и брызгозащищенности IP543.

Для обеспечения высочайшей производительности в смартфонах Redmi Note впервые используется 4-нм техпроцесс. Флагман серии Redmi Note 13 Pro+ оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 7200-Ultra, аккумулятором емкостью 5000 мАч, обеспечивающим работу в течение всего дня, и предлагает лучшую в отрасли технологию HyperCharge мощностью 120 Вт, заряжающую Redmi Note до 100% всего за 19 минут.

Базовые модели также оснащены аккумулятором емкостью 5 000 мАч и мощными чипсетами.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.