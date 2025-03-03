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TÜV Rheinland Low Blue Light


03.03.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи серии Xiaomi 15 1
01.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Redmi 14C 1
13.06.2024 Новый смартфон Poco M6 уже в продаже 1
15.02.2024 МТС открыла продажи смартфонов серии Redmi Note 13 1
09.11.2021 Huawei представляет Huawei MateBook 14 на базе процессора AMD 1
02.06.2021 Huawei анонсирует серию мониторов MateView 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

TÜV Rheinland Low Blue Light и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3959 2
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 2
AMD - Advanced Micro Devices 4254 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12821 1
Xiaomi 1757 1
Samsung Electronics 10296 1
Ланит - diHouse - Дихаус 193 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2400 2
TÜV Rheinland Group 143 1
Наушники - Headphones 4039 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24314 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12538 4
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2361 4
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 246 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20908 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6074 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6070 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9680 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2100 3
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1051 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10027 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14469 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3847 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9385 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24321 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 1934 2
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 696 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1048 2
Микрофон - Microphone 2521 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11245 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3444 2
Контрастность 2846 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8635 1
DDR - Double data rate 2748 1
Low Blue Light - Blue Light Filter - технология сокращения вредного излучения в синей части спектра 80 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12593 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13830 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 1002 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3245 1
USB Type-A - USB-A 524 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2256 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2495 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9401 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17144 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5918 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7417 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2283 1
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 655 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2157 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 91 2
Huawei MateView - серия мониторов 7 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 438 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 2
Honor SuperCharge 125 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 502 1
AMD Radeon 282 1
BBK vivo Halo Fullview 63 1
Huawei DC Dimming 25 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 628 1
Huawei Mate - серия смартфонов 362 1
Huawei FullView Display 20 1
Huawei Share Onehop - Мультискрин 36 1
Huawei Shark Fin Fan - Система охлаждения 14 1
Huawei Smart Bar 2 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 264 1
Xiaomi Redmi Watch 14 1
МТС Premium 50 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 201 1
Xiaomi Poco M - Серия смартфонов 14 1
Xiaomi Redmi Buds 13 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 795 1
MediaTek Dimensity - серия мобильных платформ для смартфонов 123 1
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 348 1
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 76 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 266 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 102 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 369 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 4
Армения - Республика 2297 1
Беларусь - Белоруссия 5727 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24291 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4985 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1378 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8793 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5866 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5562 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344257, в очереди разбора - 765904.
Создано именных указателей - 170018.
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