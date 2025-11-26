В России стартовали продажи Poco Pad M1

Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi и Poco, представляет на российском рынке Poco Pad M1. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Планшет оснащен 12,1-дюймовым (размер экрана POCO Pad M1 составляет около 12,1" по диагонали, видимая область меньше из-за закругленных углов; измерения могут варьироваться между отдельными устройствами) дисплеем 2.5К с частотой обновления до 120 Гц (частота обновления может быть настроена до 120 Гц для поддерживаемых приложений), обеспечивающим четкое изображение в каждой сцене. Это дополняется системой из четырех динамиков, усовершенствованной с помощью Dolby Atmos®. Мощная батарея емкостью 12 000 мАч (тип) обеспечивает продолжительное время работы, а мобильная платформа Snapdragon® 7s Gen 4 в сочетании с операционной системой Xiaomi HyperOS обеспечивает стабильную и плавную работу устройства. Благодаря встроенным инструментам на основе искусственного интеллекта, пользователи получают улучшенную производительность и расширенные возможности для творчества и повышения эффективности в повседневных задачах.



Большой дисплей и мощные динамики

Poco Pad M1 идеально подходит для просмотра любимых сериалов и прямых трансляций. Планшет оснащен 12,1-дюймовым дисплеем с разрешением 2.5К и плотностью пикселей 249 ррі1. Частота обновления составляет до 120 Гц2, а пиковая яркость - 600 нит, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Чтобы обеспечить удовольствие от просмотра контента в любое время и в любом месте, система DC dimming предотвращает мерцание при низких уровнях яркости. Dolby Vision® обеспечивает HDR-воспроизведение, делая картинку яркой и насыщенной. Для комфорта глаз при длительном использовании Poco Pad M1 имеет сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light (аппаратное решение), Flicker Free и Circadian Friendly, которые помогают сохранить комфорт при работе с экраном. Для удобства даже в сложных условиях, Poco Pad M1 оснащен технологией влажного касания – усовершенствованной функцией емкостных сенсорных экранов, которая позволяет им правильно распознавать касания даже при наличии воды или влаги на поверхности.

Чтобы обеспечить флагманское погружение в звук, Poco Pad M1 оснащен четырьмя динамиками с Dolby Atmos® и Hi-Res Audio, а также громкость динамиков может увеличиваться до 300%, чтобы перекрыть фоновый шум (громкость на 300% выше по сравнению с той же моделью при 100% громкости; доступно только в режиме динамика, не при использовании наушников; данные по громкости тестировались во внутренних лабораториях Pосо, пожалуйста, ориентируйтесь на свой реальный опыт). Poco Pad M1 получил боковой разъем для наушников 3,5 мм, который позволяет легко подключать наушники или внешние динамики.

Емкий аккумулятор 12 000 мАч

Poco Pad M1 может похвастаться самым емким аккумулятором из всех устройств Poco, выпущенных на мировом рынке (по сравнению с ассортиментом продуктов Pосо на 26.11.2025), и обеспечивает до 105,36 часов непрерывного воспроизведения музыки и впечатляющее время работы в режиме ожидания до 83,05 дней (данные тестировались во внутренних лабораториях Pосо, фактические результаты могут отличаться). Двухъячеечная конструкция аккумулятора поддерживает долгосрочную работоспособность батареи, а быстрая зарядка 33 Вт позволяет играть, работать и просматривать контент не беспокоясь о заряде батареи. Poco Pad M1 также поддерживает обратную зарядку по проводному соединению 27 Вт (поддержка проводной обратной зарядки до 27 Вт, совместима с устройствами, проверенными в лабораториях Pосо), что делает его эффективным внешним аккумулятором для ваших устройств.

Производительность

Мобильная платформа Snapdragon® 7s Gen 4 в Poco Pad M1 достигает 1,06 миллиона баллов в тесте AnTuTu (данные тестировались на основе AnTuTu v11.0.3 в лабораториях Pосо, фактические результаты могут отличаться), обеспечивая плавную работу в играх, мультимедиа и требовательных приложениях. Благодаря Хіаоmi НуреrOS8 он предлагает мощные межплатформенные функции через Взаимосвязанность Xiaomi (телефоны и планшеты должны быть обновлены как минимум до Xiaomi HyperOS 2 с активированными настройками Bluetooth и WLAN, войти в один и тот же аккаунт Xiaomi и убедиться, что включена функция «Настройки - Взаимосвязанность Xiaomi»; наличие конкретных функций и сервисов может варьироваться в зависимости от версии ПО, приложений и модели устройства; пожалуйста, ориентируйтесь на фактическое использование), включая общий буфер обмена, синхронизацию звонков и синхронизацию беспроводных сетей, а также запуск приложений и доступ к файлам на разных устройствах с помощью Рабочий Стол+ 2.0. С помощью кросс-устройственной камеры9 вы можете использовать камеру подключенного телефона во время видеозвонков на планшете, что позволяет делиться более четкими и качественными изображениями. Кроме того, благодаря расширяемому хранилищу (карта памяти продается отдельно) объемом до 2 ТБ вы можете легко импортировать фотографии, фильмы и другие файлы.

Цены и наличие

Poco Pad M1 доступен в цветах сером и синем в конфигурации: 8 ГБ+256 ГБ. Рекомендованная розничная цена: 29,9 тыс. руб.