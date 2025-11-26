Разделы

Законодательство Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника Техника
|

Россиян хотят автоматически штрафовать с помощью систем распознавания лиц

Минтранс хочет внедрить (пока только для граждан, переходящих железнодорожные пути в неположенном месте) систему автоматического выставления штрафов системами распознавания лиц. Для идентификации нарушителей ведомство предлагало использовать Единую биометрическую систему, что является спорным с точки зрения действующего законодательства.

Автоматические штрафы по биометрии

Российских граждан впервые могут начать автоматически штрафовать за административные нарушения, используя алгоритмы распознавания лиц и данные с камер видеонаблюдения, пишет «Коммерсант».

Минтранс хочет внедрить такую систему для наказания нарушителей, переходящих железнодорожные пути в неположенном месте, от чего растет количество пострадавших — в 2024 г. погибли 1,1 тыс. человек и 580 за семь месяцев 2025 г.

Для этого ведомство подготовило и опубликовало поправки в закон «О персональных данных», предлагающие расширить список исключительных случаев, когда обработка персональных биометрических данных может осуществляться без согласия владельца, для «контроля за соблюдением правил нахождения граждан на инфраструктуре железнодорожного транспорта».

kamera-700.jpg
freepik/jcomp
Добровольная сдача биометрических данных в единую госсистему может обернуться для граждан автоматически выставляемыми штрафами

На данный момент к таким ситуациям относятся, например, «осуществления правосудия» для противодействия коррупции и терроризму.

В законопроекте Минтранса не указано, какие биометрические базы могут для этого использоваться, но на слушаниях в Совете Федерации обсуждалось использование Единой биометрической системы (ЕБС).

ФСБ и МВД против

ФСБ и МВД в Совете Федерации выступали против автоматических штрафов, так как граждане и так неохотно сдают биометрию, а угроза ее использования для наказания приведет к резкому оттоку данных из ЕБС.

Федеральный законом №572, регулирующий вопросы идентификации граждан с использованием биометрических данных, не предполагает их применение для обеспечения безопасности.

Представители оператора ЕБС (Центр биометрических технологий, ЦБТ) сказали изданию, что функция автоматического наложения штрафов не может быть реализована на базе ЕБС «как технически, так и нормативно».

«Добровольность регистрации и необходимость получения информированного согласия — базовые принципы работы с биометрией, зафиксированные в нескольких законах. Принуждение к сдаче биометрии запрещено законом, равно как и дискриминация тех, кто отказался ее регистрировать. В этих условиях любые предложения об "автоматизации" наказаний с помощью технологий компьютерного зрения изначально лишены смысла»,— считают в ЦБТ.

С применением нормы есть проблема

Кроме того, что ЕБС для автоматических штрафов является «юридически несовместимым с ее изначальным предназначением», как считает член международной ассоциации юристов и медиаторов 4Legal Евгения Безмаленко, не понятно, как механизм может работать в случае отсутствия данных в ЕБС, регистрация в которой для россиян добровольная.

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс
цифровизация

«Если биометрический образ лица гражданина отсутствует в системе или иных оперативно-справочных учетах, государство фиксирует нарушение, но не может установить субъект правонарушения для привлечения к ответственности», — отметила Безмаленко.

К тому же точность распознавания камерами видонаблюдения может быть низкой, например, когда она расположена на улице, не фронтально в освещенном месте, а на высоте под углом к человеку, пояснил генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков.

На результат влияют одежда гражданина, освещение, запыленность и «далекие ракурсы», добавил технический директор компании-интегратора R777 AI Ярослав Шмулев. «При выписке штрафа нужно, чтобы было минимум ложноположительных срабатываний. В условиях низкой освещенности или, наоборот, контрзасветки процент точности распознавания лиц будет невысокий», — прокомментировал он.

При розыске преступников с помощью столичных систем видеоаналитики шесть из семи срабатываний автоматики на подозреваемых являются ложными, согласно данным Главного информационно-аналитического центра МВД.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

Росгвардия потребовала у экс-главы своего цифрового развития вернуть 306 миллионов

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Штрафы за рекламу в Facebook* и Instagram* увеличат до миллиона

CNews Analytics впервые опубликовал карту российского рынка решений для унифицированных коммуникаций

В России принят закон о технологическом сборе с электроники. Придется доплачивать до 5000 рублей за каждую покупку

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще