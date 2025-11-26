Россиян хотят автоматически штрафовать с помощью систем распознавания лиц

Минтранс хочет внедрить (пока только для граждан, переходящих железнодорожные пути в неположенном месте) систему автоматического выставления штрафов системами распознавания лиц. Для идентификации нарушителей ведомство предлагало использовать Единую биометрическую систему, что является спорным с точки зрения действующего законодательства.



Автоматические штрафы по биометрии

Российских граждан впервые могут начать автоматически штрафовать за административные нарушения, используя алгоритмы распознавания лиц и данные с камер видеонаблюдения, пишет «Коммерсант».

Минтранс хочет внедрить такую систему для наказания нарушителей, переходящих железнодорожные пути в неположенном месте, от чего растет количество пострадавших — в 2024 г. погибли 1,1 тыс. человек и 580 за семь месяцев 2025 г.

Для этого ведомство подготовило и опубликовало поправки в закон «О персональных данных», предлагающие расширить список исключительных случаев, когда обработка персональных биометрических данных может осуществляться без согласия владельца, для «контроля за соблюдением правил нахождения граждан на инфраструктуре железнодорожного транспорта».

freepik/jcomp Добровольная сдача биометрических данных в единую госсистему может обернуться для граждан автоматически выставляемыми штрафами

На данный момент к таким ситуациям относятся, например, «осуществления правосудия» для противодействия коррупции и терроризму.

В законопроекте Минтранса не указано, какие биометрические базы могут для этого использоваться, но на слушаниях в Совете Федерации обсуждалось использование Единой биометрической системы (ЕБС).

ФСБ и МВД против

ФСБ и МВД в Совете Федерации выступали против автоматических штрафов, так как граждане и так неохотно сдают биометрию, а угроза ее использования для наказания приведет к резкому оттоку данных из ЕБС.

Федеральный законом №572, регулирующий вопросы идентификации граждан с использованием биометрических данных, не предполагает их применение для обеспечения безопасности.

Представители оператора ЕБС (Центр биометрических технологий, ЦБТ) сказали изданию, что функция автоматического наложения штрафов не может быть реализована на базе ЕБС «как технически, так и нормативно».

«Добровольность регистрации и необходимость получения информированного согласия — базовые принципы работы с биометрией, зафиксированные в нескольких законах. Принуждение к сдаче биометрии запрещено законом, равно как и дискриминация тех, кто отказался ее регистрировать. В этих условиях любые предложения об "автоматизации" наказаний с помощью технологий компьютерного зрения изначально лишены смысла»,— считают в ЦБТ.

С применением нормы есть проблема

Кроме того, что ЕБС для автоматических штрафов является «юридически несовместимым с ее изначальным предназначением», как считает член международной ассоциации юристов и медиаторов 4Legal Евгения Безмаленко, не понятно, как механизм может работать в случае отсутствия данных в ЕБС, регистрация в которой для россиян добровольная.

«Если биометрический образ лица гражданина отсутствует в системе или иных оперативно-справочных учетах, государство фиксирует нарушение, но не может установить субъект правонарушения для привлечения к ответственности», — отметила Безмаленко.

К тому же точность распознавания камерами видонаблюдения может быть низкой, например, когда она расположена на улице, не фронтально в освещенном месте, а на высоте под углом к человеку, пояснил генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков.

На результат влияют одежда гражданина, освещение, запыленность и «далекие ракурсы», добавил технический директор компании-интегратора R777 AI Ярослав Шмулев. «При выписке штрафа нужно, чтобы было минимум ложноположительных срабатываний. В условиях низкой освещенности или, наоборот, контрзасветки процент точности распознавания лиц будет невысокий», — прокомментировал он.

При розыске преступников с помощью столичных систем видеоаналитики шесть из семи срабатываний автоматики на подозреваемых являются ложными, согласно данным Главного информационно-аналитического центра МВД.