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Xiaomi HyperOS



20.01.2025 Xiaomi убила целую индустрию и оставила свои смартфоны без главной фичи, сделавшей их знаменитыми. Опрос 1
15.01.2025 Xiaomi выпустила «убийцу» Apple Watch. Часы работают 24 дня от одной зарядки. Ожидаются продажи в России 1
25.12.2024 Xiaomi решила уничтожить Apple на рынке, где у нее никогда не было достойных конкурентов. Грядет супермощный планшет на замену iPad Pro 1
23.12.2024 Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM 1
05.12.2024 Xiaomi демпингует по максимуму. Выпущен телевизор с огромным продвинутым экраном за 42 тысячи рублей 1
05.12.2024 Лучшие ноутбуки для работы с фото и видео: выбор ZOOM 1
25.11.2024 Xiaomi выпустила очень дешевые телевизоры с 4К-экранами и сверхвысокой частотой обновления 1
20.11.2024 Xiaomi выпустила первый в мире супердешевый смартфон на процессоре 4 нм. Он стоит всего $100 1
07.10.2024 Смартфоны Xiaomi лишатся особой «фишки», благодаря которой они стали популярными. Теперь они станут безликими Android-мобилками 1
27.09.2024 Популярные в России ТВ завалят россиян рекламой. Спам будут показывать даже в режиме ожидания, но есть решение. Опрос 1
27.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа смартфонов Хiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro 1
12.09.2024 Гигантский телевизор почти даром. Xiaomi выпустила 85-дюймовый смарт-ТВ дешевле старого iPhone 1
05.08.2024 Любимая россиянами Xiaomi обманула весь мир. Она обещала избавить смартфоны от своего самого раздражающего недостатка, но втихую передумала 1
24.07.2024 Xiaomi создала миниатюрный планшет с огромной батареей втрое дешевле iPad mini 1
11.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж планшетов Redmi Pad Pro 2
27.06.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Redmi 13 1
13.06.2024 В «Ситилинке» стартовали продажи смартфонов Poco F6 Pro и F6 1
14.05.2024 Смартфоны Samsung и Xiaomi таят опасность для здоровья и жизни россиян. Они облучают своих владельцев сильнее других 1
24.04.2024 «М.Видео» и «Эльдорадо» открывают предзаказ на планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 1
18.04.2024 Xiaomi выпустила 4К-телевизор с большим экраном по цене дешевого смартфона. Есть шанс на продажи в России 1
11.04.2024 Xiaomi выпустила дешевый смарт-ТВ с неприлично огромным экраном, 4K и без Android. Цена 1
25.03.2024 В iPhone появится древняя «фишка» из Android, которая всех бесит. Незыблемый порядок уступит место бесконтрольному хаосу 1
20.03.2024 Магия Xiaomi закончилась. Смартфоны компании безудержно дорожают, и дальше будет еще дороже 1
01.03.2024 Новейшая прошивка Xiaomi «убивает» смартфоны россиян. Решение есть, но оно никому не нравится 1
29.02.2024 «М.Видео-Эльдорадо»: смартфоны Xiaomi 14 стали популярнее предыдущей серии флагманов в два раза 1
25.01.2024 Крутые возможности и хорошая цена: старт продаж смартфонов Poco X6, Poco X6 Pro и Poco M6 Pro в «Ситилинке» состоится 1 февраля 1
14.11.2023 Эпоха толстых «лопатофонов» завершена. Создан флагманский смартфон без выпирающих камер, какие не выпускались восемь лет 1
13.11.2023 Huawei совершает самоубийство. Ее смартфоны лишатся поддержки Android-приложений и станут бесполезными 1
17.10.2023 Xiaomi убила любимую миллионами прошивку, которая сделала ее великой. Ее заменит никому не известная ОС 1

Публикаций - 29, упоминаний - 30

Xiaomi HyperOS и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1732 26
Qualcomm Technologies 1822 6
Apple Inc 12099 6
Samsung Electronics 10254 4
Huawei 3932 4
Google LLC 11775 4
MediaTek - Ralink 527 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 2
Leica Summilux 13 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 1
Huawei Mobile Services 72 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 697 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 1
ZTE Corporation 747 1
ByteDance 30 1
NetEase 33 1
BBK OnePlus 216 1
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 213 1
Leica Camera 261 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
Merlion - Мерлион 793 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
Xiaomi Poco Global 12 1
МегаФон 8803 1
TÜV 57 1
LG Electronics 3614 1
Sony 6544 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
Intel Corporation 12197 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 147 1
BBK vivo iQOO 16 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 7
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 37 1
Unsplash 762 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 9
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 24
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9274 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 10
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 5
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 5
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 4
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1027 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 4
Google Android - приложения и разработчики 590 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2077 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 3
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - Оптический аудиовыход - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 292 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2327 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14385 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 960 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10759 2
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 687 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 16
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 264 11
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 9
Google Android 13994 7
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 259 7
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 99 6
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 5
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 4
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 287 4
Apple iPhone 16 69 3
Xiaomi OLED-телевизоры 20 3
Microsoft Windows 15656 2
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 185 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
Apple iOS 7809 2
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 189 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 260 2
Google Android TV 316 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 914 2
Apple iPhone 13 142 2
Xiaomi Redmi Pad 11 2
Apple iPad mini 418 2
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 347 2
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 80 2
Google Android 14 73 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
ByteDance - TikTok 256 1
Google Gmail 946 1
Apple iPhone 6 4862 1
Apple iPhone 5 772 1
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 353 1
Alibaba DingTalk 4 1
Pixabay 129 1
Apple iPhone 12 219 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 254 1
Apple Siri - Голосовой помощник 395 1
Xiaomi Redmi Max - Серия смартфонов 10 1
Jun Lei - Цзунь Лей 45 1
Weibing Lu - Вейбинг Лу 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 15
Южная Корея - Республика 6646 2
Индия - Bharat 5431 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 933 1
Китай - Тайвань 3984 1
Европа 21767 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 11
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Философия - Philosophy 444 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2252 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Английский язык 6634 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
GizChina - Издание 72 3
ITHome 35 2
GSM Arena 72 1
Digital Chat Station 3 1
Bloomberg 1286 1
GizmoChina 134 1
TechSpot 113 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 170 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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