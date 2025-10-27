Alpha Systems — российский разработчик комплексных решений в области информационной безопасности и киберзащиты, специализирующийся на автоматизации обнаружения уязвимостей, аудите ИТ-активов и построении защищенных цифровых систем. Продукты компании, такие как платформы для анализа кода и управления уязвимостями, входят в реестр российского ПО и соответствуют требованиям законодательства РФ, включая лицензии ФСТЭК России.