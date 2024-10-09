Uncom OS и Alpha Systems дали старт партнерству в сфере обеспечения кибербезопасности

Разработчик российской операционной системы Uncom OS и специализирующаяся на информационной безопасности Alpha Systems запустили партнерство в сфере защиты данных. Компании будут взаимодействовать в рамках специального соглашения. Об этом CNews сообщили представители Uncom OS.

Задача Alpha Systems в рамках этого партнерства – формировать лист уязвимости для клиентов Uncom OS путем анализа операционной системы на наличие как потенциальных, так и уже имеющихся угроз. Таким образом, разработчики Uncom OS будут оперативно получать стратегически важную информацию и, основываясь на ней, устранять уязвимости в своей операционной системе. Кроме того, специалисты Alpha Systems будут предоставлять компании-партнеру рекомендации по защите данных.

«Партнерство с независимой сертифицированной компанией, специализирующейся на защите данных, направлено на обеспечение безопасности наших клиентов. Коллеги из Alpha Systems смогут на регулярной основе анализировать отдельные блоки и итоговую сборку нашей ОС на предмет возможных угроз, а мы сможем оперативно вносить изменения в свой продукт, делая Uncom OS еще лучше и безопаснее», – сказал Никита Кочерженко, учредитель и гендиректор Uncom OS.

«Совместными усилиями с Uncom OS мы сможем добиться высочайшего уровня безопасности для независимой российской операционной системы. Пользователи смогут быть абсолютно уверены, что защищены от утечек данных и каких-либо атак. Это позволит отечественной ОС на равных конкурировать с лучшими мировыми продуктами», – отметил Игорь Смирнов, генеральный директор Alpha Systems.

Alpha Systems – российский разработчик комплексных решений по информационной безопасности для построения защищенных цифровых ИТ-активов компании. Специализируется на реализации прикладной безопасности, разработке систем по обнаружению уязвимостей и анализа программного кода, аудите ИТ активов и обеспечению целостности ИТ процессов компании.

Alpha Systems соответствует требованиям российского законодательства, сертифицирована ФСТЭК (ТЗКИ и СЗКИ) и применяет передовые мировые практики управления информационной безопасностью (соответствие требованиям ISO 27001). Все продукты Alpha Systems включены в реестр российского ПО и отвечают требованиям российского законодательства.

Uncom OS – российская операционная система на базе ядра Linux, входит в реестр российского программного обеспечения (№ 18198). В ее основе лежит открытый исходный код. Система подходит для домашнего использования и обучения, для бизнеса и государственных организаций. Софт уже установлен в медицинских учреждениях, школах, колледжах, малых и средних предприятиях во многих регионах России. Помимо этого, Uncom OS используется более чем в 50 странах.