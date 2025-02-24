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Смирнов Игорь



24.02.2025 ФСТЭК выступила против использования AOSP-систем в государственном секторе из-за угроз кибербезопасности 1
18.12.2024 Через неизвестную уязвимость в маршрутизаторах взломаны сотни организаций 1
09.10.2024 Uncom OS и Alpha Systems дали старт партнерству в сфере обеспечения кибербезопасности 1
02.10.2024 «Т1 Интеграция» предложит заказчикам ИБ решения от Alpha Systems 1
19.09.2024 Alpha Systems и Netwell объявляют о заключении стратегического партнерства в сфере информационной безопасности 1
10.09.2024 «Сколково»: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Главные тренды в контексте кибербезопасности 1
24.11.2020 Финансовый университет и ФНАЦ ВИМ создали умного робота для сбора яблок на базе ИИ Microsoft 1
24.11.2020 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 1
19.05.2020 Kapital Bank усилил киберзащиту с помощью Group-IB TDS 1
19.12.2019 Росбанк выбрал Group-IB в качестве стратегического партнера по кибербезопасности 1
05.03.2012 Digital Design внедрила «Административное делопроизводство» в Мурманской областной Думе 1
09.12.2010 ВНИПИЭТ построил единую информационную систему на базе решений Dassault Systèmes 1
15.02.2010 И.Смирнов: Российские "Искандеры" защитят Приднестровье от США 1
15.04.2008 Школы Одесской области объединит единое интернет-пространство 1
14.04.2006 Рост аварийности российских ракет пугает страховщиков 1
14.04.2006 Рост аварийности российских ракет пугает страховщиков 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Смирнов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 634 2
Microsoft Corporation 24671 2
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ - Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 3 2
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 2
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3955 1
Docsvision - ДоксВижн 1009 1
Dassault Systemes 221 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 539 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 1
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 54 1
Netwell - Нетвелл 49 1
ИКС 321 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 935 1
Telegram Group 2026 1
Сколково Киберкластер - Сколково КиберХаб 8 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 268 1
Swordfish Security - Стингрей Технолоджиз 7 1
Xiaomi 1753 1
Philips 2056 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 135 1
Remind - Ремайнд Страховой Брокер - Марш страховые брокеры - Marsh Insurance Brokers 7 2
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 38 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 1
101Hotels.com 456 1
Unsplash 828 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5963 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4538 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 206 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 65 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4167 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 5
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Электронный документ - Electronic document 1459 1
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Дистанционное управление - Удалённое управление 1137 1
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Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды 114 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1715 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4512 3
Microsoft Azure 1411 2
F.A.C.C.T. TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Молния-М - одноразовая четырёхступенчатая ракета-носитель среднего класса 22 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 376 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 637 2
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 2
The Planetary Society - Cosmos 1 - солнечный парус 14 2
F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal 32 1
F.A.C.C.T. Hi-Tech Crime Trends 10 1
Dassault Systemes - Catia 79 1
Cognitive Agro Pilot 37 1
F6 - F.A.C.C.T. Anti-Piracy - F.A.C.C.T. Brand Protection - Group-IB Internet brand Guard 12 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 63 1
Dassault Systemes - ENOVIA 32 1
Dassault Systemes - Delmia 25 1
Linux OS 10023 1
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Соловьев Владимир 106 2
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Россия - СЗФО - Калининградская область 1300 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 873 1
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Россия - ЦФО - Курская область 653 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11007 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3173 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24249 1
Английский язык 6659 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3501 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5426 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8556 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4166 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8766 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11260 1
AIN.UA 103 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 238 2
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 13 1
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