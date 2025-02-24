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Торбенко Елена



24.02.2025 ФСТЭК выступила против использования AOSP-систем в государственном секторе из-за угроз кибербезопасности 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

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