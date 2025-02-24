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Торбенко Елена
|24.02.2025
|ФСТЭК выступила против использования AOSP-систем в государственном секторе из-за угроз кибербезопасности 1
Торбенко Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Xiaomi HyperOS 33 1
|Google Android 14079 1
|Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 186 1
|Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 266 1
|Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 118 1
|Смирнов Игорь 16 1
|Карпицкий Олег 71 1
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