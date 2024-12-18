Swordfish Security Стингрей Технолоджиз
ООО «Стингрей Технолоджиз» ((входит в ГК « Swordfish Security») специализируется на информационной безопасности мобильных приложений. Специалисты компании создали и развивают Стингрей, платформу для автоматизированного анализа защищенности мобильных продуктов. Исследователи Стингрей Технолоджиз регулярно обнаруживают уязвимости в мобильных приложениях и предлагают рекомендации по их устранению. Компания имеет ряд благодарностей от Google за найденные проблемы безопасности в Android. Также эксперты Стингрей Технолоджиз проводят интерактивные тренинги, на которых обучают технические команды практикам и инструментам безопасной разработки. Компания сотрудничает с крупными корпорациями, средним и малым бизнесом из онлайн-ритейла, ИТ, финансового, транспортного и промышленного секторов.
Swordfish Security и организации, системы, технологии, персоны:
|Шабалин Юрий 11 7
|Блашко Евгений 1 1
|Сакаева Камилла 1 1
|Дащенко Владимир 15 1
|Немкин Антон 35 1
|Смирнов Игорь 15 1
|Матвеев Михаил 6 1
|Известия ИД 624 1
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