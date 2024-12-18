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Swordfish Security Стингрей Технолоджиз

Swordfish Security - Стингрей Технолоджиз

ООО «Стингрей Технолоджиз» ((входит в ГК « Swordfish Security») специализируется на информационной безопасности мобильных приложений. Специалисты компании создали и развивают Стингрей, платформу для автоматизированного анализа защищенности мобильных продуктов. Исследователи Стингрей Технолоджиз регулярно обнаруживают уязвимости в мобильных приложениях и предлагают рекомендации по их устранению. Компания имеет ряд благодарностей от Google за найденные проблемы безопасности в Android. Также эксперты Стингрей Технолоджиз проводят интерактивные тренинги, на которых обучают технические команды практикам и инструментам безопасной разработки. Компания сотрудничает с крупными корпорациями, средним и малым бизнесом из онлайн-ритейла, ИТ, финансового, транспортного и промышленного секторов.


18.12.2024 Через неизвестную уязвимость в маршрутизаторах взломаны сотни организаций 1
25.09.2024 Apple без предупреждения удалила 98 VPN из российского магазина приложений для iPhone. Многие снесли без объяснения причин 1
13.08.2024 Эксперты по ИБ: Интерес к сервисам обхода блокировок за последние полгода вырос на 200%. Это может быть опасно утечками данных. 1
18.07.2024 Эксперты по кибербезопасности проанализировали уязвимость, позволяющую открывать любые экраны в приложении вместо пользователя 1
31.05.2024 Каждое второе мобильное приложение для финансов содержит уязвимость критического или высокого уровня 1
30.01.2024 ГК Softline расширяет свои возможности в сфере безопасности мобильных приложений благодаря партнерству с российским вендором «Стингрей Технолоджиз» 2
30.10.2020 Резидент «Сколково» обнаружил критическую уязвимость в Android 11 и получил благодарность от Google 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Swordfish Security и организации, системы, технологии, персоны:

Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 12 2
Softline - Софтлайн 2811 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Softline - Polymatica - Полиматика 172 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
Google LLC 11775 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 35 1
ЦВТ 71 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Telegram Group 1983 1
Apple Inc 12101 1
Xiaomi 1732 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Netgear 237 1
REvil - Хакерская группировка 48 1
ForeScout Technologies 8 1
Ubiquiti - Ubiquiti Networks - UniFi - AmpliFi - EdgeMax - UISP - airMAX - airFiber - GigaBeam - UFiber 24 1
Philips 2053 1
Unsplash 764 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
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Softline - DeskWork 117 1
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Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Apple iOS 7809 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Google JetPack Compose 4 1
NordVPN 18 1
Proton Technologies - ProtonVPN 20 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 1
Le VPN 6 1
Shadowsocks VPN 5 1
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