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Сакаева Камилла


27.03.2025 ГК Softline и Hexway договорились о продвижении решений для безопасной разработки и пентеста 1
30.01.2024 ГК Softline расширяет свои возможности в сфере безопасности мобильных приложений благодаря партнерству с российским вендором «Стингрей Технолоджиз» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сакаева Камилла и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Сл Софт 250 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 99 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 36 1
ЦВТ 71 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 336 1
Софт Плюс - Hexway - Хексвей 2 1
Swordfish Security - Стингрей Технолоджиз 7 1
Softline - Софтлайн 2890 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 193 1
Softline - Polymatica - Полиматика 176 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 1
OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13448 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 279 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14005 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6842 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28257 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 899 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 1
DevOps - Development и Operations 909 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19999 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11326 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6283 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1280 1
Softline - DeskWork 117 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 258 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 101 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Софт Плюс - Hexway Pentest Suite 1 1
Софт Плюс - Hexway Vampy ASPM 1 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 100 1
Шабалин Юрий 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14682 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18880 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24439 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 176 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349590, в очереди разбора - 762004.
Создано именных указателей - 171813.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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