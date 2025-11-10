Получите все материалы CNews по ключевому слову
Козицын Владимир
СОБЫТИЯ
|10.11.2025
|Hexway ASOC становится умнее: платформа оценивает критичность уязвимостей и предлагает варианты исправления 1
|27.03.2025
|ГК Softline и Hexway договорились о продвижении решений для безопасной разработки и пентеста 1
Козицын Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Софт Плюс - Hexway - Хексвей 5 1
|Softline - Софтлайн 3222 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398544, в очереди разбора - 732320.
Создано именных указателей - 185493.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.