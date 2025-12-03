Получите все материалы CNews по ключевому слову
Система управления безопасной разработкой Hexway Vampy ASPM позволяет мгновенно получать результаты SAST, DAST, SCA сканеров уязвимостей в одном окне, автоматизировать процессы устранения уязвимостей и триажа, управлять рисками с помощью ключевых метрик.
|03.12.2025
|«Софтлайн Решения» помогла Уральскому банку реконструкции и развития внедрить инструменты безопасной разработки нового поколения 3
|27.03.2025
|ГК Softline и Hexway договорились о продвижении решений для безопасной разработки и пентеста 2
