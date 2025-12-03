Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186406
ИКТ 14453
Организации 11219
Ведомства 1493
Ассоциации 1071
Технологии 3536
Системы 26443
Персоны 80290
География 2981
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Софт Плюс Hexway Vampy ASPM


Система управления безопасной разработкой Hexway Vampy ASPM позволяет мгновенно получать результаты SAST, DAST, SCA сканеров уязвимостей в одном окне, автоматизировать процессы устранения уязвимостей и триажа, управлять рисками с помощью ключевых метрик.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


03.12.2025 «Софтлайн Решения» помогла Уральскому банку реконструкции и развития внедрить инструменты безопасной разработки нового поколения 3
27.03.2025 ГК Softline и Hexway договорились о продвижении решений для безопасной разработки и пентеста 2

Публикаций - 2, упоминаний - 5

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3253 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Софт Плюс - Hexway - Хексвей 6 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 301 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4664 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 265 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 889 1
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 121 1
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 79 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2842 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7015 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 858 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 341 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23092 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33946 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57191 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31640 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73006 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Софт Плюс - Hexway Pentest Suite 1 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5172 1
Сакаева Камилла 3 1
Козицын Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156568 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1702 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404396, в очереди разбора - 733424.
Создано именных указателей - 186406.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще