Hexway — российская компания, разрабатывающая продукты для автоматизации процессов в области информационной безопасности. Продукты Hexway автоматизируют рутинные задачи, связанные со сбором и обработкой данных, организацией работы внутри отделов и взаимодействием с заказчиками. Решения Hexway помогают специалистам по пентесту и AppSec-командам оптимизировать рабочие процессы, улучшить коммуникацию и повысить эффективность работы, чтобы выпускать продукты, устойчивые к киберугрозам.