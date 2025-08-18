Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Софт Плюс Hexway Хексвей
Hexway — российская компания, разрабатывающая продукты для автоматизации процессов в области информационной безопасности. Продукты Hexway автоматизируют рутинные задачи, связанные со сбором и обработкой данных, организацией работы внутри отделов и взаимодействием с заказчиками. Решения Hexway помогают специалистам по пентесту и AppSec-командам оптимизировать рабочие процессы, улучшить коммуникацию и повысить эффективность работы, чтобы выпускать продукты, устойчивые к киберугрозам.
УПОМИНАНИЯ
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Евдокимов Дмитрий 28 1
|Ашманов Игорь 41 1
|Воронков Александр 3 1
|Чербов Глеб 2 1
|Спиридонов Виктор 1 1
|Чаштушин Дмитрий 1 1
|Габитов Марат 1 1
|Климин Евгений 1 1
|Реутов Игорь 1 1
|Сакаева Камилла 3 1
|Козицын Владимир 1 1
|Медковский Илья 1 1
|РАН - Российская академия наук 1962 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 916 1
|Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 33 1
|РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 17 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378458, в очереди разбора - 741230.
Создано именных указателей - 181104.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.