Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181104
ИКТ 14082
Организации 10940
Ведомства 1482
Ассоциации 1046
Технологии 3492
Системы 26035
Персоны 77940
География 2913
Статьи 1540
Пресса 1241
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2696
Мероприятия 866

Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Софт Плюс Hexway Хексвей


Hexway — российская компания, разрабатывающая продукты для автоматизации процессов в области информационной безопасности. Продукты Hexway автоматизируют рутинные задачи, связанные со сбором и обработкой данных, организацией работы внутри отделов и взаимодействием с заказчиками. Решения Hexway помогают специалистам по пентесту и AppSec-командам оптимизировать рабочие процессы, улучшить коммуникацию и повысить эффективность работы, чтобы выпускать продукты, устойчивые к киберугрозам.

УПОМИНАНИЯ


18.08.2025 «Солар» приобрел 90% компании Hexway для выхода в новые сегменты рынка решений для безопасной разработки ПО 2
06.06.2025 Доля стартапов на российском рынке информбезопасности выросла в 1,5 раза за два года и достигла 22% 1
27.03.2025 ГК Softline и Hexway договорились о продвижении решений для безопасной разработки и пентеста 1
26.08.2024 Под ковровые санкции США попали создатели Linux «Альт», ИБ-«дочка» МТС и бывшая «дочка» Сбербанка 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3273 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13579 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 240 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
Diasoft - Диасофт 972 1
Базальт СПО - BaseALT 731 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 288 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 1
Галактика - Корпорация 1491 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 516 1
Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 43 1
Цифра ГК 2502 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 33 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
ЦРТ Инновации 70 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 1
PalitrumLab - ПалитрумЛаб 5 1
Kribrum - Крибрум 32 1
Ростех - Швабе - ГИПО НПО - Государственный институт прикладной оптики 8 1
Радиолайн 3 1
Ахметрон 1 1
Завод Реконд 1 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн 8 1
Execution R.D.C. - Эксикьюшин р.д.с. 1 1
Intheme Lab - Интем Лаб 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Digital Compliance - Диджитал Комплаенс 4 1
Амитрон-ЭК - Амитрон Электроникс 1 1
Softline - Софтлайн 3086 1
Лептон НПО 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1052 1
ЕТМ Фотоника - ЕТМ Фотоника 1 1
Экситон ОКБ 1 1
Пассворк - Passwork 14 1
ВКБР - Владимирское КБ радиосвязи - Владимирское конструкторское бюро радиокоммуникаций - Электроприбор Владимирский завод 3 1
Luntry - Лантри - КлаудРан 20 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7827 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 532 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 155 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 497 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 113 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 72 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 114 1
Резонанс НПП 377 1
ITGF - Industrial Technologies Group France 1 1
Норникель - Сфера 1 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 34 1
Unsplash 1150 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3396 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3063 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 519 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 201 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1580 1
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30063 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54619 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32733 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70054 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16090 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5702 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5982 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6010 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2591 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26455 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3152 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11011 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1766 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 352 1
Night Vision - режим ночного видения 382 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12731 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4364 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 672 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2550 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21678 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 308 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 773 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6619 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2714 1
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 68 1
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 102 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 831 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 254 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4369 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 237 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 324 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22248 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11788 1
Кибербезопасность - CNAPP - Cloud-Native Application Protection Platform - платформа для защиты облачных приложений 11 1
Linux OS 10556 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 70 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 82 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1903 1
Аметист Групп - Gaskar Group - HIVE Дронопорт 8 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 158 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 78 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4909 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Софт Плюс - Hexway Vampy ASPM 1 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Софт Плюс - Hexway Pentest Suite 1 1
Евдокимов Дмитрий 28 1
Ашманов Игорь 41 1
Воронков Александр 3 1
Чербов Глеб 2 1
Спиридонов Виктор 1 1
Чаштушин Дмитрий 1 1
Габитов Марат 1 1
Климин Евгений 1 1
Реутов Игорь 1 1
Сакаева Камилла 3 1
Козицын Владимир 1 1
Медковский Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152071 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17737 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52892 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44775 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13457 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1112 1
Канада 4941 1
Италия - Итальянская Республика 4402 1
Франция - Французская Республика 7935 1
Турция - Турецкая республика 2447 1
Чехия - Чешская Республика 1322 1
Украина 7715 1
Китай - Шанхай 796 1
Венгрия 844 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6479 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5135 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6143 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8808 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53580 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3636 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3496 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7687 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5829 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 312 1
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 467 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1498 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 58 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9585 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4578 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11450 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16984 1
РАН - Российская академия наук 1962 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 916 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 33 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 17 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378458, в очереди разбора - 741230.
Создано именных указателей - 181104.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: