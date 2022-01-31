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SoftClub
СофтКлуб
Компания SoftClub была основана в 1993 году и является одним из участником ИТ-рынка в Восточной Европе по разработке программного обеспечения, системной интеграции и консалтингу в финансовом и государственном секторе География деятельности компании включает Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Россию, Туркменистан, Украину, а также страны ЕС (Литва, Польша) и Юго-Восточной Азии.
SoftClub упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
Ключевых фраз выявлено - 1171087, в очереди разбора - 1008221.
Создано именных указателей - 67272.
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