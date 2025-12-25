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SoftClub СофтКлуб

SoftClub - СофтКлуб

Компания SoftClub была основана в 1993 году и является одним из участником ИТ-рынка в Восточной Европе по разработке программного обеспечения, системной интеграции и консалтингу в финансовом и государственном секторе География деятельности компании включает Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Россию, Туркменистан, Украину, а также страны ЕС (Литва, Польша) и Юго-Восточной Азии

СОБЫТИЯ

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25.12.2025 ЭДО в Saby доступен с Узбекистаном, Казахстаном и Белоруссией 1
23.12.2024 Юрий Овчаренко, «Девелоника»: Разработка — это производственный конвейер, где нужны люди, процессы и технологии 1
04.06.2024 HostFly.by запустил услугу «Защищённый хостинг» для обработки персональных данных 2
17.05.2024 «Софтлайн» покупает индийского системного интегратора 1
17.04.2024 Компания «Ваш платежный проводник» (ГК Softline) добавила услуги процессинга к пулу решений по эквайрингу 1
16.04.2024 SL Soft (ГК Softline) интегрировал систему управления персоналом «БОСС» с сервисом КЭДО для Группы Ренессанс страхование 1
15.04.2024 Softline оснастила первый «Кванториум» в Камчатском крае в школе №28 имени Г. Ф. Кирдищева 1
01.04.2024 ПАО «Софтлайн» публикует аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2023 год и подтверждает достижение исторически рекордных показателей группы 1
29.03.2024 Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners проинвестировал в систему защиты от кибератак Findler 1
28.03.2024 ГК Softline представляет новую услугу Kubernetes as a Service от Softline «Мультиоблако» 1
27.03.2024 Функция распознавания рукописного текста появилась в OCR-платформе SOICA от SL Soft (ГК Softline) 1
26.03.2024 «Софтлайн» начал кастинг российских ИТ-компаний, желающих ему продаться 1
26.03.2024 ГК Softline приглашает российские ИТ-компании присоединиться к ней 1
21.03.2024 Платформа ROBIN от SL Soft (ГК Softline) стала доступна на инфраструктуре Yandex Cloud 1
14.03.2024 ГК Softline помогла АО «БКИ СБ» повысить уровень защищенности мобильного приложения и веб-ресурсов 1
13.03.2024 ГК Softline перевела ГК «Петро Велт Технолоджис» на российскую облачную систему видеоконференцсвязи «ВКурсе» 1
11.03.2024 ГК Softline становится стратегическим партнером Lasmera (ГК «ИТ Эксперт») 1
06.03.2024 ГК Softline добавила платформу для создания виртуальных миров VOLTEP в продуктовый портфель 1
28.02.2024 ГК Softline внедрила систему контроля привязи при работе на высоте для компании «СибурТюменьГаз» 1
21.02.2024 SOICA от SL Soft (ГК Softline) интегрирована с «1С:Документооборот» 1
21.02.2024 «Инферит» (ГК Softline) объявляет о запуске облачного провайдера «Инферит Облако» 1
20.02.2024 ГК Softline объявляет о начале стратегического партнерства с российским разработчиком решений по информационной безопасности NGR Softlab 1
19.02.2024 SL Soft (ГК Softline) обновила BI-продукты Polymatica Dashboards и Polymatica Analytics 1
13.02.2024 Команда «Премьер Сервисов» ГК Softline помогла компании Е1 CARD провести миграцию облачных сервисов 1
07.02.2024 Softline Universe включен в Реестр российского ПО 1
06.02.2024 Продукт «Цитрос Архив» от SL Soft, ГК Softline, внесен в реестр российского ПО 1
30.01.2024 ГК Softline расширяет свои возможности в сфере безопасности мобильных приложений благодаря партнерству с российским вендором «Стингрей Технолоджиз» 1
29.01.2024 ГК Softline подтвердила соответствие международным стандартам ISO 27001/17/18 1
26.01.2024 ГК Softline помогла сети магазинов «Детский мир» автоматизировать процессы оказания ИТ-услуг 1
24.01.2024 «Рустэк» и «Инферит» (ГК Softline) подтвердили совместимость своих решений 1
23.01.2024 ГК Softline объявляет об интеграции почтового сервера нового поколения Tegu от «Лаборатории МБК» в Softline Universe 1
22.01.2024 Платформа vStack подтвердила совместимость с ИТ-оборудованием «Инферит» (ГК Softline) 1
17.01.2024 ГК Softline осуществила миграцию на отечественную ITSM-систему SimpleOne 1
12.01.2024 ГК Softline объявляет о начале партнерства с российским разработчиком решений для интеграции приложений и управления данными Datareon 1
09.01.2024 ГК Softline объявляет о включении решения для защиты контейнеров и Kubernetes Luntry от вендора «КлаудРан» в Softline Universe 1
28.12.2023 ГК Softline помогла горнопромышленному холдингу «Земтек» построить отказоустойчивую инфраструктуру 1
28.12.2023 ГК Softline помогла компании «Гермес Групп» внедрить ZWCAD для проектирования систем водоснабжения и водоотведения 1

Публикаций - 160, упоминаний - 164

SoftClub и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3743 71
Softline - Инженер ТЦ 68 62
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 62
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 62
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 62
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 110 61
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 61
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 61
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 227 61
Softline - Polymatica - Полиматика 201 61
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент - CrestWave Technologies - КрестВэйв Технолоджис - CrestWave Electronics - КрестВэйв Электроникс - Sky Technologies - Скайтех 42 29
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 24
EA - Electronic Arts 1317 22
Microsoft - Activision Blizzard - Vivendi Games - CUC Software - Cendant Software - Havas Interactive - Vivendi Universal Interactive Publishing - Vivendi Universal Games - High Moon Studios - Sammy Entertainment - Sammy Studios 93 15
Mad Doc Software 18 10
Creative Assembly 82 9
Microsoft Corporation 25775 8
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Безопасность - Барьер АКБ 34 7
9594 7
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 7
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 5
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 130 5
Новый диск 963 5
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 72 4
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 76 4
Tilted Mill Entertainment 16 4
Microsoft - Activision Blizzard 511 4
Softline Group - Softline AG - Softline International 55 4
Softline - Скай Технолоджис - Sky Technology 12 3
Softline - Инверсум 8 3
Oracle Corporation 7074 3
Blizzard Entertainment 343 3
Бука - Buka Entertaiment 493 3
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 3
Руссобит-М 266 3
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 41 2
Softline - SST - Seven Seas Technology 8 2
Softline - Umbrella Infocare 10 2
Orion soft - Орион софт - 315 2
Broadcom - VMware 2610 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
ХитZona - ХитЗона 26 2
Тетис Кэпитал - Tethys 27 2
Аталайя 25 2
МГМ ВсеСОЮЗный - МедиаГиперМаркет ВсеСОЮЗный 6 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 2
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 2
Белый Ветер 365 2
Паритетбанк - Paritetbank 3 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 33 1
Детский мир - Зоозавр - Zoozavr 15 1
GROUPAUTO - Групавто Рус - Rossko - Росско-К 3 1
Росгосцирк ФКП - Российская государственная цирковая компания 5 1
Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 12 1
АМТП - Архангельский морской торговый порт 2 1
Konsu - Консу 2 1
Земтек Горнопромышленный холдинг 3 1
Белинвестбанк - Белорусский банк развития и реконструкции 8 1
Европейский ТРЦ 12 1
PeWeTe - Петро Велт Технолоджис - КАТОБЬНЕФТЬ - КАТойл-Дриллинг 9 1
Рапид Био 102 1
БКИ СБ АО - Бюро кредитных историй Скоринг Бюро - БКИ Скоринг Бюро 4 1
Гепатера - Hepatera 46 1
СПБ Биржа - СПБ банк - Бест Эффортс Банк 6 1
РЖД МЖД - Киевский вокзал 22 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 66
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 53
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 52
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 48
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 36
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 20
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 17
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 10
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 9
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 5
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 5
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 61
Softline - WorkFlowSoft 64 61
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 121 61
Softline - DeskWork 117 61
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 31
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 16
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 12
EA Command & Conquer - Компьютерная игра 134 9
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 7
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 7
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 139 6
Linux OS 11533 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 6
Softline Universe - SLU 29 5
Blizzard - World of Warcraft 362 5
Ubisoft - Massive Entertainment World in Conflict - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 62 5
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 4
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 4
EA The Sims - компьютерная игра 169 4
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 4
Nintendo Wii - игровая консоль 760 4
Киберпротект - Кибер Бэкап 199 3
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО - Цитрос Архив 42 3
Softline - Polymatica Dashboards 40 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 48 3
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 28 3
Monolith Productions - F.E.A.R. - First Encounter Assault Recon - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 62 2
Softline - Sl Soft - Citeck Ecos 17 2
Softline Мультиоблако - Softline Multicloud 7 2
Softline - Премьер сервисы 25 2
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Proteqta - Протекта 17 2
Softline - Belitsoft - Elearningsoft - Joomla LMS 2 2
Softline - Belitsoft - Elearningsoft - LMS365 - SharePointLMS 4 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
Terrasoft Creatio 109 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 2
Joomla CMS 89 2
Боровиков Игорь 137 6
Лавров Владимир 111 4
Шпет Александр 23 3
Соколов Кирилл 40 3
Воротынцев Григорий 11 2
Spielberg Steven - Спилберг Стивен 44 2
Ермакова Светлана 12 2
Салин Антон 9 2
Моисеенко Алексей 8 2
Мартыненко Валентин 11 2
Зинин Игорь 5 2
Иванов Антон 98 2
Пилипчук Александр 18 2
Анищенко Владимир 2 2
Черноволенко Сергей 34 2
Чуканов Сергей 110 2
Дмитриев Ярослав 2 2
Козлов Евгений 35 2
Амирджанов Сергей 1 1
Сиротко Владимир 1 1
Андрианов Алексей 3 1
Коломенскис Сандис 2 1
Борисов Вадим 3 1
Горюнов Виктор 8 1
Шабалин Юрий 30 1
Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 1
Ростовцев Евгений 12 1
Суворов Глеб 4 1
Стёпкин Сергей 4 1
Куценко Гоша 3 1
Агапова Анна 4 1
Кальметов Игорь 24 1
Епишин Олег 26 1
Адырбаев Серик 1 1
Ганюшкин Андрей 7 1
Schwarzenegger Arnold - Шварценеггер Арнольд 39 1
Макарова Надежда 3 1
Яшин Никита 1 1
Енукидзе Гиви 2 1
Комарькова Ирина 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 99
Земля - планета Солнечной системы 10865 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
Беларусь - Белоруссия 6289 13
Ближний Восток 3154 13
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Европа 24964 9
Казахстан - Республика 6048 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Испания - Королевство 3840 4
Египет - Арабская Республика 1100 4
Италия - Сицилия 44 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Индия - Bharat 5869 3
Америка - Американский регион 2206 3
Румыния 753 3
Португалия - Португальская Республика 956 3
Греция - Греческая Республика 1017 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
США - Калифорния 4829 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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