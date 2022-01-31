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SoftClub
СофтКлуб

SoftClub - СофтКлуб

Компания SoftClub была основана в 1993 году и является одним из участником ИТ-рынка в Восточной Европе по разработке программного обеспечения, системной интеграции и консалтингу в финансовом и государственном секторе География деятельности компании включает Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Россию, Туркменистан, Украину, а также страны ЕС (Литва, Польша) и Юго-Восточной Азии


31.01.2022 Softline укрепляет свои позиции в сфере финансовых технологий и разработки программного обеспечения благодаря приобретению контрольного пакета акций компании SoftClub 4
27.01.2022 Softline покупает компанию – разработчика ПО MMTR Technology 1
22.08.2019 SoftClub – первый в Республике Беларусь заказчик анализатора защищенности приложений Solar appScreener 1
15.02.2012 Предзаказ Royal Quest 1
13.02.2012 Twisted Metal выйдет 7 марта 1
08.02.2012 SoulCalibur V в продаже 1
22.11.2011 Предзаказ SoulCalibur V 1
14.05.2010 Weplay.ru – ценовая революция на рынке консольных игр! 1
04.04.2008 Турнир по Gran Turismo 5 Prologue 1
02.04.2008 Предварительные продажи GTA IV 1
31.03.2008 Iron Man: Видео 1
21.02.2008 The Club в продаже 1
13.12.2007 The Golden Compass в продаже 1
27.11.2007 "SimCity Город с характером" в продаже 1
19.11.2007 Ghostbusters: Видео 1
15.11.2007 Need for Speed ProStreet в продаже 1
14.11.2007 NBA Live 08 в продаже 1
07.11.2007 Empire Earth III уже в продаже 1
01.11.2007 Демоверсия Empire Earth III 1
01.11.2007 Hellgate: London в продаже 1
31.10.2007 TimeShift в продаже 1
30.10.2007 Empire Earth III: Скриншоты 1
30.10.2007 FIFA 08 на полках магазинов 1
26.10.2007 Pro Evolution Soccer 2008 в продаже 1
25.10.2007 Command & Conquer Saga в России 1
24.10.2007 Монстры игровой индустрии на "ИгроМире" 1
24.10.2007 Empire Earth III "на золоте" 1
15.10.2007 Activate Moscow 2007. Взрывная вечеринка 1
12.10.2007 Empire Earth III: Скриншоты 1
25.09.2007 World in Conflict: Демо 1
05.09.2007 Medieval 2: Total War Kingdoms в продаже 1
28.08.2007 Medieval II: Total War Kingdoms в продаже 1
24.08.2007 Flight Simulator X в продаже 1
24.08.2007 WoW: Wrath of the Lich King. Видео 1
27.07.2007 Transformers: The Game. Демо 1
26.07.2007 Бета-тест Empire Earth III 1
25.07.2007 Первый турнир по игре World in Conflict 1
19.07.2007 Medieval II: Total War Kingdoms. Видео 1
18.07.2007 Игровой гигант открывает офис в Москве 2
13.07.2007 Halo 2 от "Софтклаба" в продаже 1

Публикаций - 77, упоминаний - 82

SoftClub упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 23414 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 30083 8
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171087, в очереди разбора - 1008221.
Создано именных указателей - 67272.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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