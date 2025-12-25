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SoftClub СофтКлуб
Компания SoftClub была основана в 1993 году и является одним из участником ИТ-рынка в Восточной Европе по разработке программного обеспечения, системной интеграции и консалтингу в финансовом и государственном секторе География деятельности компании включает Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Россию, Туркменистан, Украину, а также страны ЕС (Литва, Польша) и Юго-Восточной Азии.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
SoftClub и организации, системы, технологии, персоны:
|Боровиков Игорь 137 6
|Лавров Владимир 111 4
|Шпет Александр 23 3
|Соколов Кирилл 40 3
|Воротынцев Григорий 11 2
|Spielberg Steven - Спилберг Стивен 44 2
|Ермакова Светлана 12 2
|Салин Антон 9 2
|Моисеенко Алексей 8 2
|Мартыненко Валентин 11 2
|Зинин Игорь 5 2
|Иванов Антон 98 2
|Пилипчук Александр 18 2
|Анищенко Владимир 2 2
|Черноволенко Сергей 34 2
|Чуканов Сергей 110 2
|Дмитриев Ярослав 2 2
|Козлов Евгений 35 2
|Амирджанов Сергей 1 1
|Сиротко Владимир 1 1
|Андрианов Алексей 3 1
|Коломенскис Сандис 2 1
|Борисов Вадим 3 1
|Горюнов Виктор 8 1
|Шабалин Юрий 30 1
|Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 1
|Ростовцев Евгений 12 1
|Суворов Глеб 4 1
|Стёпкин Сергей 4 1
|Куценко Гоша 3 1
|Агапова Анна 4 1
|Кальметов Игорь 24 1
|Епишин Олег 26 1
|Адырбаев Серик 1 1
|Ганюшкин Андрей 7 1
|Schwarzenegger Arnold - Шварценеггер Арнольд 39 1
|Макарова Надежда 3 1
|Яшин Никита 1 1
|Енукидзе Гиви 2 1
|Комарькова Ирина 2 1
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