SoftClub - СофтКлуб

Компания SoftClub была основана в 1993 году и является одним из участником ИТ-рынка в Восточной Европе по разработке программного обеспечения, системной интеграции и консалтингу в финансовом и государственном секторе География деятельности компании включает Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Россию, Туркменистан, Украину, а также страны ЕС (Литва, Польша) и Юго-Восточной Азии.