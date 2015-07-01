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Паритетбанк Paritetbank

Паритетбанк - Paritetbank

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


01.07.2015 Паритетбанк перешел на выпуск платежных карт Visa с микропроцессором 1
29.12.2011 «Паритетбанк» внедрил хранилище информации по закрытым вкладным счетам на базе «SC-Архив» 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Паритетбанк и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Microsoft - Activision Blizzard 511 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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