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Softline SST Seven Seas Technology

Softline - SST - Seven Seas Technology

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.06.2026 Российские ИТ-вендоры заходят в промышленность ОАЭ через локальных интеграторов: фокус на кибербезопасность и импортозамещение 1
18.11.2022 Softline купил международного разработчика финтех-продуктов 1
21.10.2022 Softline меняет название для глобальной экспансии 1
10.10.2022 Softline подарит российский бизнес своему основателю 1
22.09.2022 Softline купила крупного партнера Microsoft 1
14.09.2022 Softline за $15 млн купила крупного партнера Microsoft 1
08.08.2022 Softline заплатит $40 млн за белорусского ИТ-гиганта 1
01.07.2022 Softlline купила крупного партнера Microsoft 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3675 8
Microsoft Corporation 25691 7
Softline Group - Softline AG - Softline International 55 6
Softline - Embee Software 19 6
Softline - Umbrella Infocare 10 5
Softline - Makronet 4 4
Cisco Systems 5351 3
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 71 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 722 2
Oracle Corporation 7055 2
DigiTech 11 2
SoftClub - СофтКлуб 159 2
ZWSoft 6 1
Softline Holding - Noventiq - Intellya 1 1
Softline - Laue Point Systems 1 1
Broadcom - VMware 2592 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5583 1
Dell EMC 5166 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 935 1
HPE SGI - Silicon Graphics 390 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 341 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 159 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1144 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 7
Euroclear 18 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1879 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 354 2
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 50 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64150 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61016 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24136 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17949 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34331 2
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IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1189 1
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VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1332 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25174 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 266 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6698 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2830 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9276 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1295 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1825 1
CSP - Content Services Platform - платформа сервисов контента 53 1
NextGen - Next Generation - консоли - игровые приставки 174 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15902 1
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 28 3
Microsoft Azure 1515 1
Боровиков Игорь 136 5
Ozer Burak - Озер Бурак 3 2
Черноволенко Сергей 34 2
Салин Антон 9 1
Лавров Владимир 104 1
Тараканов Артем 39 1
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Индия - Bharat 5836 7
Германия - Федеративная Республика 13149 5
Ближний Восток 3137 5
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Сербия - Республика 371 1
Катар 190 1
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