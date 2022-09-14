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Softline за $15 млн купила крупного партнера Microsoft

Softline заплатила $14,88 млн за контрольный пакет египетского системного интегратора Digitech, являющегося крупным партнером Microsoft. Softline также обязалась консолидировать все 100% акций Digitech.

Как Softline приобретал Digitech

ИТ-дистрибьютор Softline раскрыл подробности приобретения египетского системного интегратора Digitech for Information Technology (Digitech). Сделка по приобретению Softline 51% доли в египетской компании состоялась летом 2021 г.

Цена приобретения составила $8,3 млн, размер отложенных платежей - $6,58 млн (они были выплачены в начале 2022 г). То есть сумма сделки составила $14,88 млн.

Кроме того, Softline заключил опцион типа Put, обязывающий компанию в течение двух лет приобрести оставшиеся 49% акций в Digitech. Стоимость его реализации составит $8,2 млн. То есть всего Softline заплатит за Digitech $23,08 млн.

Digitech и партнерство с Microsoft

Digitech предоставляет технологические решения и сервисы в области цифровой трансформации, облачных технологий и лицензирования ПО. Компания является одним из ведущих партнеров Microsoft в Египте, имея сразу два статуса от Microsoft: поставщика облачных решений (CSP) и поставщика лицензионных решений (LSP).

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Softline заплатила $14,88 млн за контрольный пакет египетского интегратора Digitech, являющегося крупным партнером Microsoft

Также Digitech имеет экспертизу в части таких облачных платформ Microsoft, как Azure и M365. Приобретая данную компанию, Softline получил команду специалистов в области системной интеграции и облачных технологий и усилил свои позиции в Египте.

Softline сама является крупным партнером Microsoft. В 2020 г. 59% от оборота компании пришлось на Microsoft. В России у Softline доля Microsoft составляет 27%, в Латинской Америке – 95%.

Как Softline скупает зарубежные ИТ-компании

Softline в последние годы ведет активную скупку зарубежных системных интеграторов. В 2020 г. было приобретено 62,4% в одноименной немецкой компании Softline AG, занимающейся консалтингом в сфере управления ПО и ИТ-инфраструктуры. Сумма сделки составила $12,6 млн.

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В 2020-2021 гг. Softline консолидировала 100% акций индийской Embee, работающей в сфере лицензирования ПО и являющейся крупным партнером Microsoft. Стоимость приобретения составила $42 млн.

В 2022 г. Softline также приобрела компанию Seven Seas Technology (SST) из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), позиционирующую себя как системный интегратор и провайдер ИКТ-решений, и индийского облачного провайдера Umbrella Infocare.

IPO Softline и раздел бизнеса

В 2021 г. Softline провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже (LSE). Компания привлекла $400 млн, которые планировалось направить на слияния и поглощения.

После начала специальной военной операции (СВО) России на Украине листинг ценных бумаг Softline на LSE, в отличие от большинства компаний с российскими корнями, сохранился. Это связано с тем, что основатель и основной акционер компании Игорь Боровиков имеет статус налогового резидента в Португалии. В июле 2022 г. Softline приняла решение о разделении бизнеса на российский и международный.

Игорь Королев

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