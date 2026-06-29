Российские ИТ-вендоры заходят в промышленность ОАЭ через локальных интеграторов: фокус на кибербезопасность и импортозамещение

Российские разработчики промышленного ПО и решений для кибербезопасности укрепляют позиции в ОАЭ, используя модели партнерства с локальными интеграторами и дистрибьюторами. Kaspersky, Zyfra и экосистема Softline – делают ставку на ниши, где востребованы импортозамещающие решения и соответствие требованиям суверенитета данных. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Так, Kaspersky уже участвует более чем в десяти проектах на Ближнем Востоке, включая ОАЭ: ее платформа KICS для защиты критической инфраструктуры внедрена у компаний, обеспечивающих 12% мировой добычи нефти и газа. В регионе компания работает через дистрибьютора Scope Middle East и партнерство с Moro Hub (дочерняя компания Digital DEWA), а также открыла центр прозрачности в Эр-Рияде для работы с госсектором. Параллельно решения Zyfra (MES, IIoT, мониторинг производства) позиционируются как альтернатива традиционным вендорам для производителей, ищущих варианты импортозамещения.

Для рынка ОАЭ это создает дополнительный выбор в сегментах, где растет спрос на локализованные, суверенные и при этом функционально насыщенные решения. После ужесточения требований к кибербезопасности промышленного контура и введения обязательной оценки цифровой зрелости (индекс ITTI) локализация инфраструктуры и контроля доступа стала фактором допуска к госзаказу и льготному финансированию.

«Российские разработчики приходят с готовностью к глубокой интеграции: адаптируют архитектуру под требования локализации данных и стыкуют решения с унаследованными системами. Для промышленных заказчиков в ОАЭ это критично: приоритет сместился с поиска инноваций на гарантированную работоспособность в существующей инфраструктуре», – сказал Антон Салин, руководитель развития продаж департамента решений по цифровой трансформации ГК Softline.

Основные модели входа – дистрибуция через локальных партнеров (как у ZWSoft с Redington), стратегические альянсы с системными интеграторами (Nexign и NETS International), участие в госпрограммах привлечения инвестиций (NextGen FDI). Такие игроки, как Softline, используют комбинированную стратегию: открытие хаба в Дубае, приобретение локальных компаний (Seven Seas Technology) и продвижение как собственных, так и партнерских решений.

Успех российских вендоров в ОАЭ будет определяться не технологическим превосходством, а способностью встроиться в локальные регуляторные контуры. Рынок уже отбирает поставщиков по трем критериям: наличие локальной юридической и технической инфраструктуры, готовность к адаптации под требования суверенитета данных и подтвержденный опыт интеграции с унаследованными промышленными системами. Те, кто сможет продемонстрировать соответствие этим условиям, получат доступ к растущему сегменту импортозамещающих решений – особенно в сфере кибербезопасности и управлении производственными данными. Остальные рискуют остаться в категории «альтернативных» поставщиков без реального доступа к госзаказам и крупным промышленным проектам.