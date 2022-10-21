Softline меняет название для глобальной экспансии

Softline завершил разделение своего бизнеса на российский и международный. На глобальном рынке Softline будет работать под брендом Noventiq.

Новое имя глобального Softline

ИТ-дистрибьютор Softline сообщил о завершении разделения своего бизнеса на российский (Softline Russia) и международный (Softline Global). Та часть Softline, которая будет работать на международном рынке, выбрала себе новое имя — Noventiq.

Как объясняют в компании, новое имя собрано из нескольких составляющих. Nov — от латинского novus, что значит «новое, инновационное». En — от слова enterpreneurial, «предпринимательский». T — это «технологии». IQ — intelligence and quality, «интеллект и качество».

При этом юридическое лицо международного Softline остается прежним — Softline Holdings.

Как и почему Softline разделил свой бизнес

Напомним, принципиальное решение о разделении бизнеса Softline на две части было принято летом 2022 г. Это связано с тем, что с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине в отношении нашей страны был введен ряд санкций, а многие глобальные ИТ-гиганты ушли из России. В результате российский и международный ИТ-рынки для наших компаний стали сильно различаться.

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Кроме того, санкции были введены и против «Национального расчетного депозитария» (НРД), из-за чего была потеряна связь с его европейским партнером — Euroclear. Между тем, в конце 2021 г. Softline провел IPO (первичное размещение акций) на Московской (MOEX) и Лондонской фондовой (LSE) биржах.

В отличие от большей части компаний с российскими корнями, Softline смог сохранить свой листинг на LSE. Однако из-за разрыва связей между MOEX и LSE с мая 2022 г. на Лондонской бирже объем торгов по глобальным депозитарным распискам (GDR), выпущенным на акции Softline, отсутствует.

Почему российский Softline за символическую сумму был передан своим основателям

Softline долго искал способ, как дать возможность своим миноритарным акционерам получить акции своего российского подразделения. Однако затем в компании пришли к выводу, что в условиях санкций это будет невозможно.

В результате было принято решение передать российское подразделение Softline, ООО «Софтлайн трейд» основателю и главному акционеру Softline Игорю Боровикову. Цена сделки символическая — $1.

Остальные акционеры Softline получат компенсацию в размере 0,606 акций компании на каждую имеющуюся у них акцию. Доля Боровикова в Noventiq сократится с 53% до 44%, то есть станет менее контрольной.

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Noventiq сохранит листинг на LSE. Возможно, в будущем российские акционеры Noventiq смогут стать акционерами Softline Russia.

Глобальный бизнес Softline

Noventiq работает в 60 странах мира, штат компании составляет 3,9 тыс. человек, у нее 71 тыс. клиентов. Оборот компании в 2022 финансовом году (закончился 31 марта 2022 г.) составил $1,1 млрд, продемонстрировав рост за год на 51%. Исторически Softline является крупным партнером Microsoft; Noventiq продолжит себя позиционировать как один из главных партнеров корпорации на развивающихся рынках. В России у Softline на продукты Microsoft приходится 59% от оборота, во всех странах присутствия — 27%.

В портфеле Noventiq находятся такие услуги как облачные технологии, цифровая трансформация, решения для «рабочих мест будущего», информационная безопасность, консалтинг в сфере ПО и разработка ПО.

Головной офис Noventiq находится в Лондоне. Гендиректором компании стал Сергей Черноволенко (ранее занимал посты операционного директора и гендиректора Softline), президентом — Херве Тесслер (Herve Tessler, ранее был президентом международного подразделения Softline — Softline International), финансовым директором — Бурак Озёр (Burak Ozet, ранее был финансовым директором Softline International). Все трое является резидентами Великобритании.

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За последние годы Softline активно скупал по всему миру ИТ-компании, которые, в частности, являются крупными партнерами Microsoft. Так, в Индии в 2022 г. были приобретены компании Value Point Systems и Umbrella Infocare, а ранее — Embee. Также в 2022 г. были приобретены турецкая Makronet и Seven Seas Technologies из Объединенных арабских эмиратов.

Финансовые показатели Softline в России и мире

По итогам 2022 финансового года выручка Softline в России составила $982 млн — примерно половину от выручки компании по всему миру. Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) составил $48,7 млн — 72% от значения данного показателя во всех странах присутствия.

Прибыль в России составила $16,3 млн — 150% от общей прибыли во всех странах. Такое соотношение связано с убытками, получаемыми Softline на уровне ее штаб-квартиры и в регионах EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Соотношение стоимости своего российского бизнеса к стоимости бизнеса в остальных странах присутствия Softline оценивает как 1:3.