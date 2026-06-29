Индексная книга (каталог) CNews*
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Саудовская Аравия Эр-Рияд
СОБЫТИЯ
Публикаций - 33, упоминаний - 36
Саудовская Аравия и организации, системы, технологии, персоны:
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6073 2
|FT - Financial Times 1287 1
|Bloomberg 1607 1
|Tom’s Hardware 589 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|AP - Associated Press 2007 1
|Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8544 2
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 366 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3918 1
|GRC - Gulf Research Center - Исследовательский центр Персидского залива 2 1
|Imperial College London - Имперский колледж Лондона 95 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453394, в очереди разбора - 728098.
Создано именных указателей - 196846.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453394, в очереди разбора - 728098.
Создано именных указателей - 196846.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.