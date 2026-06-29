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Саудовская Аравия Эр-Рияд

Саудовская Аравия - Эр-Рияд

СОБЫТИЯ


29.06.2026 Российские ИТ-вендоры заходят в промышленность ОАЭ через локальных интеграторов: фокус на кибербезопасность и импортозамещение 1
03.12.2025 ИT-решения «Hyper» группы «Роснано» заинтересовали Саудовскую Аравию 1
24.04.2025 Производители ПК нашли страну, неожиданно избежавшую гигантских пошлин Трампа. Грядет масштабное строительство заводов 1
13.03.2025 Pokemon Go вместе с командой разработчиков продана саудитам 1
20.02.2025 CNews Analytics: Каждая вторая организация ожидает возвращения ушедших ИТ-компаний в Россию 1
05.06.2024 Сервис Colife начал работать в Гонконге 1
04.06.2024 Распознавание лиц NtechLab внедрят в такси Саудовской Аравии 1
17.10.2023 Центр разработки виртуальных ассистентов и робототехники «Яндекс Алисы» предоставил технологии для создания арабоязычного ИИ-ассистента 1
18.09.2023 «Лаборатория Касперского» открыла первый центр прозрачности на Ближнем Востоке 2
29.03.2023 Нейросети создали коллекцию iPhone в стиле нейролюкс для Caviar 1
07.04.2022 На сложный актив владельца «Билайна» нашелся неожиданный покупатель 1
17.02.2022 Московские компании презентуют свои товары на 10 международных выставках под брендом Made in Moscow 1
23.11.2021 Самые значимые проекты Москвы представят на Всемирной выставке в Дубае 1
02.04.2019 Сотни программистов в Саудовской Аравии приняли участие в хакатоне по созданию моделей ИИ для прогнозирования результатов футбольных матчей 2
05.05.2014 В апреле Dr.Web обнаружил на Android-устройствах 7 млн вредоносных и нежелательных приложений 1
08.11.2013 Россия лидирует по числу угроз для Android 1
28.02.2011 Mobily и Ciena построят сеть 100G в столице Саудовской Аравии 1
05.05.2010 На Байконур доставлен космический аппарат Arabsat-5B 1
09.02.2009 Astrium и Thales Alenia Space стали партнерами Arabsat по поставке двух спутников 1
31.08.2007 На Ближнем Востоке запустят первую коммерческую сеть WiMax 802.16e 1
16.04.2007 Цифровые карты пришли в Саудовскую Аравию 1
15.01.2007 Samsung совершит революцию WiMAX на Ближнем Востоке 1
09.11.2006 Арабский спутник выведен на орбиту 1
09.11.2006 Арабский спутник выведен на орбиту 1
08.11.2006 Сегодня состоится запуск арабского спутника ArabSat 4B 1
08.11.2006 Сегодня состоится запуск арабского спутника ArabSat 4B 1
30.05.2006 Columbus IT открыла офис на Ближнем Востоке 1
25.01.2006 Запуск арабского спутника намечен на 1 марта 1
30.11.2005 Киберпреступность прибыльнее наркобизнеса 1
08.02.2005 Террористов начали перевоспитывать через интернет 1
26.12.2003 Бомбостроители делятся знаниями на CD 1
24.12.2001 STC приобретет широкополосное беспроводное решение Alcatel для предоставления высокоскоростных интернет-услуг предприятиям Саудовской Аравии 1
08.05.2001 В Саудовской Аравии больные смогут получать консультации через интернет 2

Публикаций - 33, упоминаний - 36

Саудовская Аравия и организации, системы, технологии, персоны:

ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 7
MEASAT Satellite Systems Sdn Bhd - Binariang Satellite Systems Sdn Bhd 32 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5583 2
Dr.Web - Доктор Веб 1292 2
STC 107 2
Google LLC 12595 2
Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 31 1
Softline - SST - Seven Seas Technology 8 1
Sage Group - Sage Software 14 1
STC - Saudi Telecom Company - Saudi Telecommunications Company 24 1
Orion soft - Орион софт - 290 1
Inventec - Kohjinsha 67 1
Samsung Electronics 10997 1
Broadcom - VMware 2592 1
Alphabet 168 1
Dell EMC 5166 1
Yandex - Яндекс 9095 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3424 1
Microsoft Corporation 25691 1
Huawei 4495 1
Lenovo Group 2425 1
Apple Inc 13057 1
Dell Technologies - Dell Computer 2206 1
HP Inc. 5871 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9463 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 821 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 436 1
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 184 1
EA - Electronic Arts 1317 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Snapchat 151 1
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 177 1
Nintendo 818 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 263 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
Yandex Go - Yango 32 1
Acer - AOpen - Wistron - Wiwynn 87 1
Ciena 221 1
Huawei Technologies 409 1
Microsoft - Activision Blizzard 509 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 4
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 3
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 75 1
Colife 3 1
Геликон-опера 5 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 567 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2388 1
Michelin - Мишлен 36 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 281 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5927 1
Правительство Алжира - органы государственной власти 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13632 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 262 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2832 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 40 1
МИК - Московский инновационный кластер 182 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 191 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 726 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 166 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61016 13
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10221 7
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10008 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3057 5
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25174 2
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Аксессуары 4249 1
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Космодром Байконур 1072 6
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Airbus EADS Astrium - Eurostar 43 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7572 2
Google Android 15146 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2963 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 392 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 1
Nokia Alcatel-Lucent Network Manager 12 1
Nokia Alcatel-Lucent LMDS 9 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 1
Huawei WiMAX 6 1
Apple iPhone 14 156 1
OpenAI - ChatGPT 682 1
FreePik 1794 1
Midjourney - нейросеть 117 1
Capcom - Monster Hunter 14 1
Ciena ActivFlex 2 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 912 1
Apple iPad 3992 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1604 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 83 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 177 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 950 1
VK - Mail.Ru Почта 414 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 938 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1066 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 501 1
Google Android Package Kit - APK 289 1
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative - Глобальная инициатива по информационной открытости 27 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 971 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
EA Origin 195 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
Реестр добросовестных экспортеров 211 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 34 1
Сергунина Наталья 375 2
Фурсин Алексей 158 2
Бутман Игорь 8 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
Масюк Дмитрий 16 1
Китов Сергей 19 1
McNiven Valerie - Макнайвен Валери 1 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 145 1
Balkhyour Khalid - Балкхиор Халид 1 1
Паламарчук Алексей 62 1
Mohamed Samer - Мохамед Самер 1 1
Прачук Олег 1 1
El Mahdi Tamer - Эл Махиди Тамер 8 1
Музафярова Ильнара 1 1
Locoh-Donou Francois - Локо-Дону Франсуа 4 1
Hadid Zaha - Хадид Заха 5 1
Elshawa Abdulmajeed - Элшоа Абдулмажид 1 1
Жильцов Ярослав 1 1
Касперский Евгений 336 1
Березин Максим 141 1
Дмитриев Кирилл 119 1
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 1
Bernard Daniel - Бернард Дэниел 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 674 1
Bin Salman Alsaud Mohammed - бен Салман Мухаммед 2 1
Muhamadu Abdul Aziz - Мухамаду Абдул Азиз 2 1
Саудовская Аравия - Королевство 663 27
Ближний Восток 3137 13
Россия - РФ - Российская федерация 164518 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47268 9
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 415 8
Африка Северная 261 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54443 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 459 5
Казахстан - Республика 5999 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1238 4
Франция - Французская Республика 8136 4
Франция - Тулуза 78 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14757 3
Египет - Арабская Республика 1084 3
Индийский океан - Персидский залив 233 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 93 3
Европа 24906 2
Индия - Bharat 5836 2
Африка - Африканский регион 3631 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1818 2
Италия - Итальянская Республика 4493 2
Великобритания - Лондон 2427 2
Таиланд - Королевство 910 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1083 2
Таиланд - Бангкок 89 2
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 85 2
Украина - Одесса 196 1
Сатурн - Титан (спутник) 529 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5456 1
Египет - Каир 76 1
Ирак - Багдад 55 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж - Эйфелева башня 50 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18954 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13756 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2509 1
Южная Корея - Республика 7012 1
Азия - Азиатский регион 5888 1
Япония 13754 1
Беларусь - Белоруссия 6250 1
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6073 2
FT - Financial Times 1287 1
Bloomberg 1607 1
Tom’s Hardware 589 1
DigiTimes - Издание 1331 1
AP - Associated Press 2007 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8544 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 366 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3918 1
GRC - Gulf Research Center - Исследовательский центр Персидского залива 2 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 95 1
GITEX Technology - международная выставка 48 2
MEDICA 10 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1281 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу 1 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 390 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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