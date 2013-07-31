Получите все материалы CNews по ключевому слову
|31.07.2013
|
Новый SMS-троян для Android крадет деньги с банковского счета жертвы
ных зловредов, которая позволяет злоумышленникам быстро и незаметно украсть у владельцев Android-смартфонов значительную сумму денег. Как рассказали CNews в компании, особенность текущей схемы работы SMS-троянов, рассылающих сообщения на премиум-номера, заключается в том, что при монетизации украденных средств значительная часть денег уходит «посредникам», зачастую ни о чем не подозревающим
|26.07.2013
|
От новых SMS-троянов в Google Play могли пострадать 25 тыс. пользователей
ий день суммарное число установок всех трех программ составляет от 11 до 25 тыс. Эти приложения внешне ничем особо не выделяются, однако внутри них скрыт дополнительный apk-файл, представляющий собой SMS-трояна семейства Android.SmsSend. Во время работы этих приложений-носителей, добавленных в вирусную базу Dr.Web как Android.MulDrop, Android.MulDrop.1 и Android.MulDrop.2, пользователи могу
|12.12.2012
|
Обнаружен первый троян для Mac OS X, упакованный в платный архив
Компания «Доктор Веб» — российский разработчик средств информационной безопасности — обнаружила новый троян для Mac OS X — Trojan.SMSSend.3666. «Схема распространения этой вредоносной программы печально известна многим пользователям Windows, однако на компьютерах и ноутбуках под управлением Mac OS X ранее не примен
|24.01.2012
|
Мошенники зарабатывают до $22 тыс. в месяц на распространении платных архивов
Количество так называемых «платных архивов», детектируемых антивирусным ПО Dr.Web как Trojan.SmsSend, с каждым месяцем неуклонно растет. Что, впрочем, неудивительно: для создания подобного рода вредоносных программ злоумышленникам не нужно обладать навыками программистов, поскол
|29.07.2011
|
Количество SMS-троянов выросло за 5 лет в 150 раз
Эксперты «Лаборатории Касперского» отмечают высокую активность российских «мобильных» вирусописателей и интенсивный рост числа модификаций SMS-троянов — вредоносных программам, предназначенных для несанкционированной пользователем отсылки SMS-сообщения с зараженных мобильных устройств на дорогостоящие платные номера. По данным «Ла
|09.09.2010
|
Порносайты распространяют новый SMS-троян для смартфонов Android
Специалисты «Лаборатория Касперского» обнаружили уже вторую вредоносную программу класса Trojan-SMS для смартфонов под управлением ОС Android. Новая вредоносная программа Trojan-S
|11.08.2010
|
Первый SMS-троян под Android опустошает счет пользователя
Специалисты по информационной безопасности обнаружили первую вредоносную программу класса Trojan-SMS для смартфонов на базе Android — Trojan-SMS.AndroidOS.FakePlayer.a. Действу
|26.01.2009
|
«Лаборатория Касперского»: популярность мобильных SMS-троянов растет
на другой счет, принадлежащий злоумышленникам. Индонезийский троянец имеет пять известных вариаций: Trojan-SMS.Python.Flocker.ab-af. Программа настроена так, что средства с зараженного номера п
